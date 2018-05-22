Жители Приморья лишись более 300 тысяч штук куриных яиц

В Приморье выявлена и пресечена транспортировка крупной партии куриных яиц, не отвечающих требованиям законодательства о качестве и безопасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор

Госинспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в Пожарском районе остановили для проверки грузовую машину, следовавшую по маршруту Хабаровск-Владивосток.

Осмотр автомашины показал, что водитель везет предназначенные для продажи через торговую сеть куриные яйца (72 000 штук яиц первой категории и 252 000 штук яиц второй категории).

У перевозчика не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать груз.