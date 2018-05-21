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Суп-пюре с картофельными шариками — все будут накормлены и довольны
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Суп-пюре с картофельными шариками — все будут накормлены и довольны 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
На обед — горячее! И конечно, это будет ароматный супчик. В этот раз суп-пюре с картофельными шариками. Сытное блюдо, благодаря которому вся ваша семья будет накормлена и довольна. После вкусного обеда можно немного передохнуть, а затем снова приниматься за важные дела. Ведь сил теперь в два раза больше!
Суп-пюре из картофеля/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
На 4 порции:
0,5 кг свинины на кости,
0,5 л жирных сливок,
1-2 стебеля сельдерея,
300 г замороженного зеленого горошка,
200 г капусты,
200 г бекона,
80 г панировочных сухарей,
несколько веточек тимьяна или шалфея,
соль, острый перец по вкусу,
свежая зелень для подачи.
Для картофельных шариков:
0,5 кг картофеля,
1 ст. ложка сливочного масла,
1 яйцо,
3 желтка,
тертый сыр,
мускатный орех,
растительное масло для жаренья.
Приготовление:
Свинину вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Мясо положить в кастрюлю, залить водой, добавить веточки шалфея и тимьяна и варить до готовности, снимая пену. Бульон затем процедить.
Бульон влить обратно в кастрюлю и поставить на огонь. Лук-порей вымыть, белую часть нарезать кольцами и обжарить в сотейнике на растительном масле до золотистой корочки. Лук-порей переложить в кастрюлю с мясным бульоном.
Стебли сельдерея вымыть, обсушить и мелко нарезать. Капусту порубить. Добавить в мясной бульон зеленый горошек, капусту, сельдерей, посолить и варить на медленном огне в течение 10-15 минут.
В отдельной кастрюле отварить картофель и размять его в пюре. Сыр натереть на средней терке и добавить в картофельную массу. Затем добавить сливочное масло, 3 желтка и мускатный орех. Хорошо перемешать.
Из картофельного пюре сформировать небольшие шарики, обвалять их в панировочных сухарях, а затем обжарить в масле по 2-3 минуты.
Суп снять с огня, взбить блендером до однородной массы. Суп-пюре снова поставить на огонь, тонкой струйкой влить в него сливки, поперчить. Варить, постоянно помешивая, еще в течение 5-7 минут. Суп подавать с картофельными шариками и посыпав зеленью.
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