100 вопросов врачам о похудении, которые вы хотели задать

Как правильно ставить цели при похудении, вредны ли монодиеты и почему в рационе должны быть «быстрые» углеводы? Психологи, гастроэнтеролог и диетологи отвечают на 100 главных вопросов о снижении веса.

Есть ли польза от разгрузочных дней?

Разгрузочные дни я однозначно рекомендую проводить под наблюдением врача. Вред они могут нанести при наличии заболеваний, имеющих противопоказания к проведению таких дней, беременным, кормящим матерям, в детском возрасте. А при наличии сахарного диабета и некоторых заболеваний ЖКТ разгрузочные дни возможны только под наблюдением врача.

Существуют различные схемы: начиная от отмены ужинов пару раз в неделю (16-часовой голодный промежуток), которую можно проводить самостоятельно, до пары десятков дней голодания, проводящихся в специализированных клиниках.

Как вредят организму строгие диеты?

Диетологи иногда назначают строгие диеты, но при наличии показаний к ним (например, аутоиммунные протоколы). И цель таких диет — нормализация метаболизма, даже излечение от некоторых заболеваний. А зачастую, соблюдение строгой диеты — жизненная необходимость (целиакия, например).

Если же показаний нет, сидеть на строгой диете гастроэнтерологи не рекомендуют — недостаток калорий часто приводит к сбоям в работе внутренних органов, а дефицит витаминов и минералов может привести к более серьезным последствиям.

Гастроэнтерологи на стороне вегетарианства или против?

Видов вегетарианства огромное множество — от отказа от мяса до сыроедения. Я всегда за разумный взвешенный подход к таким ограничениям, разработке сбалансированного рациона. Ко мне часто приходят пациенты, которые, отказавшись от мяса, заменили этот продукт большим количеством быстрых углеводов, что априори не может положительно отразиться на метаболизме.

Как восполнить нехватку нужных элементов тем, кто все же отказался от мяса?

Опять же повторюсь, что видов вегетарианства очень много, но применение биодобавок, скорее всего, потребуется. Самые часто встречающиеся дефициты — это нехватка витамина В12 и железа. Но призываю не заниматься самостоятельным их назначением, а обратиться за помощью к диетологу, который на основании лабораторных исследований сделает соответствующие назначения.

Эффективна ли детокс-диета?

Считается, что во многом, благодаря увлечению соками, США обязаны своей славе, как страны с высоким уровнем ожирения. Дело в том, что у соков, как фруктовых, так и овощных, по сравнению с исходным продуктом выше калорийность, содержание сахаров, а также органических кислот, влияющих на эмаль зубов.

Именно поэтому многие диетологи не рекомендуют детокс-диеты, основанные исключительно на соках.

Действительно ли существует система питания по группе крови?

Эту диету разработали врачи-натуропаты Джеймс и Питер Д’Адамо. Несмотря на большую популярность, убедительных научных данных в защиту диеты по четырем группам крови не существует.

Белковая диета опасна для организма?

Популярная, я бы сказала, несколько лет назад белковая диета имеет ряд противопоказаний при наличии у человека заболеваний почек, печени и ЖКТ. Опять же, если вы решитесь соблюдать такую диету, то лучше сделать это после консультации диетолога, который обязательно учтет индивидуальные особенности вашего метаболизма.

Диета подразумевает употребление в пищу преимущественно белковых продуктов — яиц, творога, рыбы, постного мяса, но при этом организм лишен углеводов.

Излишек белка может приводить к нарушению метаболических процессов — это основой каждой клетки организма, из него образуются многие гормоны и ферменты.

Сколько приемов пищи должно быть в день?

Если нет сопутствующих заболеваний — 3.

Перекусы в течение дня полезны или вредны?

Если у пациента имеется инсулинорезистентность — причина многих заболеваний (ожирение, сахарный диабет, синдром поликистозных яичников и т.д.), перекусы нежелательны — они провоцируют выброс инсулина инсулина.

А задача диетолога и заключается в том, чтобы повысить чувствительность клеток организма к инсулину. Перекусы возможны только в том случае, если пациент страдает от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, обострения язвенной болезни, синдрома раздраженной кишки. Вопрос необходимости перекусов всегда решается индивидуально.

Действительно ли вредно пить воду во время и после еды?

Действительно, это так. Желательно употреблять воду за 20-30 минут до приема пищи и через полтора часа после.

В любом случае, ни в коем случае не стоит запивать еду холодными напитками — это в разы сокращает время переваривания пищи, а значит, чувство голода не заставит себя долго ждать.

Многие диеты допускают употребление красного сухого вина в небольших количествах — что об этом думают гастроэнтерологи?

Существует ряд противопоказаний к такой рекомендации. Самые частые: заболевания печени, подагра и алкогольная зависимость.

Кроме того, в последнее время появляются исследования, доказывающие участие даже минимальных доз алкоголя в развитии канцерогенеза (онкологии), особенно у лиц женского пола.

Однако, существуют и сторонники ежедневного употребления малых доз вина, которые отмечают их антиканцерогенный эффект. К единому однозначному мнению по этому вопросу ученые пока не пришли.

Некоторые диетологи настаивают на бесполезности супов — какого мнения придерживаются гастроэнтерологи?

Я не рекомендую тотально всем исключать супы из рациона. Тем более, что частота запоров у пациентов, которые не употребляют ежедневно суп, очень высока.

Правда ли, что кетогенная диета помогает расстаться с лишними килограммами быстрее, чем занятия спортом?

Кетогенная диета — это диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Изначально она разрабатывалась для лечения эпилепсии у детей. Такая диета вынуждает организм использовать жиры в качестве основного источника энергии. Для этого из рациона исключают высокоуглеводные продукты, такие как сладкие фрукты и овощи, хлеб, макаронные изделия, крупы и сахар, но в то же время повышают количество богатых жирами продуктов, например, сыра и масла.

Я рекомендую решать вопрос о назначении этой диеты только с врачом-диетологом и учитывать все противопоказания.

Но нужно понимать, что ни одна из существующих диет не сможет заменить спортивные тренировки, так как спорт нам нужен не только для борьбы с лишними килограммами

Какие «вредные» продукты все-таки нужны нашему организму в умеренных количествах?

В течение последних лет диетология принципиально пересмотрела свой взгляд на часть продуктов, и существует множество доказательств того, что низкожировые диеты негативно влияют на наш организм.

Сливочное масло — обязательный компонент в рационе питания, прекрасный источник полезных жиров и витаминов А, D, Е и К. Даже свинина, если вы не отказываетесь от нее по религиозным или идейным соображениям, является прекрасным продуктом при условии, что вы употребляете не только ее, но и другие виды мяса.

