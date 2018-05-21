Рецепты здоровья: манжетка обыкновенная — женская трава

Это распространенное в европейской части России растение многим хорошо знакомо. Оно растет как сорняк на дачных участках, встречается на лугах и лесных опушках; красивые листья манжетки заметили садоводы, и теперь ее нередко можно встретить в цветниках как декоративное растение. А в народной медицине манжетку издавна применяют для лечения различных недугов, и сейчас — в пору ее цветения — как раз самое время запастись полезным сырьем.

Манжетка обыкновенная — женская трава

Не случайно манжетку называют женской травой — настои и отвары растения применяются при нарушениях менструального цикла, эрозиях, белях, воспалениях; траву манжетки включают в состав травяных сборов, используемых при климаксе и нарушениях обмена веществ; свежие листья и их настои применяют наружно при раздражениях и сыпях, а также против целлюлита. Противопоказанием к приему внутрь препаратов манжетки является повышенная свертываемость крови; возможна индивидуальная непереносимость и аллергические реакции.

Чай из травы манжетки

2 ч.ложки измельченной сушеной травы заварить 250 мл кипятка, настаивать 7-10 минут. Пить как чай 2-3 раза в день при нарушениях менструального цикла.

Настой травы манжетки

4 ч.ложки измельченной сушеной травы залить стаканом кипятка, укутать (можно использовать термос), настаивать 4 часа, процедить. Принимать 2-4 раза в день за полчаса до еды по 0,5 стакана при нарушениях менструального цикла, климаксе; этот настой также добавляют в воду для спринцеваний при гинекологических заболеваниях.

Настой листьев манжетки (наружное)

40 г сушеных измельченных листьев залить 1 л кипятка, настаивать 10 минут, процедить, отжать. Настой используется для ванночек при белях; его добавляют в ванну (температура +36…+37 градусов) при кожных сыпях и используют для антицеллюлитных компрессов.

Вино с манжеткой

20 г сушеных измельченных корней манжетки залить 0,5 л сухого красного вина и варить на медленном огне под крышкой в течение получаса. Процедить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ст.ложки при климактерическом синдроме, ожирении, метеоризме, анемии; вино с манжеткой считается эффективным средством для лечения дисбактериоза. Противопоказанием к его применению является склонность к диарее; возможна индивидуальная непереносимость. Об этом растении читайте также:

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