9 витаминных блюд из сезонных овощей и фруктов 

Овощи с пророщенной гречихой от ресторана «Наволне» и шеф-повара Евгения Чередниченко Вам понадобится: шпинат — 15 г брокколи — 25 г редис — 20 г свежий огурец — 25 г пророщенная гречиха — 20 г вяленая клюква — 15 г имбирный соус — 30 г Для имбирного соуса: корень имбиря — 40 г чеснок — 15 г уксус малиновый — 25 мл соевый соус — 65 мл растительное масло — 300 мл сахар — 50 г Все ингредиенты смешать и взять 30 г. Приготовление: Брокколи отварить до состояния аль денте. Редис и огурец нарезать слайсами. На тарелку выложить шпинат, брокколи, редис, огурец, добавить пророщенную гречиху и вяленую клюкву. Все залить имбирным соусом. Салат с авокадо и яйцом пашот от ресторана Valenok Вам понадобится: авокадо — 100 г помидоры бакинские — 100 г яйцо куриное — 2 шт. руккола — 15 г кинза — 5 г масло оливковое — 40 мл соль — 2 г перец черный молотый — 1 г «земля» из маслин — 2 г Приготовление: Яйцо пашот. Пищевую пленку разложить на доске и смазать растительным маслом. Смазанную пленку выложить на пиалу с углублением и разбить на нее яйцо. Собрать концы пленки вместе и подвязать полоской из пленки. Поместить получившийся мешочек в кипящую воду. Варить до готовности 3-4 минуты. Извлечь готовое яйцо из пленки. Салат. Помидоры нарезать большими кубиками, авокадо нарезать мелкими кубиками, добавить рукколу, соль, перец, оливковое масло, кинзу, перемешать и выложить на тарелку. Сверху поместить готовые яйца пашот. Салат посыпать «землей» из маслин. Салат с рикоттой и малиной от ресторана «Сыроварня» и бренд-шефа Сергея Носова Вам понадобится: мини-шпинат — 20 г руккола — 20 г рикотта — 75 г малина — 30 г миндаль жареный — 10 г уксус малиновый — 3 г бальзамик малиновый — 15 г Приготовление: Шпинат, рукколу, рикотту, жареный миндаль и часть малины смешать. Добавить малиновый бальзамик и уксус. Украсить оставшейся свежей малиной. Рецепт от шеф-повара ресторана «Ботик Петра» Анатолия Кулешова Вам понадобится: кальмары — 40 г креветки — 50 г осьминог — 40 г гребешок — 15 г каракатица — 20 г салат листовой — 40 г руккола — 2 г масло оливковое — 20 г кедровый орех — 5 г зелень — 3 г морская соль — 5 г уксус винный красный —5 г чесночное масло (чеснок и оливковое масло) — 5 г лимон — 20 г тимьян — 1 г Приготовление: Морепродукты обжариваем на чесночном масле (вымачиваем в оливковом масле измельченный чеснок) до готовности на гриле в течение нескольких минут. Температура гриля должен быть не менее 150 градусов. Рубим листья салата и выкладываем его на тарелку, затем заправляем оливковым маслом и винным уксусом. Солим по вкусу. Сверху выкладываем морепродукты и украшаем кедровым орехом и свежей зеленью. Подаем с кусочком лимона. Овощной ролл от Станислава Бахаровского, бренд-шефа «Якитории» Вам понадобится: тофу листовой — 30 г соус — 10 г манго — 15 г огурец — 15 г перец болгарский — 15 г салат айсберг — 15 г авокадо — 15 г помидоры — 15 г Для соуса: соус чили сладкий — 100 г соевый соус — 20 г устричный соус — 20 г имбирь — 2 г Для украшения: кунжут — 1г лайм — 10 г мята свежая — 2 г соус — 30 г Приготовление: Соус: имбирь почистить, натереть на мелкой терке. Соусы перемешать с имбирем до однородного состояния. Ролл: тофу нарезать 15х15см, проварить в кипящей воде. Просушить и дать остыть до комнатной температуры. Лист подготовленного тофу положить на чистую рабочую поверхность. Смазать соусом с одной стороны. Овощи помыть, почистить. У огурца и помидора удалить семена. Подготовленные манго, огурец, помидор, салат и перец болгарский