Хотя, безусловно, многое зависит от того, каким кормом питалось животное.

А вот хлебобулочные изделия очень неоднозначны, поэтому при заболеваниях кишечника на сегодняшний момент диетологи часто назначают безглютеновую диету.

Полезна ли так называемая детокс-вода?

Детокс-вода — вода с добавлением фруктов, овощей или зелени — популярный в наше время способ заставить себя больше пить.

Если нет каких-либо противопоказаний со стороны органов желудочно-кишечного тракта, то употребление таких напитков допустимо. Однако нельзя утверждать однозначно, что ими можно полностью компенсировать дефицит витаминов и минералов в организме, поэтому их смело можно приравнять к обычной воде.

Чем может быть опасна сырая диета?

Научных исследований, доказывающих исключительную пользу для организма сыроедения пока не существует. А в условиях средней полосы России такая диета вообще трудноосуществима без ущерба для здоровья.

Что такое суперфуды и почему их нужно добавлять в ежедневный рацион?

Суперфудами принято считать продукты с высоким содержанием полезных веществ. К ним относят ягоды асаи, капусту кейл, киноа, какао-бобы и многие другие продукты. В отношении суперфудов практически ежедневно появляются те или иные публикации, доказывающие или опровергающие их эффективность. Поэтому советую придерживаться сбалансированного питания, а не фокусироваться только на продуктах с повышенным содержанием витаминов и минералов — все должно быть в меру.

Полезны ли ягоды годжи для желудка и пищеварения?

Ягоды годжи — суперфуд родом из Китая и Тибета — многие добавляют к привычным блюдам или пьют чай, заливая продукт кипятком. Они содержат много антиоксидантов, которые помогают повысить иммунитет, но убедительных научных данных, доказывающих чудодейственные эффекты ягод годжи, пока мировой общественности не представлено.

Какие суперфуды не только полезны для ЖКТ, но и способствуют похудению?

На самом деле к суперфудам можно отнести множество продуктов: разные виды капусты, ягоды, орехи, водоросли и так далее. Подразумевается, что при их регулярном употреблении снижается риск развития различных заболеваний, в том числе и ожирения. Но если параллельно употреблять нездоровую пищу, то ждать чудес от суперфудов не приходится.

Отказ от молочных продуктов — «за» или «против»?

Польза и вред молочной продукции — одна из самых спорных тем последних лет. Существует множество противников, утверждающих, что молоко содержит эстрогены и факторы роста, вызывающие развитие различных онкологических заболеваний. Другие ученые опровергают этот факт, говоря о том, что эти субстанции разрушаются в кишечнике человека. Существует генетически обусловленная непереносимость лактозы, казеина.

Однако многие ученые считают, что для того, чтобы эта непереносимость реализовалась должны быть определенные условия, связанные с различными дефицитами в питании. Одним словом, молоко — очень неоднозначный продукт и гастроэнтерологи пока не могут прийти к категоричным выводам о его пользе или вреде.

Насколько часто встречается лактозная непереносимость и чем она обусловлена?

Врожденная лактазная недостаточность встречается крайне редко. Однако с возрастом количество лактозы в организме, а стало быть способность усваивать цельное молоко, уменьшается.

По статистике в России частота непереносимости лактозы составляет 16-30%, а это значит, что практически у каждого третьего человека могут возникнуть проблемы с кишечником при употреблении молока и молочных продуктов.

Правда ли, что молочные продукты вызывают привыкание?

Назвать любовь к молочным продуктам зависимостью будет неправильно, хотя некоторые исследования пытаются доказать обратное. Ученые ссылаются на фермент казеин, содержащийся в молочной продукции, — который действует подобно опиату, распадаясь в кишечнике. Другие настаивают на том, что лактоза — это тоже сахар, а значит, будет вызывать привыкание.

В любом случае, в средней полосе России довольно сложно найти им замену растительного происхождения, к тому же, цена на «молочные» продукты из кокоса, миндаля, риса или овса довольно высока.

Может ли при отказе от определенных продуктов навсегда прекратиться выработка ферментов?

Дело в том, что выработка тех или иных ферментов в нашем организме не зависит от употребления определенного продукта. Но она может меняться в зависимости от состава микрофлоры кишечника, например.

Вред сахара доказан — но стоит ли полностью от него отказываться?

Однозначно стоит, потому что для нормального функционирования нашего организма добавленный сахар абсолютно не нужен. Он может синтезироваться из белков и жиров — и этого будет достаточно.

Коричневый сахар полезнее белого — правда или миф?

И коричневый, и белый сахар содержат примерно одинаковое количество калорий, поэтому для фигуры они не принесут никакой пользы. В последние годы диетология и гастроэнтерология идут по пути исключения добавленного сахара в рационе.

Поэтому помните, что сахар, даже коричневого цвета, — это все равно сахар

Существуют ли безвредные сахарозаменители?

Все сахарозаменители можно разделить на синтетические и натуральные. Первые не только зачастую не помогают похудеть, но и приводят к обратному эффекту из-за снижения уровня сахара в крови. Если вы все же хотите найти аналог сахару, на сегодняшний день я бы посоветовала стевию и эритрол.

Так ли безвредна стевия?

Существуют некоторые данные, которые доказывают, что стевия может способствовать повышению уровня инсулина. При рациональном употреблении этот сахарозаменитель не принесет значительного вреда, но лучше следить за реакцией своего организма и вводить стевию в рацион небольшими порциями.

Какие полезные привычки помогут избежать употребления скрытого сахара?

Скрытый сахар встречается в различных фруктовых и газированных напитках, готовом холодном чае с добавками, йогуртах, сухих завтраках и даже кашах быстрого приготовления. Помимо этого много сахара содержится в некоторых соусах: например, в одной столовой ложке кетчупа может быть чайная ложка сахара.

Старайтесь избегать полуфабриков, больше готовьте сами и следите за тем, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным, а десерт замените фруктами.

Как гастроэнтерологи относятся к макробиотическому питанию?

Главная цель макробиотического питания — скорее оздоровление организма, а не похудение. И, в отличие от других диет, макробиотика не предполагает временно отказываться от каких-то продуктов, здесь придется менять весь образ жизни. Учитывая тот факт, что макробиотическая диета подразумевает под собой употребление в пищу только экологически чистых продукты, растущих рядом с местом проживания, для большинства жителей нашей страны она, априори, не может быть полностью сбалансированной по макро— и микронутриентам. Но какие-то принципы такого питания безусловно будут полезны.

Существуют ли диеты, официально одобренные гастроэнтерологами?

Любая диета должна учитывать индивидуальные особенности организма, наличие тех или иных заболеваний, а также дефицитных состояний. Именно поэтому назначаться диеты должны все же врачами.

