Крылья-гриль в маринаде: неописуемое гастрономическое удовольствие

Если вы обожаете крылья так, как обожаю их я, то можете читать дальше, а при первом же удобном случае повторить рецепт и получить массу гастрономического удовольствия!

Крылья-гриль

Ингредиенты:

крыло куриное — 15 шт.

карри — 1 ч. ложка

зелень базилика (по вкусу)

маринад для курицы Махеевъ

лук — 1 шт.

Приготовление:

Крылья тщательно промыть и обсушить бумажным полотенцем. Сложить в глубокое блюдо и посыпать карри.

Посыпьте крылья карри

Добавить листочки базилика (количество по вкусу).

Добавьте листики базилика

Добавить маринад для курицы от Махеевъ и тщательно перемешать. Надо сказать, что маринад очень насыщенный, с ярко выраженным ароматом горчицы.

Добавьте маринад для курицы от Махеевъ

Затем почистить и порезать луковицу, добавить в блюдо и еще раз перемешать.

Добавляем лук Теперь затянуть блюдо пленкой и оставить на время от часа до трех. Все зависит от того, насколько сильно вы желаете промариновать крылья. Я оставляю примерно на 2,5 часа. За это время надо подготовить мангал и… можно приступать.

Жарятся крылья очень быстро

Жарятся крылья очень быстро, поэтому важно внимательно следить за процессом. Жарим с двух сторон до румяной корочки.

До румяной корочки

Все готово, можно приступать к трапезе на природе!

Приятного аппетита

Пробуйте и наслаждайтесь!