Суп-пюре с картофельными шариками — все будут накормлены и довольны

На обед — горячее! И конечно, это будет ароматный супчик. В этот раз суп-пюре с картофельными шариками. Сытное блюдо, благодаря которому вся ваша семья будет накормлена и довольна. После вкусного обеда можно немного передохнуть, а затем снова приниматься за важные дела. Ведь сил теперь в два раза больше!

Понадобится:

На 4 порции:

0,5 кг свинины на кости,

0,5 л жирных сливок,

1-2 стебеля сельдерея,

300 г замороженного зеленого горошка,

200 г капусты,

200 г бекона,

80 г панировочных сухарей,

несколько веточек тимьяна или шалфея,

соль, острый перец по вкусу,

свежая зелень для подачи.

Для картофельных шариков:

0,5 кг картофеля,

1 ст. ложка сливочного масла,

1 яйцо,

3 желтка,

тертый сыр,

мускатный орех,

растительное масло для жаренья.

Приготовление:

Свинину вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Мясо положить в кастрюлю, залить водой, добавить веточки шалфея и тимьяна и варить до готовности, снимая пену. Бульон затем процедить.

Бульон влить обратно в кастрюлю и поставить на огонь. Лук-порей вымыть, белую часть нарезать кольцами и обжарить в сотейнике на растительном масле до золотистой корочки. Лук-порей переложить в кастрюлю с мясным бульоном.

Стебли сельдерея вымыть, обсушить и мелко нарезать. Капусту порубить. Добавить в мясной бульон зеленый горошек, капусту, сельдерей, посолить и варить на медленном огне в течение 10-15 минут.

В отдельной кастрюле отварить картофель и размять его в пюре. Сыр натереть на средней терке и добавить в картофельную массу. Затем добавить сливочное масло, 3 желтка и мускатный орех. Хорошо перемешать.

Из картофельного пюре сформировать небольшие шарики, обвалять их в панировочных сухарях, а затем обжарить в масле по 2-3 минуты.

Суп снять с огня, взбить блендером до однородной массы. Суп-пюре снова поставить на огонь, тонкой струйкой влить в него сливки, поперчить. Варить, постоянно помешивая, еще в течение 5-7 минут. Суп подавать с картофельными шариками и посыпав зеленью.