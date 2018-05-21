Правда ли, что витамин С лечит от простуды?

Витамин C, он же аскорбиновая кислота, является необходимым для человека соединением, он принимает участие во множестве важнейших процессов, среди которых поддержание иммунитета, противостояние старению, укрепление костной и соединительных тканей. Добавки с аскорбиновой кислотой часто используются в спорте, она участвует в процессе выработки коллагена, то есть оказывает воздействие на рост мышц, также важнейшей ролью является участие в синтезе тестостерона.

В отличие от кошки человек не может синтезировать витамин С внутри своего организма, единственным источником является питание. При дефиците аскорбиновой кислоты в рационе и организме, его работа замедляется на клеточном уровне. Клеточные мембраны теряют способность сопротивляться вторжению вирусов и бактерий, ускоряются процессы старения, после каждой тренировки возникают воспаления в мышцах. Помимо поддержания сопротивляемости заболеваниям витамин С помогает организму качественно усваивать питательные вещества из белков и углеводов, то есть без него организм будет обделен в питании.

Мужчине необходимо ежедневно получать 90 мг витамина С, женщине — 75 мг, дозировка для детей колеблется от 35 до 50 мг. При поступлении сверх нормы излишки не будут усвоены и выведутся из организма естественным путем, данный витамин не может накапливаться в тканях. Безопасной максимальной суточной дозировкой является 3000 мг, но употребить такое количество из обычных продуктов питания невозможно.

3000 мг или 3 г аскорбиновой кислоты содержатся в шести килограммах лимонов или в килограмме шиповника.

Мнение о том, что для укрепления иммунитета аскорбиновую кислоту нужно употреблять курсами, не имеет никакого отношения к действительности. Как было сказано выше, ткани организма человека не могут накапливать витамин С, поэтому употреблять его в пищу нужно каждый день. Принято считать, что больше всего аскорбинки содержится в цитрусовых фруктах, но и это не совсем соответствует действительности. В цитрусах содержится много витамина C, но в ягодах шиповника, красном болгарском перце и черной смородине его намного больше.

Недостаток витамина С проявляется в следующих симптомах: ухудшение состояние волос и ногтей, долгое заживление порезов, частые простудные и вирусные заболевания, постоянной чувство усталости. При дефиците витамина С организм не может качественно усваивать железо, поэтому к данным симптомам добавляется еще и признаки железодефицита.

При недостатке витамина С человек часто болеет простудными заболеваниями, но это не означает, что простуду можно вылечить его ударным приемом, как рекомендуют в народных рецептах. Это народное поверье многократно опровергалось как на уровне теории, так и на практики при проведении исследований.

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