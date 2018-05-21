5 самых ценных рекомендаций для тех, кто хочет похудеть

По словам специалистов, эффективность этих рекомендаций доказана практикой нескольких тысяч похудевших мужчин и женщин. Тема похудения продолжает оставаться одной из самых актуальных в области здоровья, миллионы людей на планете ежедневно просыпаются с вопросом: как мне похудеть? Группа экспертов назвала несколько правил, следование которым действительно помогает стать стройнее, что было проверено на опыте похудевших людей, пишет Hronika.info. Итак… Употреблять больше растительных белков. Лучший источник таких белков — все бобовые: главное преимущество перед животными белковыми продуктами в том, что бобовые не содержат жиров, способствующих повышению холестерина и притупляющих чувствительность организма к холестерину. Тратить на один прием пищи не менее получаса. Медленное потребление блюд, тщательное пережевывание твердой пищи и смакование вкусных кусочков — это то, что позволяет насыщаться меньшим количеством еды и калорий. Не путать жажду с голодом. Если организму нужна жидкость, а не еда, вы все равно будете ощущать голод, потому что влагу тело может получать не только из напитков, но и из пищи тоже. Выпейте стакан воды, если вдруг возник резкий приступ аппетита — ложный голод стихнет через 5 минут. Не употреблять еду в процессе работы или кинопросмотра. Когда внимание человека отвлечено, он может съесть огромное количество калорий и совершенно не испытать ощущения переедания. Такие калории не замедлят отложиться в виде жировых валиков в самых ненужных местах. Есть то, что нравится. От еды нужно получать удовольствие, иначе похудеть не получится, утверждают эксперты. Постоянное ограничение и запреты на еду развивают невроз и усиливают выработку гормонов стресса, ожесточающих чувство голода. Проблема не в том, что человек есть что-то конкретное, а в том, что он съедает этого слишком много, создавая профицит калорий на фоне недостаточной физической активности. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными была названа главная причина неадекватно обостренного аппетита.