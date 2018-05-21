Вся изнанка мелкого молочного дела

С небольшим козьим стадом вполне можно зарабатывать деньги. Конечно, это совсем маленькие, небольшие деньги. Как-то мне одна женщина сообщила, что на козах не купишь трактор и вообще — не разбогатеешь. В чем-то она права, но в любом деле надо много работать, чтобы понять, как увеличивать производительность труда, какой продукт нужен потребителю, и как снижать себестоимость.

Вообще-то, в сельском хозяйстве сами падают с неба золотые монеты, и надо только научиться их ловить. Все же приходиться много работать и пристально считать расходы, и только так можно получать прибыль. Небольшие деньги, буквально пятнадцать-двадцать тысяч, можно зарабатывать на десятке-двух дойных коз и практически без глубокого опыта животноводства. К примеру, всего четыре года назад я купил своих первых животных, а сегодня не мыслю свою жизнь без рогатых и мекающих копытных.

Козы на отдыхе в начале мая Двадцать тысяч — это совсем немного на самом деле, это совсем мало. Те, кто сейчас работает в государственных структурах или бюджетных организациях, могут такую сумму потратить за одну лишь поездку в супермаркет. Но для людей, живущих в районных центрах, поселках или деревнях, двадцать тысяч — такие себе очень большие деньги.

Суть всей этой моей писанины в том, что в самой глухой дальней деревне можно вполне себе найти радостную работу, и даже во многом лучше, чем в офисе. Допустим, человек не может жить в городе по ряду причин, и тогда животноводство — как раз та область деятельности, которая без больших вложений и затрат готова принять любого человека, любящего животных и не боящегося запачкать руки.

Спящий козленок. Он спит и на верхнем фото, можно его там найти

Есть люди, сильно склонные к растениеводству, и травоядные животные, свободно гуляющие, их раздражают. Растениеводство подразумевает совсем другое ощущение мира, растениеводство — такая своеобразная философия неспешной и по-своему сытой жизни, а козы с их динамикой и своеобразным отношением к окружающему миру будут этой самой философии сильно мешать. Возможно, выращивание пшеницы или капусты — лучший способ зарабатывать деньги, но и козами ведь кто-то должен заниматься, они же для чего-то нужны, верно ведь?

О ликвидностиКаждая дойная коза приносит в день молочного сезона от 20 до 40 рублей, при этом нужно помнить, что часть из дойных коз еще и выращивают козленка или даже двоих. Козлики осенью осчастливят хозяина вкусным и нежным мясом, а козочки будут расти дальше и рожать таких же, как они сами, козочек и козликов.

Но хочу сказать, что некоторая часть из этих ежедневных козьих 20-40 рублей в виде сыра или масла обменивается на многое, чего у меня нет: от яиц, муки и свеклы до гвоздей и ножа к бензокосе. Тем не менее, нет проблем продать топленое или сливочное масло, сыр и сливки за живые деньги. Скорее есть проблема создать качественные продукты по приемлемым ценам, не опускаясь до пальмового масла и других добавок, в том числе и в корм животным.

О прибыльностиЕсли мне не надо платить за корма, то козоводство очень выгодно. Самый прибыльный период — с апреля по ноябрь, и это полностью пастбищный период. В это время у коз есть молоко, они находят пищу самостоятельно, в хлеву только ночуют. Конечно, есть и проблемы, и расходы, но они почти и не сказываются: расходы на gprs-трафик для трекеров, покупка глистогонных препаратов, электроэнергия для доильного аппарата и морозильника.

Коза Хлорка и козлята

Основные переменные издержки почти во всем этом и состоят для пастбищного периода, добавить можно разве что расходы на покос: бензин для триммеров с мотоблоком и запчасти. Правда, основной расход бензина идет в основном на заготовку дров, но он на все вместе за весь год не такой уж и большой — около 60 литров, и почти все эти литры за дрова же и вымениваются. Дров у меня много, они сухие и колотые, а в деревне бартер вполне процветает. Он выгоден и не облагается налогами. Обычному человеку, вроде меня, обмен очень выгоден.

Основное отличие пастбищного содержания от стойлового в копеечной себестоимости молока, и если мне покупать сено, зерно, овощи и синтетические витамины, то это еще не все расходы на животных. Главное в стойловом содержании — большой расход личного времени. Зимой, когда козы большую часть жизни проводят взаперти и выходят на улицу часов на пять-шесть, выдача сена в кормушки и уборка хлева начинают довлеть над счастьем жизни, да и сами животные тяготятся сидением под крышей и скученностью.

Мне повезло, и деревню для жизни выбирал по принципу безлюдности: меньше людей — значит, будет больше коз. Думаю, нельзя своими козами мешать жить другим людям, даже если и пытаешься через молочные продукты быть полезным обществу. Приходилось в жизни выживать в разных условиях, иногда совсем невыживабельных, и в местах, далеких от магазинов и общества, поэтому безлюдность меня не пугает, а в чем-то и радует.

