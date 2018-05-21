Рецепт дня. Витаминный салат со свёклой

Начать кулинарную неделю Sobesednik.ru предлагает салатом для тех, кто на диете или просто следит за фигурой и здоровьем.

Что потребуется:

1 крупная свекла

1 морковка

1 яблоко

100 г свежей капусты

1/4 апельсина или лимона (для заправки)

1/2 ч. л. цедры лимона

1 ст. л. растительного масла

кинза (по вкусу)

соль (по вкусу)

Свеклу и морковку очистите, потрите вместе с яблоком на крупной терке или терке для корейской морковки — соломкой.

Капусту нашинкуйте как можно тоньше. Выложите в салатник, посолите и слегка все отожмите.

Зелень мелко порубите.

Заправьте апельсиновым или лимонным соком, приправьте маслом и цедрой лимона.