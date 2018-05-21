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5 суперфудов из России, на которые необходимо обратить внимание
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5 суперфудов из России, на которые необходимо обратить внимание 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Крапива
Забытая многими крапива способна быстро и эффективно выводить из организма вредные токсины, а при курсовом применении — идеально очищает кожу. Все дело в содержании большого количества бета-каротина, который выводит из организма свободные радикалы и буквально омолаживает организм. Майскую крапиву добавляют в салаты, а крапивный чай можно пить круглый год, заваривая его на высушенных, заготовленных впрок листьях. В зеленых листьях растения много витамина E и витаминов группы B, а также железа, хлорофилла, кумаринов и флавоноидов, обладающих мощным антиоксидантным действием.
Полба
Древний злак, не уступающий в пользе киноа, является дикой разновидностью пшеницы. Этот продукт с высоким содержанием белка и практически полным отсутствием жиров не дает накапливаться липидам в больших количествах и выводит холестерин. Кроме того, полба помогает бороться со стрессами благодаря высокому содержанию никотиновой кислоты.
Крыжовник
Исконно российская ягода, которую трудно найти в Европе и Америке, признана во всем мире одним из лучших средств по борьбе с отеками. Крыжовник ускоряет метаболизм, выводит лишнюю жидкость и полностью обновляет клетки. При частом употреблении ягод гарантирована бодрость и упругость кожи.
Шиповник
Чай из шиповника — кладезь витамина С и лучшее средство для укрепления иммунитета. Кстати, считается, что ягоды шиповника являются лучшим средством при авитаминозе, а также помогают улучшить память и избавиться от мигрени.
Льняное масло
Одно из самых полезных растительных масел уступает по популярности оливковому и кокосовому маслам, хотя обладает незаменимым набором омега-кислот. К слову, если омега-6— и омега-9-кислоты есть и в других маслах, то высоким содержанием омега-3 может похвастаться только льняное масло. Эти вещества улучшают качество волос, кожи, а еще деятельность мозга. Кстати, льняное масло советуют употреблять с овощами, так как оно мгновенно выводит нитраты и токсины из организма.
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