Но совет, который вам даст лобой гастроэнтеролог, вы уже знаете — питание должно быть сбалансированным и разнообразным, согласно своей личной норме калорий и образу жизни. Не нужно истязать себя строгими диетами, если это не рекомендовано лечащим врачом, и не забывайте пить воду.

Можно ли похудеть, не занимаясь спортом?

Да, похудеть без спорта можно. Вопрос лишь в том, какую именно цель человек преследует: просто быть стройным и носить какой-то определенный размер одежды или же иметь отличное качество тела. С физическими нагрузками (будь то тренажерный зал, танцы, прогулки, йога или домашние тренировки) в итоге мы получаем мышечный тонус, который, естественно, делает фигуру визуально более привлекательной. Поэтому я советую худеть с физическими нагрузками, просто нужно подобрать именно те, которые подойдут именно вам.

Можно ли есть после 18:00?

Да, есть после шести можно и нужно. Представим человека, который просыпается в час дня, а ложится спать, например, в 5 утра. Если он будет пользоваться этим правилом, то в итоге период голода будет составлять 19 часов в сутки. Вы только вдумайтесь в это число! 19 часов из двадцати четырех. Конечно, организм воспримет это, как угрозу голодной смерти и через пару дней мы получим персонажа, который пытается съесть все, что не прибито, потом начинает себя корить за это и снова садится на очередную диету.

Есть последний раз за день нужно за 2-3 часа до сна. Если вы обычно укладываетесь спать в 23 часа, то можете смело ужинать в 20 часов или даже в 21 час.

Обезжиренные продукты полезны?

Я — не поклонник обезжиренных продуктов. Потребляя, например, творог 0,2%, мы упускаем очень много витаминов (например, жирорастворимый витамин D). А еще для сохранения вкуса и консистенции таких продуктов производители зачастую добавляют крахмал, фруктозный сироп, сахар и так далее. В итоге сахаров становится больше, и голод появится раньше, чем если бы вы съели продукт пожирнее.

В небольшом количестве молочные жиры содержат полезный холестерин, который окисляет тот самый вредный холестерин, который влияет на сердце и сосуды. А в продуктах с пониженной жирностью есть только окисленный (вредный) холестерин.

Как сдерживать вечерний аппетит?

Я бы для начала выяснила, почему этот аппетит появился, так как при сбалансированном питании даже в момент похудения чувства голода быть не должно. Зачастую голод вечером появляется, если человек не съел свою норму сложных углеводов в течение дня, если, в целом, питался с очень большим дефицитом или забывал пить воду.

Вредны ли молочные продукты и, в частности, коровье молоко?

В последнее время была проведена масса исследований на эту тему, которые показали, что вред молочные продукты и цельное молоко все же несут. И в каждом конкретном случае нужно решать, принесет ли молоко пользы больше, чем вреда.

На данный момент я придерживаюсь мнения, что в питании нужно оставить кисломолочные продукты, а потребление молока сократить, используя его только для приготовления каш и для добавления в кофе в небольших количествах.

Как отучиться от тяги к сладкому?

Сладкое в питании должно присутствовать, вопрос лишь в том, в каком количестве. И если вы съедаете по плитке шоколада за раз, то стоит обратить внимание на несколько моментов:

1) съедаете ли вы достаточно сложных углеводов, или организм из-за их нехватки просит дать ему самое простое топливо — те же шоколадки;

2) выпиваете ли вы свою норму воды (не путайте с глупым правилом про два литра воды в день);

3) высыпаетесь ли вы. И вот когда с этими тремя пунктами разберетесь, тогда сами заметите, как вам стало хватать одной конфеты к кофе.

Почему при похудении вес внезапно перестает снижаться?

Ориентироваться на вес при похудении — это путь в никуда, потому что вес — совсем нечестный друг. В норме он может колебаться в пределах 2 кг в сутки (да-да, в сутки). Также вес обязательно увеличится во второй фазе цикла у женщин, если вы накануне переели (или перепили) углеводов, соли, если не выспались, если испытали сильный стресс. Как видим, вес и правда является не объективным показателем.

Я всегда говорю, что ориентироваться нужно только на замеры — делать их лучше раз в неделю натощак.

Правда ли, что можно есть все, что угодно, до 12 часов дня?

Нет, вспомним того же человека, который просыпается в 13 часов. Как же он успеет съесть все до 12? Ну, а если серьезно, то если вы переедите до 12, то это негативно отразится на фигуре ровно так же, как и если вы переедите после 12. Питаться нужно сбалансировано, размеренно, в соответствии именно с вашим ритмом жизни.

Сколько литров воды нужно выпивать в день? Как рассчитать свою норму?

Для зимы и лета есть отдельные нормы, о них я рассказываю на своих марафонах «Зимнее и летнее питание». Но если говорить обобщенно, не учитывая климат, особенности здоровья, характер питания и прочее, то в день человеку нужно 30 мл воды на 1 кг веса.

Почему некоторые люди, которые ни в чем себя не ограничивают, не поправляются?

Если посмотреть на питание таких людей повнимательней, можно заметить, что они едят что попало, но в небольшом объеме в разрезе недели. Например, сегодня этот человек может при вас съесть пиццу целиком, запив это все газировкой, а завтра он ограничится половиной шоколадки. То есть, питание, конечно, отвратительное, но калорийность его в разрезе недели такая, что ее еле-еле хватает на поддержание веса. А еще можно смело прибавить сюда 2% людей, которым достался очень хороший метаболизм или же какие-либо заболевания.

Признают ли диетологи интуитивное питание для похудения?

Лично я не признаю. Это понятие означает, что весь контроль за питанием лежит на самом человеке, а учитывая, что у большинства людей, имеющих лишний вес и так нарушено пищевое поведение, будет странно, если он «интуитивно» будет выбирать себе, что есть, хотя не в состоянии различать даже чувство истинного голода от психологического.

Кроме того, целью здорового питания является получение не только достаточного количества калорий, но и макро— и микронутриентов из овощей и фруктов. А если человеку интуитивно не хочется ничего, кроме картошки? Или яиц? Это не покроет все нужды нашего организма. Поэтому интуитивное питание остается всего лишь «теорией».

Можно ли снижать вес при помощи голодания?

Периодическое голодание практикуется и имеет положительные эффекты. Однако, оно имеет и множество противопоказаний, и применять его можно только под контролем лечащего врача. Также такой способ похудения дается тяжело психологически и может нести за собой «срывы» и набор веса, поэтому предпочтение остается все же за здоровым регулярным питанием.

Овощные супы-пюре имеют место быть, однако они не должны содержать много соли.

