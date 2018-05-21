Когда надоевший костюм можно съесть: тайка воссоздает звездные наряды из продуктов 

Косплей превращается из нишевого хобби в довольно массовое занятие. Правда, точная проработка образа может обойтись слишком дорого, и многие предпочитают «бюджетный косплей» с простым реквизитом, когда результат получается скорее смешным, чем похожим на оригинал.
Одна из таких блогеров — Сайн Бенджафорн (Sine Benjaphorn) из Таиланда, объединившая два своих любимых занятия: косплей и еду. Она воссоздает костюмы звезд и моделей из посуды и продуктов, которые всегда есть под рукой: фруктов, овощей и специй. «Я люблю поесть, поэтому решила, что в моих костюмах должна присутствовать еда. Каждый костюм приносит мне много веселья, а в конце мы с моими близкими их съедаем», — рассказала девушка.
Источник: Bored Panda
22-летняя студентка прославилась в Таиланде благодаря пародиям на костюмы местных и западных знаменитостей — от Рианны до Ким Чен Ына.
Создавать вкусные наряды косплейщице помогают мама и тетя. Без них тут не обойтись: например, на одно платье ушло больше 30 килограммов плодов хлебного дерева.
Изначально косплей для Сайн был способом продвинуть свой магазин одежды больших размеров, но, кажется, она втянулась и не собирается бросать новое хобби.
В планах у девушки — создать съедобное платье одной из диснеевских принцесс.
Креветочные чипсы.
Занимайтесь сосисками, а не войной.
Грибы эноки.
Чипсы и сумка для еды.
Кастрюля и капуста.
Мясная нарезка.
Полка для специй.
Nescafe «3 в 1».
Цыпленок на пару, куриные крылышки и яичница.
Бананы.
Вафли.
Булки против «кубиков».
Starbucks и рыба.
Вермишель.
Перец чили и китайская капуста.
Украшение для волос из креветки, брошь из жареной рыбы, браслет из конфет Ferrero Rocher и рыбная пряжка для ремня.
«Дюнкерк» против супермаркета.
Тайская поп-группа BNK48 против KFC.
Яблоки и дурианы.