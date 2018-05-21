«How to Green» Саши Новиковой

Александра Новикова, а чаще просто Саша, — дочь ресторатора Аркадия Новикова , основательница интернет-проекта о правильном питании и здоровом образе жизни How to Green и очень красивая девушка вдобавок. Не так давно в издательстве «Бомбора» вышла ее книга «How to Green» (а еще ровно так же называется корнер на гастромаркете «Вокруг света», который Новикова курирует), где Саша рассказывает о том, как сделать ту еду, которую называют здоровой, еще и вкусной — и красивой. Мы публикуем три рецепта из книги: веганское ризотто из риса арборио, блинчики с топленым маслом и карамелизированными сезонными фруктами и пряный торт с кокосовым кремом, коржи к которому делаются без яиц.

Веганское ризотто

«В ресторанах я часто отказываюсь от ризотто из-за большого количества сыра в блюде. Но, как выяснилось, ризотто может быть нереально вкусным и кремовым и без сыра! Все дело в рисе арборио. А секретный ингредиент этого блюда — сухие белые грибы, перемолотые в порошок, именно они придают ризотто восхитительный насыщенный грибной вкус». Веганское ризотто с белыми грибами

Рецепт взят из книги «How to Green. Полезные рецепты от Саши Новиковой». «В ресторанах я часто отказываюсь от ризотто из-за большого количества сыра в блюде. Но, как выяснилось, ризотто может быть нереально вкусным и кремовым и без сыра! Все дело в рисе арборио. А секретный ингредиент этого блюда — сухие белые грибы, перемолотые в порошок, именно они придают ризотто восхитительный насыщенный грибной вкус».

Блинчики с карамелизированными сезонными фруктами

«Я очень люблю есть эти тонкие нежные блины с топленым маслом гхи, а пятиминутное варенье готовлю из сезонных фруктов и ягод». Блинчики с карамелизированными сезонными фруктами

Рецепт взят из книги «How to green. Полезные рецепты от Саши Новиковой». «Я очень люблю есть эти тонкие нежные блины с топленым маслом гхи, а пятиминутное варенье готовлю из сезонных фруктов и ягод!»

Пряный торт с кокосовым кремом

«Перед вами тот самый рецепт, которым я горжусь больше всего. И корж, и крем восхитительны, и это большая редкость для веганской выпечки, потому что обычно корж без яиц получается черствым и жестким, а крем веганы в основном делают из орехов, что довольно тяжело для желудка. Я же хотела превратить любимые кремовые торты из детства во что-то настолько же вкусное, насколько и полезное и чем можно радовать себя без угрызений совести». Пряный торт с кокосовым кремом

Рецепт взят из книги «How to Green. Полезные рецепты от Саши Новиковой». «Перед вами тот самый рецепт, которым я горжусь больше всего. И корж, и крем восхитительны, и это большая редкость для веганской выпечки, потому что обычно корж без яиц получается черствым и жестким, а крем веганы в основном делают из орехов, что довольно тяжело для желудка. Я же хотела превратить любимые кремовые торты из детства во что-то настолько же вкусное, насколько и полезное, и чем можно радовать себя без угрызений совести».