Можно ли заменить сахар стевией? Не вреден ли этот сахарозаменитель для организма?

Стевия официально не входит в список безопасных сахарозаменителей по мнению FDA, но это не значит, что она вредная. Просто нет еще достаточной доказательной базы, чтобы утверждать обратное.

Многочисленные исследования показали, что стевию можно применять без вреда для здоровья, однако при беременности и грудном вскармливании ее употребление стоит исключить.

Нужно ли избегать продуктов с глютеном?

Нет. На сегодняшней день нет никаких доказательств того, что глютен как-то вредит нашему организму. Его необходимо исключить полностью из рациона только людям, страдающим целиакией — то есть, непереносимостью глютена.

Как приучить себя плотно завтракать, если утром совсем нет аппетита?

Не нужно заставлять себя завтракать, если не хотите. Питание вообще никогда не должно быть по принуждению.

Ничего страшного не случится, если вы пропустите завтрак и поедите немного позже.

Что можно съесть на ночь без вреда для фигуры?

Важно соблюдать баланс в течение дня и тогда выбор «что съесть» стоять не будет. Предпочтительней выбирать белковую пищу (рыбу, мясо, яйца, морепродукты, бобовые), овощи, а также разрешены углеводы. Но важно помнить, что основная часть углеводов должна приходиться на первую половину дня.

Вредно ли худеющим есть красное мясо и, в частности, свинину?

Не вредно. Но красное мясо не стоит есть людям, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и нарушения лимитного обмена. Другое дело, что свинина содержит большое количество жиров, их важно учитывать при составлении диетического питания.

Почему после еды появляется чувство вздутия? Как этого избежать?

Если беспокоит вздутие, причем постоянно, нужна консультация гастроэнтеролога. Как минимум, вам придется сесть на диету с ограничением молочных продуктов, свежих овощей и фруктов.

Читмил во время диеты — это выход или путь к срыву?

Все индивидуально. По моему мнению, читмил это способ уйти от срыва. Но его нужно проводить правильно! Во-первых, читмил необходимо делать 2-3 раза в месяц, не чаще. Во-вторых, читмил разрешен только тем, кто идеально питался и вел активный образ жизни. В-третьих, читмил желательно делать, как один прием пищи, а не «целый день ем, что хочу». Однако и такой вариант возможен, если вес долго стоит, а питание строго ограничено по калорийности. Так или иначе, этот вопрос решается конкретно с каждым человеком — некоторым и вовсе проще избегать читмилов.

Правда ли, что пить воду во время еды вредно?

Сторонники этой идеи приводят следующий аргумент: вода разбавляет желудочный сок и пищеварение затрудняется. На самом деле, это не совсем точное утверждение. Пищеварительная система способна подогнать количество пищеварительных соков под количество поступающей воды, чтобы еда всегда была нужной консистенции. Жидкости проходят через ЖКТ быстрее твёрдой пиши и не влияют на скорость пищеварения. Ограничить воду во время еды стоит лишь тем, кто страдает изжогой. А также не забывайте, калорийные напитки (лимонад, компот, сок) — это тоже своего рода еда.

Как подобрать оптимальную диету для набора веса при его дефиците?

Если вы пытаетесь набрать, а цель так и не достигается, скорее всего вы просто потребляете недостаточное количество калорий. Набрать вес всегда сложнее, чем его сбросить. Эктоморфы, то есть, люди с достаточно низким весом, часто говорят о том, что едят «все подряд», но вес так и не увеличивается. На деле, в 95% случаев, оказывается, что калорий не так и много. Следите за калоражем и количеством макронутриентов на наборе. В вашем рационе должно быть достаточно и белков, и жиров, и углеводов.

Сколько килограммов можно потерять за неделю без вреда здоровью?

Для разных людей количество килограммов, потерянных за неделю, может отличаться. Нужно брать в расчёт изначальный вес (худеем мы со 150 кг или с 60 кг), а также «опыт» в диете. На первоначальных этапах вес уходит быстрее — первой покидает тело лишняя вода. В среднем, в неделю безопасно снизить вес мы можем на 1% от изначального.

Можно ли похудеть после родов во время грудного вскармливания?

Во время грудного вскармливания очень превышается расход калорий.

Если обычный расход у женщины был 1700 калорий в день, то во время грудного вскармливания он будет в районе 2200. Именно поэтому, если молодая мама не переедает и не ведётся на советские «советы» есть сгущенку банками, похудеть очень реально.

Питайтесь правильно во время беременности и после неё — красивая фигура не заставит себя долго ждать.

Нужно ли полностью отказываться от соли?

Неоспорим тот факт, что соль необходима для жизни человека. Все мы знаем, что организм на 70% состоит из воды, а хлорид натрия (она же соль) поддерживает водный баланс. Соль необходима для образования соляной кислоты (основной компонент желудочного сока), она стимулирует работу нервной системы и жировой обмен. Без натрия, входящего в состав соли, невозможен процесс переноса кислорода в крови и передача нервных импульсов и движений мускулов. Поэтому полностью исключать соль нельзя. Основа основ любого вопроса, тем более касающегося питания — мера.

Есть ли польза от БАДов для снижения веса?

Большинство БАДов для похудения просто опасны для здоровья. Одни направлены на быстрое избавление кишечника (слабительные), другие просто заставляют биться сердце быстрее (от этого пропадает аппетит). Также многие БАДы работает по эффекту «плацебо». Вам кажется, что вы нашли ту самую волшебную таблетку — а в итоге, просто обманываете себя, отдавая крупные суммы фармацевтическим компаниям.

Ведите активный образ жизни, питайтесь рационально и вам не понадобятся никакие БАДы.

Какую воду пить полезнее всего — бутилированную или кипяченую?

На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ.

Наша страна очень большая: есть города, где водопроводную воду можно пить, даже не фильтруя, а есть места, где в воде можно только помыться. И именно в таких случаях на помощь придёт бутилированная вода.

Но здесь нас также ждут подвохи от производителей. Некоторые марки бутилированной воды продают ту же водопроводную воду, просто разливают ее по бутылкам. Поэтому необходимо читать этикетки — на них всегда написана вся информация о воде.

Стоит ли принимать витамины при похудении?

Витамины нам необходимы не только на период похудения. Но бросаться покупать самые дорогие поливитамины тоже не стоит. В идеальном варианте, мы должны сдать кровь на анализ и понять, каких именно витаминов и минералов не хватает организму. И далее подобрать подходящие поливитамины или принимать нужные витамины по отдельности.

Дробное питание действительно эффективно?

