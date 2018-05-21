Ученые выяснили, как питаются молодые мамы

Это забавное социологическое исследование провела компания Jenny Craig. Выяснилось, что в 13,5% случаев молодые родители едят стоя или на бегу, даже не задумываясь об этом. 90% едят не слишком здоровую еду из-за нехватки времени на вдумчивую готовку. Только 15% мам придерживаются полностью правильного питания, и 93% едят по ночам. Практически ни одна мама не ест три раза в день — завтрак, обед и ужин. При этом почти все опрошенные очень внимательны к питанию своих детей и стараются готовить им только здоровые блюда.