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Когда вегану хочется мяса: в Европе сегодня стартуют продажи растительных стейков, которые не отличить от настоящих
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Когда вегану хочется мяса: в Европе сегодня стартуют продажи растительных стейков, которые не отличить от настоящих 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Есть среди нас такие люди, кто добровольно отказался от сосисок, котлеток, колбасы и других прекрасных блюд животного происхождения. Но не лишать же себя навсегда чарующего вкуса и запаха мяса. Британский ритейлер Tesco решил спасти вегетарианцев, веганов и других поедателей растений. В продажу поступит стейк, в котором нет ни капли мяса, но на вкус он как настоящий.
Источник: Plant Based News
Голландский производитель Vivera заявляет, что новый продукт практически невозможно отличить от настоящего стейка: по вкусу, текстуре и запаху он почти идентичен настоящему. Но сделан только из компонентов растительного происхождения.
Стейк из пшеницы и сои начнут продавать в магазинах сети Tesco с 21 мая 2018 года, в июне стартуют продажи в Нидерландах, а потом стейк пойдет дальше по странам Европы.
«Vivera видит значительный рост спроса на растительные продукты. Компания — один из основоположников в производстве альтернатив мясу в Западной Европе».
«Запах, вкус и текстуру с трудом можно отличить от настоящего стейка. И мы убеждены, что этот продукт удовлетворит потребности клиентов. Очень важно, чтобы мы употребляли меньше мяса — как для собственного здоровья, так и для планеты в целом. Инновационные и высококачественные растительные продукты могут сыграть в этом значительную роль».
Британский ретейлер Tesco добился значительных успехов в распространении продуктов растительного происхождения. В январе он выпустил линейку Wicked Kitchen. Это продукты для флекситарианцев — тех, кто предпочитает есть мало мяса, сочетая в диете мясные, вегетарианские и веганские продукты питания.
«Это будет большой год для веганства, — говорит шеф-повар Дерек Санро, который участвовал в разработке Wicked Kitchen. — Недоступность больше не будет препятствием для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни и есть здоровую пищу, которая на самом деле вкусная. Впереди очень насыщенный год, нас ждет много всего интересного».
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