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Эксперты признали соки безопасными, но некоторые — подозрительно сладкими
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Эксперты признали соки безопасными, но некоторые — подозрительно сладкими 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Общество защиты потребителей «Росконтроль» решило проверить качество яблочного сока.
Многие москвичи выбирают натуральный сок в качестве полезной альтернативы газировке или, скажем, минеральной воде. Особенно популярен осветленный восстановленный сок — он привлекательно выглядит в бокале.
В лабораторию отправили продукт шести брендов: Villa Dini (производства Республики Беларусь), Santal, «Лента», «Добрый», «Сады Придонья» и «4 сезона».
Четыре образца (все, кроме Villa Dini и «Лента») маркированы как соковая продукция для детского питания — для детей старше 3-х лет. Но думать, что этот продукт более качественный, не стоит.
— Не секрет, что производители регистрируют соковую продукцию как продукт детского питания, чтобы воспользоваться более низкой ставкой налога (НДС) на детскую продукцию — 10 процентов вместо 18, — рассказывает ведущий эксперт Росконтроля Светлана Дмитриева.
Как пояснила эксперт, восстановленный сок производят из концентрата, разбавляя его водой. О том, насколько сильно концентрат был разведен, говорит количество растворимых сухих веществ. Во всех образцах этот показатель соответствовал требованиям ТУ — технического регламента. Чуть более концентрированным оказался сок под марками «Лента» и «4 сезона». Чуть менее концентрированным — Villa Dini.
Отдельная история — сахар в продукте. Добавлять его в натуральные соки нельзя.
— Однако и у покупателя, и у экспертов всегда есть опасения, что сахар добавляют, — рассказывает Светлана Дмитриева. — Это позволяет, вопервых, улучшить вкус продукта — так сказать, подсластить, а во-вторых, немного сэкономить на концентрированном соке.
В ходе исследования выяснилось, что у соков «Лента» и «Сады Придонья» — очень высокое содержание сахарозы.
— Это позволяет предположить наличие в них добавленного сахара, — пояснила эксперт. — Однако соотношение фруктозы, глюкозы и сахарозы может зависеть от сортовых особенностей яблок, из которых изготовлен сок.
Как пояснила Светлана Дмитриева, обилие сахарозы в отдельных образцах может быть связано с особенностями исходного сырья. Но может быть и обусловлено добавленным сахаром. Отличить, увы, невозможно.
Соки проверили на содержание 5-гидроксиметилфурфурола. Это вредное вещество, которое образуется при нагреве сахара в кислой среде. Ни в одном из образцов его концентрация не достигла предела, установленного техническим регламентом. Вывод: все проверенные соки можно считать безопасными. А если вы думаете, что какой-то из них слишком сладкий, и подозреваете, что туда добавляют сахар, покупать его не нужно.
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