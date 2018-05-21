Минералки без газа не бывает

Наконец-то наступило тепло, мы проводим больше времени на улице, и у многих москвичей изменился питьевой режим. Бутилированная вода, которую мы покупаем, бывает газированная и нет. Давайте разберемся, какая лучше.

Если брать лечебно-столовую питьевую воду, то она газированная вся. Газирование улучшает природный вкус и запах воды, ведь минералка, добытая из скважины, обычно имеет не очень приятный запах и вкус. Поэтому пить ее мы в любом случае будем с газом. Другой вопрос — кому и сколько этой воды нужно. Она потому и называется лечебной, что предназначена больным людям. Если ее регулярно и литрами будет пить здоровый человек, то ничего хорошего не выйдет. Есть, например, лечебно-столовая вода с повышенным содержанием магния. Она вызывает слабительный эффект и предназначена для тех, кто под присмотром врача худеет. А есть лечебная вода, которая, напротив, у здорового человека может вызвать запор. Или — при длительном употреблении — мочекаменную болезнь. Так что будьте осторожны.

Теперь о столовой питьевой воде — без приставки «лечебная». Газ в нее добавляют по коммерческим причинам — такая вода дольше хранится. Есть миф, что она якобы лучше утоляет жажду. Но это не так. Хорошо утоляет жажду самая обычная негазированная вода. Причем не холодная, а близкая к температуре тела, потому что организму не надо ее нагревать, и она быстрее усваивается. А если такую воду пить мелкими глотками и подолгу держать во рту, то жажду вы утолите быстрее, чем если залпом выпьете пол-литра холодной и «с газиками».

Газированная вода, так же как игристые вина, не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и страдающим аллергическим заболеваниями. Если же вы здоровы, пить воду «с газиками» можно, но — соблюдая те же правила: небольшими глотками и подольше задерживая во рту. А вообще полезнее пить воду без газа.