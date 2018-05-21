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В новосибирских барах начали продавать чебуреки из водки с йогуртом
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В новосибирских барах начали продавать чебуреки из водки с йогуртом 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В коптильне «Цех» на улице Коммунистической начали жарить чебуреки, тесто для которых замешивают на водке. Само блюдо подают с йогуртом.
«В месте, где мы находимся, наиболее всего подходит интересный фастфуд. Получились такие отечественные круассаны. Почему чебуреки? Потому что у нас практически нет чебуречных в городе, а тема эта интересная», — объяснил корреспонденту НГС выбор нового блюда соучредитель коптильни «Цех» Пётр Финов.
На минувших выходных впервые протестировали три вида чебуреков: в мексиканском стиле — острый с говядиной, свининой и красной фасолью, в итальянском — с добавлением сыра и рубленых томатов, а также классический — с фаршем и луком. Чебуреки подают с соусом из йогурта и паприки. Тесто, как пояснил повар, замешивается на водке, чтобы придать ему определённую пористость и лёгкость. В «Цехе» добавили, что сейчас работают над чебуреками в японском, кубинском, французском и других стилях.
«Скорее всего ещё сделаем чебурек для завтрака: внутри будет омлет, сыр и рубленная зелень. Возможно, также будет вегетарианский. Точно сделаем чебурек «Депардье» — там будет использован любимый принцип приготовления мяса [Жерара] Депардье: баранина, томлённая в коньяке. Подавать станем с мятным соусом», — рассказали в «Цехе».
Новый фастфуд будет доступен посетителям коптильни «Цех» и находящихся рядом баров Woody и TRM («Тюрьма»). В планах появление чебуреков и в самом новом заведении Финова MTR («Метро»), расположившемся на «Студенческой». Стоят чебуреки в пределах 100 рублей за штуку.
В конце апреля НГС рассказал ещё об одном фастфуде — узбекском, который развивает компания «Конквест».
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