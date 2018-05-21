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В Петербургских магазинах нашли молоко без молока
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В Петербургских магазинах нашли молоко без молока 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Петербурге общественники проверили десять образцов молока в бумажных пакетах, маркированных по ГОСТу. Не соответствующими стандарту оказались пять образцов, в двух из них не было обнаружено ни капли молочного жира.
По данным организации «Общественный контроль», организовавшей проверку, молоко без молока привезли в Петербург из Кемеровской и Калужской областей. Молочный жир в нем был полностью заменен растительным.
Непозволительно малое количество молочного жира обнаружили и в молоке, привезенном из Чекмагушевского района Башкирии.
Чем именно компенсировали недостаток молочного жира производители, эксперты, проводившие лабораторные исследования, сказать точно не смогли, но все три образца они назвали фальсификатом.
Еще в двух образцах не хватало белка. В молоке из Пятигорска и из Московской области вместо заявленных трех процентов, обнаружили всего 2,6-процентное содержание белка.
Пять образцов подтвердили свое соответствие ГОСТу. Два образца молока, к которому не возникло претензий, привезли в петербургские супермаркеты из Минска, один — из города Павловска Нижегородской области. Прошли испытания образцы из Ижевска и из Петербурга.
Примечательно, что отсутствие молочного жира в молоке никак не сказалось на цене продукции. Например, образец из Кемеровской области, названный по результатам проверки фальсификатом, был куплен за 49 рублей. Для сравнения молоко из Ижевска, к которому не возникло претензий, стоило 41 рубль. Молоко из неизвестных субстанций из Башкирии и из Калужской области, было куплено за 39 рублей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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