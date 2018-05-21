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Ученые выбрали идеальный овощ для продления жизни
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Ученые выбрали идеальный овощ для продления жизни 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Научные специалисты дали совет съедать несколько перцев в неделю. Употребление перцев побуждает организм усиленно усваивать каротиноиды — растительные пигменты, ответственных за ярко-красные, желтые и оранжевые оттенки кожицы плодов и содержание в них витамина С. Эти вещества значительно укрепляют организм, повышают его устойчивость к заболеваниям и способности к восстановлению Каротиноиды имеют большое значение для здоровья легких: эти вещества способны улучшать состояние человека при респираторных заболеваниях, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), о чем сообщили изданию Express эксперты — медицинский консультант Сара Брюэр и диетолог Джульетта Келлоу. В своем интервью изданию они посоветовали употреблять от трех до четырех перцев в неделю, сырых или приготовленных без большого количества жира.
«Красные перцы содержат высокий уровень антиоксидантного бета-каротина и богаты фолиевой кислотой, витаминами A и E. Зеленый перец — лучший источник лютеина и зеазантина: это два каротиноида, которые важны для хорошего здоровья глаз. Желтый перец богат витаминами B1 и B3, которые помогают выделять энергию из пищи», — отметили при этом специалисты.
Эксперты посоветовали обращать внимание на качество плодов и выбирать перцы с твердыми стенками. Ранее МедикФорум писал о новом исследовании, авторы которого заключили, что зеленый чай может стать одним из самых мощных средств для лечения рака.
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