Дробное питание пришло к обывателям из спортивного мира. Представим себе мужчину на массе. Такому здоровяку не съесть свои 3000-3500 ккал за 3 приёма пищи. Что делать? Правильно — разбить на 7-8 приёмов. А теперь представим себе девочку, для которой цель — похудеть, и в сутки она должна потреблять 1500 ккал. Разделите 1500 на 6 приёмов пищи и получите по 250 ккал — это самый худший вариант, когда ты поел и сразу же начинаешь ждать следующего приёма пищи. А деля калораж на 3 приёма пищи, мы получим отличные порции по 500 ккал и долгое насыщение.

Все те, кто рассчитывал калорийность рациона по формулам, знаком с такими понятиями как BMR (базальный уровень метаболизма), TEF (тепловой эффект питания) и TEA (тепловой эффект активности). Итак, в этом вопросе нам интересен именно TEF, который показывает количество энергии, затрачиваемой организмом на переработку и переваривание пищи. Сторонники идеи «чем больше приемов пищи, тем лучше» руководствуются тем, что чем чаще мы едим, тем больше наше тело тратит энергии. Но чем больше еды поступает в организм, тем больше энергии требуется для переработки. То есть, от одного того же количества пищи, разбитой хоть на 2, хоть на 22 приема, TEF в итоге будет одинаковый. Получается, важна только калорийность за день.

Какие фрукты не стоит есть при похудении?

Нет продуктов, от которых мы набираем вес или тех, от которых худеем. Так же и с фруктами: мы можем позволить себе абсолютно любые фрукты, если вписываем их в калорийность и едим в меру.

Отказываясь от таких калорийных фруктов, как бананы, виноград или хурма, мы лишаем себя множества полезных микроэлементов. Оставьте фрукты в рационе, а если хотите от чего-нибудь отказаться, пусть это лучше будут чипсы и картошка фри.

Действительно ли вредны «быстрые» углеводы?

«Быстрые» углеводы относятся к макронутриентам. Мы не можем считать их вредными. Для «быстрых» углеводов нужно просто определить правильное место в рационе. Во-первых, их должно быть гораздо меньше, чем «медленных» — от 20 до 30% суточной нормы. Во-вторых, идеально, когда прием «быстрых» углеводов приходится на время до тренировки.

Банан, съеденный за 30 минут до похода в тренажерный зал, пойдет только на благо и даст энергию для интенсивной физической нагрузки.

Можно ли есть углеводы на ночь?

На тему того, можно ли есть углеводы на ночь, споры не прекращаются. И если раньше все склонялись к «запретить», сегодня большинство специалистов не видят в их употреблении ничего страшного. Мое мнение: если в течение дня вы не добрали углеводов, каша или, например, паста из цельнозерновых только помогут лучше уснуть и никак не навредят фигуре. Только без фанатизма! Когда в течение дня употребляешь исключительно белок, не нужно съедать суточную норму углеводов перед сном.

Безопасен ли для фигуры мед?

Сахар — «пустой» продукт, не содержащий никаких полезных микро— и макроэлементов. В составе меда — фолиевая кислота, железо, фосфор, магний, калий, витамины B2 и B6, йод. Он обладает отличным противовоспалительным и антисептическим действием. Но с точки зрения диетологии, это такой же «простой» углевод, как и сахар — его употребление нужно ограничивать при похудении и поддержании веса.

Правда ли, что в молочных продуктах много сахара?

Во всех молочных продуктах много углеводов — это миф! В них содержится лактоза — молочный сахар, но ее не так много. Например, в сыре, твороге его содержание сведено к минимуму. А вот в молоке, йогуртах с добавками углеводов хватает. В топленом молоке 2.5% жирности 3.2 грамма белка, но 4.5 граммов углеводов.

Нужно ли увеличивать норму углеводов при физических нагрузках?

При интенсивных занятиях спортом и большой двигательной активности норма углеводов выше, чем у тех, кто ведет пассивный образ жизни. В данном случае она рассчитывается индивидуально, пропорционально энергозатратам — единой цифры нет и быть не может.

Гликемический индекс и процентное содержание углеводов в продукте — разные цифры?

Всем, кто придерживается правильного питания и здорового образа жизни, нужно «подружиться» с этим понятием. Гликемический индекс — скорость повышения уровня сахара в крови после употребления углеводных продуктов. Рассчитать самостоятельно его нельзя. В интернете есть таблицы с гликемическим индексом популярных продуктов — пользуйтесь ими. Подробнее о гликемическом индексе мы рассказывали здесь.

Высоким принято считать ГИ от 70-ти, низким — до 35-ти.

Хочу обратить внимание, что высоким ГИ кроме булочек и чипсов обладаю некоторые фрукты и овощи: картофель, вареная морковь, дыня. Не нужно исключать их из рациона. Чтобы правильно составить меню, смотрите на процентное соотношение углеводов.

Например, ГИ картофеля –95, а процент углеводов –11.5. При расчете КБЖУ берите вторую цифру.

Утро — подходящее время для сладкого?

Правило «ешь сладкое на завтрак если очень хочется» не имеет ничего общего с ПП. Утро — не лучшее время для «быстрых» углеводов. За ночь уровень сахара снижается, и если поднять его плиткой шоколада, это задаст темп на день. Съев сладкое за завтраком, вам будет хотеться его до вечера. Если без десерта никак, оставьте его на второй завтрак, либо послеобеденное время, когда идет снижение активности и глюкоза для мозга будет во благо.

Углеводы помогают работе мозга?

Это действительно так, но с некоторыми поправками. Мозгу нужны не углеводы, а глюкоза. Стимулировать мозговую деятельность можно не только конфеткой, но и гречкой, «правильной» пастой, булгуром и прочими продуктами из цельнозерновых. Любой углевод рано или поздно расщепляется до глюкозы. В некоторых случаях, когда на «включение» мозга есть всего пара минут, можно и шоколадку съесть — ничего страшного в этом нет.

Существует ли углеводная зависимость?

Углеводная зависимость бывает психологическая и физиологическая. В первом случае это связано с недостатком гормонов радости (эндорфины, серотонин). При возникновении «эмоционального» голода, человек компенсирует его сладким. Бороться с психологической зависимостью достаточно просто: увеличьте в рационе количество цельнозерновых продуктов и проблема будет решена.

С физиологической дела обстоят немного сложнее.

Съев что-нибудь сладкое, в крови резко повышается сахар, а в печени вырабатывается инсулин, необходимый для транспорта глюкозы к нуждающимся в ней тканям. После этого уровень сахара снижается. В мозг опять поступает сигнал о его нехватке, и процесс запускается снова.

