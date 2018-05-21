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Рецепт дня. Витаминный салат со свёклой
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Рецепт дня. Витаминный салат со свёклой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Начать кулинарную неделю Sobesednik.ru предлагает салатом для тех, кто на диете или просто следит за фигурой и здоровьем.
Что потребуется:
1 крупная свекла
1 морковка
1 яблоко
100 г свежей капусты
1/4 апельсина или лимона (для заправки)
1/2 ч. л. цедры лимона
1 ст. л. растительного масла
кинза (по вкусу)
соль (по вкусу)
Свеклу и морковку очистите, потрите вместе с яблоком на крупной терке или терке для корейской морковки — соломкой.
Капусту нашинкуйте как можно тоньше. Выложите в салатник, посолите и слегка все отожмите.
Зелень мелко порубите.
Заправьте апельсиновым или лимонным соком, приправьте маслом и цедрой лимона.
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