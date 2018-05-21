Как удивить любителей вина?

Что подарить? Этот вопрос не раз мучил каждого. А если хочется не только порадовать подарком, но ещё и удивить, то обратите внимание на вино. Если ваш приятель, родственник или босс любит этот напиток, то попробуйте отыскать его любимый вкусовой профиль в неожиданном сорте винограда или регионе производства.

Вместо совиньон блан — грюнер вельтлинер

Поклонники совиньон блан по достоинству оценят грюнер вельтлинер за его ярко выраженную кислотность и звенящие фруктовые ароматы, напоминающие цитрусовые. Может быть в нём меньше аромата, но в мире вина — это австрийская белая попса с изящным ароматом лимона и персика, которые делают его не только утоляющим жажду, но и практически универсальным напитком.

Вместо шардоне — белая риоха

Шардоне, безусловно, великий сорт винограда. Большинство ценителей любят его за богатые дубовые и маслянистые ароматы. Однако, риоха не разочарует. Сделанное из винограда виура и зачастую стареющее в бочках из нового американского дуба, имеет насыщенный экзотический вкус, который уравновешивается минеральностью и кислотностью.

Вместо пино гриджио — арнеис

Нейтральное и спокойное пино гриджио более мягкое, чем другие белые вина. И всё же оно нуждается в свежести, несмотря на отсутствие острой кислотности. Поэтому стоит переместиться в северо-западный регион Пьемонта в Италии и открыть для себя арниес — вино с мягкими фруктовыми нотами, чистым послевкусием и более сложной структурой.

Вместо муската — гевюрцтраминер

Мускат — одно из самых доступных вин — и по цене и по наличию в магазинах. Оно может варьироваться от тонкого и слегка газированного до круглого, и кроме этого часто содержит большое количество сахара (хотя сухого муската тоже много). Ароматическая смесь гевюрцтраминера может быть более насыщенной, чем Москато д’Асти, но будет иметь такой же интенсивный запах и щедрый фруктовый аромат. В частности, попробуйте варианты из Эльзаса.

Вместо каберне совиньон — альянико

Каберне совиньон никогда не выходит из моды и всегда доступно, однако существует ещё много смолистых красных вин, которые стоит попробовать. Одно из них альянико — южно-итальянский ответ хорошо структурированному каберне. Виноград из регионов Кампания и Базиликата имеет рельефные, вишневидные плоды, а вино — хрупкую и сбалансированную структуру. Любителям каберне совиньон следует искать варианты альянико выдержанные в дубе, они найдут в них знакомые ароматы.

Вместо пино нуар — гренаш

Поскольку пино нуар выращивают во всём мире, оно имеет множество повторений. Европейское — более резкую кислотность и пикантную минеральность, а американское — спелые и сочные фруктовые ноты и мягкую текстуру. Гренаш — отличная альтернатива пино нуару, потому что тоже создаётся из красных плодов и может иметь разные характеристики в зависимости от региона.

Вместо мальбека — мерло

Вино из фирменного аргентинского сорта винограда — мальбека, стало любимым выбором множества людей всего мира, экономичным фаворитом среди повседневного красного вина и надёжным стандартом качества. Хотя для некоторых мерло может показаться старомодным, оно разделяет многие характеристики мальбека, такие как тёмные ягоды и мягкое круглое тело.

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