Получается замкнутый круг. Частично «лишняя» глюкоза откладывается в виде гликогена, большая ее часть трансформируется в подкожную жировую клетчатку. Для устранения физиологической зависимости нужно подключать специалистов. Уровень глюкозы в крови нормализует хром. В большом количестве он содержится в брокколи, печени, бобовых. Попробуйте ввести их в рацион, если тяга к сладкому становится правилом, а не исключением.

Полезно ли питание с белково-углеводным чередованием?

БУЧ (белково-углеводное чередование) — система питания, подразумевающая чередование дней, когда необходимо есть исключительно белковую пищу с днями, во время которых меню состоит преимущественно из углеводных продуктов. Рацион выглядит примерно следующим образом: первый день — смешанный, второй и третий вы делаете ставку на творог, рыбу, яйца, нежирное мясо. Рацион четвертого и пятого дня должен состоять из некрахмалистых овощей и фруктов, различных круп, цельнозернового хлеба. Дальше снова нужно вернуться к белковым продуктам на два дня. Такой способ питания для снижения веса подходит не всем и работает, если есть дефицит калорий. Питаться так постоянно нельзя — должно быть не более 4-х циклов.

Что такое «углеводное окно»?

После любой физической активности метаболизм становится быстрее. Во время тренировки в организме повышается уровень адреналина и кортизола. Высоким он сохраняется от 20 до 40-ка минут, после чего начинает снижаться. В этот период организм нуждается в восполнении запасов гликогена. Для этого нужна глюкоза, которую можно получить из «быстрых» углеводов. Простыми словами, «углеводное окно» — период, когда организм может моментально переработать углеводы, не трансформируя их в подкожную жировую клетчатку.

Правда ли, что от углеводов поправляются?

Мы не набираем вес от какого-то макронутриента — будь-то жир или углевод.

Масса тела прямо пропорциональна суточному потреблению калорий (если речь идет про абсолютно здорового человека). Этот переизбыток можно набрать белками, жирами и углеводами.

Причина того, что в лишнем весе винят именно углеводы, следующая: современный человек употребляет слишком много «пустых» калорий, получаемых из выпечки, хлеба, белой муки, молочного шоколада, пирожных. Они калорийны и не способны удовлетворить чувство голода на длительный срок. И после съеденных 500 ккал уже через час вы съедите еще столько же. И как следствие — регулярный перебор суточной нормы калорий и лишний вес.

Сочетаются ли белки и углеводы?

Миф о том, что белки и углеводы не сочетаются, перекочевал от адептов раздельного питания. Наш организм отлично усваивает эту «парочку». Тут не нужно быть биохимиком: продуктов, содержащих только белки или только углеводы, практически не существует. В большинстве случаев в них есть все макронутриенты. В гречневой крупе, например, есть и углеводы, и белки. При этом она отлично переваривается и дает прилив сил. Даже в мясе есть гликоген. Спокойно сочетайте белковые и углеводные продукты.

Как психоэмоциональное состояние влияет на вес?

Психоэмоциональное состояние влияет на гормональный фон. При стрессах в крови снижается уровень серотонина и повышается уровень кортизола. Нам хочется восстановить баланс — начинаем есть, получая таким образом удовольствие. Бывает и по-другому: человек совсем отказывается от пищи во время стресса.

Чаще всего «заедание» проблем говорит о неправильно сформированных отношений с едой. В раннем возрасте она может стать своеобразной формой коммуникации с окружающим миром. «Не плачь, съешь конфетку», — знакомо? Мы часто говорим и о еде, и о чувствах одновременно. А потом человек вырастает и «заедает» все свои эмоции.

Увы, но у нас не принято говорить о чувствах.

На вопрос «как дела», люди чаще всего отвечают «нормально», и диалог на этом заканчивается. Дети копируют такую же модель поведения. Они просто игнорируют то, что с ними происходит. Еда — одна из форм получения удовольствия, вот человек его и получает.

Отказ от еды — проблема, которая тоже начинается в детстве. Так человек себя наказывает либо же пытается привлечь внимание, как это часто делают малыши: «Родители, посмотрите на меня, я не ем, надо ко мне повернуться».

Что такое эмоциональный голод и как с ним бороться?

Истинный голод сопровождается физиологическими симптомами: болью в желудке, урчанием живота, мышечной слабостью. С ним нельзя бороться — нужно поесть, чтобы восстановить запас энергии, необходимой для поддержания основного обмена.

Если вы едите небольшими порциями пять раз в день, физиологический голод не может наступить. Когда после плотного обеда через час снова тянетесь за конфетой или печеньем, что-то не так с эмоциональным фоном.

Подумайте, что предшествовало безудержному желанию съесть конфету. Возможно, оно появилось после неприятного телефонного разговора, а может-быть вас пугает предстоящий диалог с начальством? «Что я сделал перед тем, как почувствовал голод?» — научитесь задавать себе этот вопрос.

Проблемы с весом при отсутствии нарушений со стороны эндокринной системы возникают, когда человек перестает слышать себя.

Происходит внутренний выбор — переживать свои обиды, злость, разочарование или просто поесть, наградив себя едой.

Когда вырисовываются причинно-следственные связи переедания, справиться с этой проблемой легче.

Как выстроить правильные отношения с едой?

Снова возвращаемся в детство. Когда ребенок болеет или испытывает стресс, родители часто предлагают помочь его горю, съев что-нибудь вкусное. Год, два, три, и вот уже еда для человека не способ поддержать силы, а способ справиться с неприятными эмоциями. Отношения сформированы, и поменять в них что-то может уже только психолог.

С ранних лет ребенку нужно объяснять: «Мы едим для того, чтобы быть сильными, здоровыми и красивыми».

«Пока не съешь, не встанешь из-за стола», — фраза, о которой нужно забыть. Еда должна быть едой, а не поощрением либо наказанием. Отделяйте эмоции от приемов пищи.

Существуют ли техники, которые можно выполнять дома, помогающие справиться с эмоциональным перееданием?

Их много. На выполнение некоторых нужны месяцы. Самый простой способ — записывать все, что с тобой происходило до пищевого срыва. Это поможет разобраться с тем, что вы чувствовали перед тем, как «уговорить» полторта. Когда приходит осознание, проблема почти решена — психолог уже не нужен.

Каких установок нужно избегать при похудении?

В первую очередь, человек должен осознать, для кого он решил худеть: для себя или окружающих. Многие девушки начинают снижать вес, чтобы понравиться молодым людям. «На меня не так смотрят, ко мне не так относятся», — неправильный подход.

Худеть нужно для собственного здоровья, хорошего самочувствия и исключительно из любви к себе. Есть достаточно много полных людей, которые не заморачиваются по поводу того, как они выглядят — они удовлетворены своей жизнью и счастливы.

Это вопрос самооценки. Если она низкая, даже победив в номинации «фитес-бикини», вы продолжите искать в себе недостатки.

