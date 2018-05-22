Отказ от вина, колбасы и любовь к сливочному маслу: гастрономические привычки во Франции

В поиске ответа WMJ.ru далеко ходить не стал, а напрямую обратился к одному из известнейших шеф-поваров французского происхождения в Москве — Режису Тригелю. В Париже он окончил университет гастрономии, затем работал в серьезных ресторанных проектах Франции и Швейцарии, в Россию перебрался 13 лет назад. С тех пор успел возглавить кухни «Барвихи Luxury Village», «Brasserie Моста», «Стрелок», «45-й параллели», а теперь Sixty и «Березок».

Действительно, во многих странах основной упор делают на специи, французы же используют исключительно травы. Все ингредиенты обязательно свежие, собранные недавно на местных хозяйствах, этим, кстати, обусловливается разнообразие региональных блюд.

Вообще, сыры — это то, без чего не может жить ни один француз. Они всегда подаются сразу после основного блюда и перед десертом. Большую роль играет и то, что Франция является домом приблизительно для полутысячи различных видов сыров, при этом каждый регион производит свой собственный и уникальный сыр.

Хлебы распространены в большинстве блюд, особенно на завтрак и ужин. Типы хлеба варьируются от простого до сложного.

История происхождения тартара очень неоднозначна, специалисты до сих пор спорят, кто именно придумал это блюдо. Но отрицать то, что сегодня мелконарезанное сырое мясо с желтком подают в каждом уважающем себя французском ресторане, нельзя.

Что качается утиного конфи, то оно действительно считается традиционным блюдом, которое возникло в исторической области Франции Гасконии. В XIX веке здесь произошел утиный бум и последующий переизбыток мяса птицы. Холодильников еще не изобрели, зато придумали, как сохранить ценный продукт: томить его прямо в утином жире. Кстати, благодаря коже жир не проникает в саму утку, что оставляет ее диетической, но при этом очень сочной и мягкой. Сегодня утиную ножку конфи подают с простыми гарнирами вроде отварного картофеля.

Важный нюанс, чтобы добиться той самой хрусткости круассана: французы выбирают масло не менее 82% жирности, а лучше и вовсе 84%. При этом мука должна быть с высоким процентом содержания протеинов или смешанной с мукой «Т55», ее особенность — повышенная зернистость.

Да, завтракать французы предпочитают легко, даже название первого приема пищи соответствующее — le petit déjeuner — «маленький завтрак». Состоит он чаще из кофе и выпечки, которую берут по дороге на работу.

Такой неспешный обед — один из главных секретов стройности французов. Едят здесь с удовольствием, неторопливо и по чуть-чуть. Это предотвращает переедание и способствует поддержанию пищеварения в нормальном состоянии.

«À table!» — говорят французы, информируя домашних, что ужин готов, и приглашают за стол. Здесь уже ждут типичная горячая закуска, паста и йогурт или фрукты на десерт. За ужином еда легкая, она не должна мешать общению, а, наоборот, стимулировать его.

Интересно, что, в отличие от той же Москвы, в Париже и в других городах Франции воду приносят везде безлимитно и бесплатно. Чего, конечно, не скажешь о вине.

Не пьют так часто вино во Франции еще и потому, что относятся к нему очень трепетно. Изготовление этого напитка считается настоящим искусством. Шекспир говорил: «Хорошее вино — это добрый знакомый, если правильно с ним обращаться», — намекая на важность его умеренного употребления.

Одной из самых известных телевизионных программ на французском телевидении является спин-офф британского Masterchef, а по воскресеньям здесь все смотрят Les Escapades de Petitrenaud — еженедельное кулинарное шоу, которое прославилось благодаря своему первому ведущему — профессиональному ресторанному критику Жан-Люку Петитроу. Сейчас Жан-Люк в силу возраста покинул программу и на его место пришла новая ведущая Каринна Тейссандье, однако смотреть меньше телепередачу не стали.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK