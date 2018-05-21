Как питаться при гастрите?

При гастрите слизистая оболочка внутри желудка воспаляется и доставляет массу неудобств, дискомфорта и боли. Развитие гастрита происходит по разным причинам, в первую очередь из-за неправильного питания или вредных привычек, немаловажную роль играют генетическая предрасположенность, перенесенные бактериальные инфекции. Первыми тревожными симптомами являются тошнота, дискомфорт в области желудка до или после еды, уже в этот момент болезнь не позволяет организму усваивать витамины и минералы из пищи в полной мере. Признаки гастрита нельзя игнорировать, так как в запущенном состоянии гастрит переход в язву.

Меры по лечению гастрита зависят от причины возникновения и проявлений заболевания, многое зависит от кислотности желудочного сока. Характерные для гастрита симптомы соответствуют и другим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, поэтому поставить точный диагноз сможет только врач после обследований. Эффективность медикаментозного лечения будет зависеть от того, будет ли человек соблюдать правильную диету.

При наличии гастрита необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков, они агрессивно воздействуют на слизистую, провоцируя образованию ожогов на ней. Также негативно на состояние влияет курение, употребление газированных напитков. При гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока рекомендуется отказаться от тех продуктов, которые провоцируют выработку большого количества желудочного сока. При пониженной кислотности, напротив, такие продукты будут предпочтительными. При любом гастрите нужно отказаться от раздражающих слизистую продуктов, это острые специи, сухари, грубые продукты с высоким содержанием клетчатки, лук и чеснок, помидоры, яблоки, газированные напитки.

Не менее важно отказаться от сладкого, в ответ на попадание сахара в желудок начинает повышаться кислотность, а также начинается активное газообразование. Сильно раздражают слизистую переработанные продукты с большим количеством консервантов — полуфабрикаты, колбасные изделия, фастфуд, майонезы и другие соусы.

Домашняя пища не должна быть жирной и жареной, допускается варка, приготовление на пару и тушение с небольшим добавлением масла.

В рационе должно быть много овощей, они снижают кислотность желудка за счет своей щелочной среды. Полезными будут не свежие, а тушеные или вареные овощи, нужно избегать овощей, вызывающих газообразование, это все бобовые культуры, в том числе и соя, а также все разновидности капусты. Полезными будут зерновые культуры, к примеру цельнозерновые крупы, киноа и гречка, от употребления пшеницы и других глютеносодержащих культур лучше оказаться, так как они вызывают образование большого количества слизи в желудке.

Мясо в рационе должно быть нежирным — белое куриное мясо, нежирная рыба, говядина. Мясные продукты не обязательно варить или готовить на пару, можно тушить или жарить на антипригарном покрытии с небольшим добавлением масла. Молочные продукты тоже должны быть обезжиренными, употребление натурального йогурта без добавок многим помогает облегчить ощущения в процессе обострения.

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