В «Горыныче» по утрам предлагают пуститься во все тяжкие

В «Горыныче» по утрам предлагают пуститься во все тяжкиеВ самом обсуждаемом ресторане города запустили завтракиРесторан учит слушать себя. Тех, чье «накануне» требует понимания, ждет борщ, вьетнамский фо бо с мраморной говядиной и тортилья чилакилес с яйцом, курицей и острой сальсой. Вин по особой цене не предлагают. Более привычные блюда можно отыскать в разделах: «Молочка», «Блины, оладьи» и «Выпечка», «Сэндвичи, тосты» и «Яйца», «ЗОЖ». Тут сырники с вишней и сметаной, перловый тост с окороком, чеддером, яйцом и трюфелем или ржаной с копченой форелью и авокадо, творожные кольца с маком, оладья из батата или пудинг на кокосовом молоке с семенами чиа и манго.