Многие начинают худеть из-за неудовлетворенности своей жизнью. Они считают, что похудев, смогут что-то изменить (да хотя бы и за «принца» замуж выйти). Это неправильное отношение к процессу похудения. Когда человек сбрасывает вес, но при этом ничего не меняется, это еще больший стресс, чем похудение. Не получив желаемого, он снова начинает бесконтрольно есть.

Поймите, в жизни ничего радикально не изменится после похудения. Нужно работать с внутренними проблемами и отношением к себе.

Как не сойти с дистанции в процессе похудения?

Вставая на «тропу здоровья», человек должен подготовить себя к тому, что это долгий процесс. Через две недели вы не превратитесь в принцессу с размером XS. Это серьезная работа над собой. При неправильном подходе человек, не достигший быстрого результата думает: «Зачем я это делаю, мучаю себя, лучше я буду также радоваться жизни и есть любимые конфеты». Замкнутый круг.

Расскажите о механизме переедания?

Переедание имеет место быть, когда вы удовлетворяете не только физический голод. В норме через 15 минут после того, как желудок полон, мозг получает сигнал «стоп». По этой причине диетологи советуют вставать из-за стола с легким чувством голода.

При «закармливании» проблем передача сигнала о насыщении нарушается — человек продолжает есть, хотя физиологической потребности в этом нет.

Пока он не получит удовлетворение, будет продолжать себя кормить. Ему будет тяжело есть, но человек не прекратит до тех пор, пока организм не откажется совсем принимать пищу.

Как переедание связано с понятием «внутренний ребенок»?

В раннем возрасте дети получают безусловную любовь родителей. Их улыбки, смешные слова, первые шаги настолько умилительны, что им нужно просто быть собой, чтобы получать тысячи поцелуев в сутки.

С возрастом эта потребность никуда не девается. Человеку по-прежнему нужны забота и безусловная любовь. Когда этого нет в достаточном количестве, «ребенок» устраивает революцию, требуя «дозу». Человек начинает искать источники удовольствия. Самый простой — еда. Его многие выбирают для решения проблемы.

Нужно кормить своего «внутреннего ребенка», но не конфетами вприкуску с бутербродом. Есть масса способов получать положительные эмоции — хобби, общение с друзьями, спорт, велосипед.

Просто найдите свой, иначе проблемы с перееданием никуда не денутся.

Тревожность — одна из возможных причин лишнего веса?

Тревога — такая же эмоция, как и все остальные. Ее тоже можно «заесть», равно как и страхи, обиды, неудовлетворенность. На какое-то время еда действительно помогает справиться с переживаниями. Но потом тревога возвращается снова. Один дополнительный прием пищи, второй, и вот уже на весах +10.

Есть категория женщин, которые могут есть и не набирать. Но это не значит, что у них нет проблем со здоровьем от переедания. Висцеральный жир — серьезная проблема, которая угрожает здоровью («ожирение» печени, например).

Тревожность — состояние, которое тоже связано с неудовлетворенностью «внутреннего ребенка». И нам нужно научиться успокаивать его не едой. Хоть нас по-другому и не научили, сегодня есть масса информации, как это делать.

Даже если мать внешне не изменилась, тревожность передастся ребенку, который скопирует такую же модель поведения. У тревожной мамы есть все шансы вырастить такого же тревожного ребенка, склонного к лишнему весу.

Можно ли изменить пищевые привычки за 21 день?

Самая распространенная ошибка всех худеющих: загонять себя в рамки. Считается: привычка формируется 21 день. А что случится, если этого не произойдет? Человек не достигнет цели и соврется. Не ставьте себе запретов и ограничений. Правильная установка звучит примерно так: «Разрешаю себе раз в неделю съедать одну конфету!». Через семь дней замените эту конфету на сухофрукт — и мозг не взбунтуется от очередного «нет», и организм начнет привыкать к полезной пище.

Как правильно ставить цели при похудении?

Цель должна быть реальной!

Начните с малого. Например, цель на день — отказаться от хлеба. Когда у вас получится, возникнет чувство удовлетворения, и появится новый стимул. Следующая цель может быть уже более долгосрочной.

Например, не употреблять углеводы во второй половине дня. Дальше — больше. Разбейте свой большой путь на маленькие дистанции — с ними справляться гораздо легче.

Чтобы срывов было меньше, нужно поменять не только систему питания, но и всю жизнь. Невозможно добиться успеха в условиях психологического дискомфорта. Менять нужно все: отношение к себе, жизни, проблемам.

Какие методики используют психотерапевты для снижения веса?

У всех психологов по-разному. Методик много — универсальной нет. Когнитивно-поведенческая психотерапия применяется чаще, чем остальные. В данном случае специалист учит пациента настраивать свое мышление на комфортное похудение. Параллельно специалист заниматься проработкой детских проблем — трансактивным анализом. Самые действенные способы похудения: проработка прошлого и работа со своими мыслями в настоящем.

Помогает ли кодировка при похудении?

Кодировка основана на гипнозе. Во время сеанса человеку внушается что-то из серии «умрешь после куска торта». Когда после «кодировки» возникает желание съесть что-то вредное, это сопровождается чувством тревоги — человек думает, что с ним произойдет нечто ужасное.

Кодировки работают, но дают временный результат. Рано или поздно человек срывается. После этого понимает: с ним ничего не случилось и снова начинает есть все, что попадается под руку. Это не самый лучший способ: тот же запрет под «соусом» благих намерений. Проблемы нужно прорабатывать с психологом, а на это нужно время.

Детей часто заставляют есть. Как это влияет на пищевое поведение во взрослой жизни?

Нельзя заставлять ребенка есть. У него формируется негативное отношение к пище — такого быть не должно.

Так повелось, что еда во многих семьях ставится на первое место. Неудивительно. Бабушки и прабабушки, пережившие блокаду, получили тяжелую психологическую травму. Но пора понять: мир изменился. Дети не умирают от истощения.

Еда не должна стоять выше эмоциональных потребностей. Если ребенок не хочет есть — не заставляйте. Когда проголодается, сам попросит.

Какие психологические проблемы влечет за собой лишний вес?

Часто из-за лишнего веса у человека появляется неудовлетворенность своей жизнью — отношениями, работой. Он не принимает себя, но при этом не знает, что с ним происходит. Внутренний конфликт — самый вероятный вариант развития событий. Мы об этом уже говорили.

Человек должен определить, что он получит после того, как похудеет. Не мужа и дорогую машину, разумеется. Он станет сильным, красивым, подтянутым, здоровым — это единственная правильная мотивация.

Как избавиться от чувства вины после переедания?