нарезать соломкой. Авокадо нарезать брусочком. На смазанный соусом лист тофу выложить овощи и скрутить рулет. Рулет разрезать на четыре части и выложить на тарелку. Украсить долькой лайма. Соус налить в соусники и посыпать кунжутом. Салат с кальмарами от Евгения Цветкова, шеф-повара Pesto Cafѐ Вам понадобится: филе кальмара — 90 г картофель мини (запеченный в кожуре) — 100 г оливковое масло — 18 мл петрушка — 2 г помидоры черри — 50 г огурец короткоплодный — 40 г руккола — 10 г яйцо — 1 шт. соус из дрожжей — 50 мл зеленый лук — 2 г перец черный свежемолотый — 0,5 г Ингредиенты для соуса: йогурт (можно заменить кефиром) — 50 мл укроп — 1/4 небольшого пучка дрожжи в хлопьях — 1/4 ст. ложки Приготовление: Помидоры черри разрезать пополам. Огурец нарезать вдоль на слайсы толщиной 0,2 см. Картофель в кожуре разрезать пополам, крупный — на 4 части. Яйцо варить в течение 5 минут после закипания воды. Затем очистить и разрезать вдоль пополам. Кальмара нарезать на пластины размером 3 х 9 см. В сковороде на разогретом оливковом масле (15 мл) обжарить мини-картофель до образования светло-золотистого колера. Добавить в картофель филе кальмара и обжаривать до готовности. В конце положить измельченную петрушку. Приготовить соус из дрожжей за три минуты. Мелко нарезать зелень укропа, смешать с йогуртом и дрожжами. Лук нарезать поперек под углом 45 градусов. В центре тарелки выложить соус, размазав его в форме капли. На соус группами выложить ингредиенты (по часовой стрелке): половинки яйца, горку обжаренного мини-картофеля, черри, скрученные ленты огурцов, филе кальмара и листья рукколы. В центр выложить пластины кальмара. Салат сбрызнуть оливковым маслом (3 мл), равномерно по всей поверхности посыпать перьями зеленого лука и черным свежемолотым перцем. Вам понадобится: руккола — 30 г апельсин — 70 г клубника — 30 г виноград — 35 г козий сыр — 52 г масло оливковое — 10 г сахарная пудра — 1 г Приготовление: Готовим чипсы из козьего сыра (можно натереть сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на 7 минут при температуре 180 градусов, затем остудить). Виноград режем пополам, клубнику — на 4 части, из апельсина вырезаем мякоть и режем ее на дольки. Из сока апельсина, оливкового масла и сахарной пудры готовим соус, тщательно все смешав. Смешиваем рукколу, ягоды и фрукты. Заправляем все соусом. При подаче украшаем чипсами из козьего сыра и сырной стружкой. Салат с томатами и авокадо Вам понадобится: томаты бакинские — 180 г авокадо — 70 г масло оливковое — 15 г сок лимона — 5 г сыр буко — 17 г сливки — 12 г мята — 4 г Приготовление: Томаты и авокадо нарезать на дольки и выложить в салатник. Сыр смешать со сливками и мятой. Сформировать из этой массы кнедлик. Выложить его в салатник. При подаче заправить салат соусом из оливкового масла и лимонного сока. Украсить мятой. Латук с соусом монте блун и виноградом от ресторана «Сыроварня» и бренд-шефа Сергея Носова Вам понадобится: салат латук — 150 г Для соуса: сыр монте блун — 20 г сливки — 80 г орех пекан — 15 г виноград зеленый — 20 г оливковое масло — 5 г соль, перец — по вкусу Приготовление: Салат. Разрезать кочан салата латук на две части. Вырезать кочерыжку так, чтобы сохранить цельными все листья. Соус. Сливки смешать с сыром монте блун до однородной консистенции. На тарелку налить немного соуса. Положить первый слой свежих листьев салата латук. Далее снова сверху налить соус, и так несколько слоев. Виноград разрезать на половинки. Посыпать дольками винограда салат. Украсить орешками. Фото: архив ресторанов