Май — рай для коз, нет дождя и есть молодая трава

В большой деревне или поселке содержать коз будет трудно по причине того, что люди, выращивающие растения, склонны так же жить поблизости, а козы любой забор воспринимают как вызов и всегда имеют намерение его преодолеть. И даже само наличие забора вполне уже хорошо, потому как часто этого забора и вовсе нет, или он имеет дыры, легко и с радостью преодолеваемые мелким рогатым скотом.

Поэтому часто козы содержатся в хлеву безвылазно, что означает покупку кормов, услуг ветеринара, витаминов и другой фармацевтики, а также большой расход времени хозяина. Как правило, такое содержание резко убыточно, и козы содержатся больше для общей счастливой картинки. К тому же, комбикорм имеет в составе рактопамин и другие добавки, и смысл в домашнем молоке с рактопамином совсем теряется. Но люди, желающие иметь в личном хозяйстве животных, идут на эти расходы.

Пастбищное содержание требует меньше времени хозяина, но все же надо понимать, чем живет стадо, куда ходит и что ест. Мне приходилось ходить вместе с козами много времени, пасти их, поэтому вполне представляю, что они едят, где и как. Можно сказать, что все животноводство в том и состоит, чтобы животные были сытно накормлены наименее затратным и самым безопасным способом.

Рентабельность содержания мелкого рогатого скота, самая высокая в пастбищный период, иногда убыточна — в стойловый. Покупка кормов на стороне и содержание коз в крупных населенных пунктах почти всегда убыточны, если нет доступа к совсем дешевым и качественным кормам. Стойловое содержание несет еще и другие расходы — ветеринарные. Козьи созданы для постоянной ходьбы, прыжков и дальних прогулок, и отсутствие физической нагрузки несет собой большие риски в общем здоровье животных.

Кустарникам козы уделяют самое повышенное внимание

Коз содержат в небольших загонах внутри населённых пунктов лишь потому, что другой возможности и нет. В силу исторических и климатических причин, в нашей стране очень мало хуторов, и действительно, для любителей козоводства трудно найти подходящий хутор.

Конечно, чем больше животных, тем больше и доход. Но мне удавалось доить руками в самый пик сезона пятнадцать коз, и было весьма напряжно. Сейчас у меня доильный аппарат и тринадцать дойных коз. До пятнадцати литров за дойку можно доить руками, ничего трудного нет, но больше — весьма проблемно, долго, и руки чувствуются болями по ночам.

Козлята и молокоС тринадцати дойных коз надаиваю в день 25-30 литров молока. Козлята с козами всегда вместе, малыши пьют, сколько могут, и ни в чем мною не ограничиваются. Козленок не так много и выпивает, поэтому с козы-четырехлитровки с двумя козлятами сдаиваю примерно два литра. То есть двухмесячный козленок пьет литр молока в сутки. В среднем.

Фея с новым трекером

Доить коз строго два раза в день и насухо в этом году начал с месячного возраста козлят. Как раз совпало с появлением первых ростков сныти и другой зелени. Бывало, что молока вечером и нет — козлята выпили. Но все равно массировал вымя, выдаивал какие-то капли, и потихоньку козки раздаивались, и к маю вымя у каждой наполнилось, даже и независимо от наличия козлят.

Но вот не дою козу Заю. Она первокотка с двумя козлятами, хрупкая, тонкая и невысокая. Может это и ошибка, но не раздаиваю ее. Не то что жаль — надо посмотреть, понаблюдать, даст ли такая тактика дальнейший рост козы, и будут ли козлята отличаться размером от тех, чьи матери доятся досуха два раза в день. Коз все же надо доить, даже если нет молока. Оно имеет свойство появляться.

Сепарирую молоко сразу после дойки, буквально через минуту после мойки доильного аппарата. Молоко сепарируют теплым, и бывает, приходится его греть. Сепаратор мне достался очень интересным образом.

Как я заполучил сепараторОдна пожилая женщина из Москвы, у которой пятеро взрослых детей, прониклась моими козами и всячески мне помогала и помогает до сих пор. В числе ее благодеяний и покупка сепаратора, который впоследствии оплатил ей сливочным маслом. Есть такие люди, на которых весь мир и держится, и вот мне регулярно такие люди встречаются. Мне очень везет на людей, и считаю свою жизнь такой счастливой и удачной только потому, что со мной случайным образом знакомятся замечательные люди, а мне остается только в дальнейшем дружить с ними и стараться как-то отблагодарить их за помощь и внимание ко мне.

Весна, коза, листья и трава

Таким образом, предоставив мне сепаратор, моя благодетельница не только подтолкнула меня к освоению сепарации молока и взбиванию масла, но еще и показала большой рынок, который почти не занят. Качественного сливочного масла в нашей стране немного, оно дорогое, и в обычных магазинах не продается.

Надо сказать, что ситуация с сепаратором была устроена настолько разумно и естественно, что мне самому в тот же момент стало очень интересно заниматься сливками и маслом. И сейчас уже задним числом понимаю, насколько есть мудрые люди среди нас, и можно только жалеть, что не всю жизнь находишься рядом с таким человеком. Хотелось бы многому научиться, наблюдая за жизнью более умных людей, и возможно, окружающий мир стал бы еще чуточку добрее и счастливее для меня.