Чаще всего на похудение человека толкают внешние факторы: ему хочется нравиться не себе, а кому-то. Он постоянно смотрится в зеркало, пытаясь оценить, сколько сантиметров ушло в талии, становится на весы, контролируя каждый грамм. Срывы бывают у всех — это нормально. Но когда человек худеет не для себя, а для окружающих, начинает думать: «Что подумают люди?» — возникает чувство вины.

Важно найти правильное внутреннее состояние: «Я хочу вести здоровый образ жизни, чувствовать себя комфортно». Когда вы ставите цели для себя, то и отчитываться будете только перед собой. Чувство вины вы испытываете перед кем-то. Оно не будет вас сопровождать при правильном определении целей.

Как вернуть состояние психологического комфорта после пищевого срыва?

Чаще всего на диету садятся люди с заниженной самооценкой — они не любят ни себя, ни свое тело. Процесс похудения нужно начинает с «головы», решив сначала внутренние проблемы. Нет пилюли против пищевых срывов и чувства вины. Многие проблемы происходят из-за того, что мы постоянно с кем-то себя сравниваем: «У всех получилось, а у меня нет». Поймите, у каждого кто сидел, сидит и будет сидеть на диетах периодически случаются срывы. Это не ваша личная ошибка, за которую нужно себя корить. Ничего страшного не произойдет после одной конфеты — вы не наберете пять килограмм (даже 500 грамм не наберете). Позволяйте себе допускать ошибки.

К «самобичеванию» чаще всего склонны перфекционисты, которые всегда и во всем стремятся быть лучшими. Им не нужна «четверка» — только 5+.

В чем причина ночного переедания?

Ночной голод — не физиологическая потребность. В это время мы должны спать. Часто перед сном мы думаем о том, как прошел день. Не всегда получается вспомнить что-то хорошее. Если ночью вас потянуло к холодильнику, скорее всего, вы «заедаете» какие-то негативные эмоции. Проснувшись, проанализируйте, что предшествовало ночному набегу на холодильник. Выяснив причину, легко справитесь с этим явлением.

Что такое компульсивное переедание и как с ним бороться?

Компульсивное переедание — расстройство пищевого поведения, характеризующееся неконтролируемым поглощением большого количества еды. Выражаясь простым языком, человек может съесть ведро мороженого и не заметить этого. Сам процесс поглощения пищи у него стирается из памяти.

Это серьезная психологическая проблема.

Людям, склонным к компульсивному перееданию, нужно осознанно делать каждый шаг. Им необходимо проговаривать любое действие и постоянно находиться «в теле»: я иду к холодильнику, пол холодный, открываю холодильник и так далее.

Чтобы избавиться от компульсивного переедания, нужно понять, что с вами происходит. Возможно, испытываете давление со стороны окружающих, что пора замуж, а поглощение еды — способ сбежать от реальности. У любого поведения есть «внутреннее» объяснение. Как вы будете решать проблему — уже другой вопрос.

Нужен ли разный подход к похудению людям с разным темпераментом?

По большому счету, отличий в похудении сангвиников и холериков нет. Холерики больше зависят от эмоций и поэтому склонны к срывам. Вспылили — поели. Но это не значит, что сангвинику или флегматику легче похудеть. Конечный результат у всех будет одинаковым.

Почему нельзя ставить строгие ограничения?

Любой строгий запрет вызывает негативные эмоции — человек чувствует себя несчастным, ему кажется, будто он чем-то обделен. Сегодня многие практикуют «читмилы» — дни, когда можно съесть что-то вкусненькое. Любой процесс идет гораздо быстрее, когда впереди ждет награда. Но основой целью должна быть все-таки любовь к себе и своему телу.

Процесс похудения всегда сопровождается тревожностью — мы считаем калории, граммы, сантиметры, опасаясь сделать что-то не так. Мы относимся к этому не как к удовольствию, а как к проблеме.

Поэтому день, когда можно есть «запрещенку», дарят массу положительных эмоций — худеющие его ждут, как мы лета в нашем климате.

Как остановить пищевой срыв?

В этот момент нужно напомнить себе: «Я хочу вести здоровый образ жизни». Понимание того, что целый торт — слишком большая нагрузка для организма, поможет остановиться. Осознайте, что два килограмма картошки не добавят здоровья, а заставят внутренние системы и органы работать в «аварийном» режиме. Съешьте три штуки, а затем подумайте о том, как некомфортно будет организму, если продолжите.

Правда ли, что некоторые видят выгоду в лишнем весе?

Абсолютная правда. В любых действиях всегда есть выгода. В детстве нас часто награждают сладостями. Повзрослев, человек продолжает поступать точно так же. Когда он ест десерт, возвращается детское ощущение, что его любят. От этого сложно отказаться.

Кроме того, человек с лишним весом далек от современных стандартов — он выглядит иначе. Это дает ощущение уникальности, что особенно актуально для тех, чьи родители ставили установки наподобие «не высовывайся, будь, как все». Ему просто хочется быть не таким, как все, и неважно, какой ценой.

Важно ли найти единомышленников, либо лучше худеть самостоятельно?

Одному худеть сложнее. Не зря же сегодня настолько популярны всякие марафоны стройности. Когда все делятся своими реальными результатами, рассказывают, как им это удалось, появляется дополнительная мотивация. Поддержка извне важна. Регистрируйтесь на форумах, используйте Instagram, следите за другими худеющими в любых социальных сетях — это поможет не сойти с дистанции.

Как поменять пищевые привычки в семье?

Похудеть достаточно сложно, если в семье все продолжают есть батон с маслом. Если вы нравитесь своему мужу и детям такой, мотиватор в их лице «так себе» — они не будут поощрять ваше стремление к стройности. Желание будет не таким сильным.

Привычки меняются постепенно. Начните с зелени — понемногу добавляйте ее в блюда при готовке. Введите в рацион больше овощей. Потратьте время на поиск рецептов со вкусной и здоровой пищей. Нельзя просто встать и сказать: «C завтрашнего дня едим сельдерей». Никаких ультимативных форм.

Какие, на ваш взгляд, самые распространенные причины неудач при снижении веса?

Самая главная причина неудач — неправильно поставленные цели. Мы об этом говорили чуть выше. Важно понимать, как вы будете их достигать. Заведите дневник, где пропишете план питания. Тут многое зависит от человека. Есть люди, которые всегда доводят начатое до конца. Есть те, которые до конца жизни сдают на права, не могут институт закончить.

Найдете себе пример, на который хотели бы равняться и двигайтесь к своей цели. Шаг за шагом. Главное — вовремя остановиться и не дойти до анорексии — это вообще отдельная тема для разговора. Когда прием пищи становится для вас стрессом, пора нажать на «стоп».