Крылья-гриль в маринаде: неописуемое гастрономическое удовольствие 

Если вы обожаете крылья так, как обожаю их я, то можете читать дальше, а при первом же удобном случае повторить рецепт и получить массу гастрономического удовольствия!
Крылья-гриль
Ингредиенты:
крыло куриное — 15 шт.
карри — 1 ч. ложка
зелень базилика (по вкусу)
маринад для курицы Махеевъ
лук — 1 шт.
Приготовление:
Крылья тщательно промыть и обсушить бумажным полотенцем. Сложить в глубокое блюдо и посыпать карри.
Посыпьте крылья карри
Добавить листочки базилика (количество по вкусу).
Добавьте листики базилика
Добавить маринад для курицы от Махеевъ и тщательно перемешать. Надо сказать, что маринад очень насыщенный, с ярко выраженным ароматом горчицы.
Добавьте маринад для курицы от Махеевъ
Затем почистить и порезать луковицу, добавить в блюдо и еще раз перемешать.
Добавляем лук Теперь затянуть блюдо пленкой и оставить на время от часа до трех. Все зависит от того, насколько сильно вы желаете промариновать крылья. Я оставляю примерно на 2,5 часа. За это время надо подготовить мангал и… можно приступать.
Жарятся крылья очень быстро
Жарятся крылья очень быстро, поэтому важно внимательно следить за процессом. Жарим с двух сторон до румяной корочки.
До румяной корочки
Все готово, можно приступать к трапезе на природе!
Приятного аппетита
Пробуйте и наслаждайтесь!