МолокоСчитаю, что продавать молоко не выгодно по многим причинам. И даже продавать молоко убыточно. Продавать надо сыр, а еще лучше — топленое и сливочное масло.

Продать молока 3 литра по сто рублей раз в неделю общей погоды не делает. Продавать надо в неделю литров двести с десяти коз, и если брать оптовую цену (15-20 рублей коровье), то в деньгах это тысячи четыре. При этом молоко надо возить на молокозавод, или же ждать автомобиль и охлаждать молоко. Причем сама по себе возможность скисания молока неприятна, и думать об этом не хотелось бы.

Торговать молоком в розницу — совсем убыток, если правильно считать свое время. Даже мытье банок — не проблема, хотя в сезон руки мокрые постоянно и полотенца тоже. Кусок хозяйственного мыла уходит за два дня.

Двенадцатая перед вечерней дойкой

Проблема с розничным молоком в том, что продать 30 литров молока в день — значит уподобиться магазину, и продажи будут основным бизнесом. Так произойдет естественным образом, и смысла в этом нет, так как рентабельность в розничных продажах достигается при большом ассортименте и обороте. Да и молоко не берут в таких объемах, как сыр и масло.

Сыр или масло хранятся долго, особенно в морозильнике. К тому же из десяти литров молока получается килограмм сыра, и, продавая его по 400 рублей за килограмм, можно считать, что молоко сдал оптом по 40. При этом, конечно же, можно и скидки делать друзьям и знакомым.

С маслом практически та же ситуация. С ведра козьего молока сливок будет чуть меньше литра, и в этом литре больше половины молочного жира. Получается, что на третьем месяце лактации мои козки выдают жирность около 5%, что вполне даже и ничего.

Козье молоко сложно сдавать на молокозавод, его и меньше, и оно имеет другую структуру в отличие от коровьего. По непроверенной информации в обрате из козьего молока не растворяется пальмовое масло, и, возможно, поэтому персонал молочных комбинатов весьма своеобразно реагирует на слово «козы». Сыры из козьего молока иногда подделывают, делая их из коровьего или смешивая коровье с козьим.

Полдень. Двадцать первый век.

Из переработки молока самую большую маржу имеет топленое масло. Это не значит, что на нем можно озолотиться, но можно продать побольше своего труда. Топленое масло получается перетопкой сливочного, а сливочное в свою очередь взбивается из сливок.

С ведра молока можно получить 400-450 граммов топленого масла. Продавая топленое масло по тысяче двести рублей за килограмм, можно сказать, что ведро молока в процессе труда продалось за 400 рублей, то есть литр — за 40. Плюс осталась пахта от взбивания сливок и вытопки от сливочного масла, а также обрат. Вся пахта идет на коржики и лепешки, а из обрата можно сделать обезжиренный творог.

С десяти коз можно вполне иметь более 12 тысяч рублей в месяц по самому минимуму. Конечно, этих денег не хватит на трактор, но хватит на овощи на всю зиму, еще один сепаратор и запчасти для мотоблока, доильного аппарата и бензопил.

Доильный аппарат не так уж и необходим для десяти коз. Его большой плюс в том, что молоко получается чуть ли не стерильное, и его даже можно не процеживать.

Трава после козы Дашки

Две козы никогда не оправдают аппарат, да он и не нужен для них. До десяти коз всегда можно доить руками, так и молока больше. А что до чистоты молока, то десять животных или пять — все же не сорок три, как у меня сейчас. И пять животных легче содержать чистыми.

Сколько может содержать семья коз всего?Мне приходилось читать блоги людей, содержащих сотню, две и более животных. Есть видео на youtube, на котором семья из двух взрослых доит больше трех тысяч животных с помощью карусели Dairymaster. Возможно, три тысячи животных — в некотором смысле крайность, но один человек понемногу и не спеша может вполне прийти к содержанию и сотни коз, и, наверно, это не предел.

Узкие места заключаются в наличии сена на зимний период и дойке, но есть волшебные слова «механизация» и «автоматизация», пусть даже и кустарная. Главное, что козы не просто забавные и дружелюбные животные, а полезные и приносят большую пользу человечеству.

Козья пользаВ доме пахнет топленым маслом и всегда есть немного творога, сыра и масла. Не знаю, что такое аллергия, бессонница, депрессия и повышенный аппетит. Спать ложусь сразу после девяти вечера и отлично себя чувствую рано утром на дойке. Всегда есть с кем сходить на болота или просто к ивовой рощице.

Вымя козы их Величества Фени Второй

Козы — очень благостный бизнес. Мне пришла идея делать скидки с цены на топленое масло для детей-аллергиков. Про пользу козьего молока в плане лечения аллергий известно повсеместно, а вот с маслом нужно экспериментировать. И очень интересная тема — в ней есть большой потенциал, и можно приносить большую пользу людям.

Правда, и от коз есть трудные гигантского размера проблемы в жизни — вот мыло уходит ящиками в сезон. Но что ж делать? Судьба такая! Нужно просто перестать расстраиваться из-за мелочей.

Спасибо, что прочитали. Здоровья вам и вашим животным!