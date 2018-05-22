Яйца по-новому: 10 оригинальных рецептов на любой вкус

Яйца — полезный продукт: в их составе присутствуют витамины, минералы, незаменимые аминокислоты. Любое блюдо из яиц отличается не только высокой питательной ценностью, но и изумительным вкусом.

Яйца можно приготовить как самостоятельное блюдо множеством способов, а можно добавить в список ингредиентов для приготовления сложносочиненного блюда: супов, салатов, закусок, запеканок, омлетов.

В новой подборке рецептов мы собрали самые оригинальные и вкусные блюда, которые можно приготовить из яиц. Открывайте сезон экспериментов на вашей кухне!

Вам понадобятся:

Креветки — 150 г Яйца, сваренные вкрутую — 4 шт.

Оливки — 2-3 ст. л.

Репчатый лук — 1 ст. л.

Петрушка — 2 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Отварите креветки в кипящей воде в течение 2 минут. Слегка остудите, а затем мелко порубите.

Яйца нарежьте на половинки и удалите желтки. Разомните три желтка в средней миске.

Добавьте к желткам рубленые креветки и остальные ингредиенты. Хорошенько перемешайте.

Нафаршируйте получившейся начинкой яичные белки.

Посыпьте яйца сверху раскрошенным яичным желтком и рубленой петрушкой.

Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Авокадо — 2 шт.

Яйцо — 4 шт.

Томатный соус — 4 ч. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Кинза свежая нарезанна — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Разрежьте авокадо пополам и аккуратно удалите сердцевину.

Аккуратно сделайте углубления в каждой половинке, чтобы оставить больше места для яйца.

Выложите авокадо открытой стороной вверх в форму для выпечки.

Добавьте чайную ложку соуса.

Разбейте яйцо и вылейте его в авокадо, посолите, поперчите.

Запекайте в духовке в течение 12-15 минут.

Посыпьте нарезанной кинзой и подавайте с теплыми тостами.

Вам понадобятся:

Кленовый сироп — 1 чашка

Яйца — 2 шт.

Хлеб — для подачи

Способ приготовления:

В маленькой кастрюле доведите кленовый сироп до кипения на сильном огне.

Уменьшите высокую температуру до средней. Варите на медленном огне пару минут.

Аккуратно разбейте яйца в сироп.

Варите до готовности яиц, периодически поливая их сиропом.

Переложите блюдо в горшочки и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Растопленное сливочное масло — 1/4 чашки

Греческий йогурт — 1 чашка

Лимонный сок — 3 ст. л.

Маття — 1,5 ч. л.

Сушеный чеснок — 1/2 ч. л.

Молотый тмин — 1/2 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Теплая вода — 1/4 чашки

Яйца — 8 шт.

Цельнозерновые булочки — 4 шт.

Рубленый зеленый лук — для подачи

Способ приготовления:

В миске смешайте растопленное сливочное масло, греческий йогурт, лимонный сок, маття, сушеный чеснок, тмин, мед и соль. Тщательно перемешайте.

Добавьте в соус несколько ложек теплой воды.

Приготовьте яйца пашот.

Цельнозерновые булочки немного подогрейте.

На булочки выложите яйца пашот. Полейте соусом.

Посыпьте зеленым луком.

Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Лук-шалот — 1 шт.

Рубленый розмарин — 1 ст. л.

Рубленый тимьян — 1 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Растительное масло — 1/2 ч. л.

Яйца — 8 шт.

Молоко или сливки — 1/4 чашки

Тертый пармезан — 1/4 чашки

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Лук-шалот порубите.

В маленькой кастрюле растопите 1/2 столовой ложки сливочного масла и 1/2 столовой ложки растительного масла на среде-сильном огне.

Добавьте лук-шалот и обжаривайте его до мягкости и аромата. Это займет приблизительно от 3 до 5 минут. Выключите огонь, добавьте зелень и соль. Перемешайте.

Возьмите 4 формочки для выпекания. На дно каждой выложите небольшой кусочек масла. Отправьте формочки в духовку на несколько минут, пока масло полностью не растает.

Удалите формочки из духовки, добавьте в каждую 1 столовую ложку молока и разбейте по 2 яйца.

Посыпьте блюдо рублеными травами и отправьте в духовку еще на 7 минут.

Увеличьте температуру и готовьте яйца еще 3-4 минуты.

Готовое блюдо посыпьте тертым сыром, солью и перцем.

Дайте постоять в течение 5 минут и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Брокколи — 1 кочан

Вода — 1 л Масло оливковое — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Яйцо куриное — 4 шт.

Фисташки — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Брокколи разделите на соцветия и отварите в кипящей подсоленной воде 20 минут. В это время отварите яйца-пашот.

Откиньте брокколи на дуршлаг, оставив немного воды, в которой она варилась.

Измельчите брокколи в блендере, постепенно добавляя воду, до получения гладкого однородного пюре. Добавьте оливковое масло, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Подавайте пюре, выложив сверху яйцо-пашот и посыпав немного измельченными фисташками.

Вам понадобятся:

Яйца — 4 шт.

Помидоры — 1/2 пачки (200 г)

Масло растительное — для жарки

Петрушка — небольшой пучок

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Хлеб — 1 ломтик

Способ приготовления:

Яйца перед приготовлением помойте. Вымойте также петрушку и оставьте сохнуть.

Поставьте сковороду на средний огонь, влейте масло для жарки. Сразу разбейте в сковороду все яйца, поставьте таймер на 2 минуты.

Через 2 минуты яйца немного «прихватятся». Добавьте помидоры, выложите вокруг яиц, продолжайте жарить еще 3 минуты.

Перемешайте аккуратно помидоры, посолите и поперчите. С солью будьте аккуратны, помидоры уже достаточно соленые.

Подайте к столу, посыпав сверху нарезанной петрушкой.

Вам понадобятся:

Яйца — 8 шт.

Зеленый лук — 2 стебля

Сливочное масло — 1/2 ч. л.

Маття — 1/2 ч. л.

Лайм — 1 шт.

Способ приготовления:

Порубите зеленый лук.

В среднюю миску разбейте яйца. Смешайте.

Добавьте соль и немного перца. Еще раз перемешайте.

В сковороде растопите 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне.

Добавьте зеленый лук и обжаривайте в течение 1 минуты.

Влейте в сковороду яйца. Приготовьте болтунью.

Выложите яйца на тарелку. Посыпьте маття.

Украсьте блюдо ломтиками лайма и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Сливочное масло — для смазывания

Шпинат — 85 г Яйца — 3 шт.

Творог — 6 ст. л.

Зеленый лук — 3 стебля

Укроп — по вкусу

Молотый мускатный орех — щепотка

Соль — щепотка

Черный молотый перец — щепотка

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Застелите противень бумагой для выпекания. Слегка смажьте пергамент маслом.

Положите шпинат в дуршлаг и полейте кипятком. Просушите. Произвольно мелко нарежьте.

Взбейте яйца венчиком. Посолите и поперчите.

Смешайте яйца со шпинатом, творогом, рублеными зеленым луком и укропом, мускатным орехом.

Разлейте тесто по формочкам.

Выпекайте 18-20 минут.

Слегка остудите и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Яйцо куриное — 6 шт.

Шампиньоны — 250 г Бекон — 200 г Зеленый лук — небольшой пучок

Оливковое масло — 2 ст. л.

Пармезан — 100 г Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте бекон на сковородке без масла и выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало излишек жира.

В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарьте мелко нарезанный лук в течение 3-4 минут, затем добавьте нарезанные маленькими кубиками грибы и жарьте при постоянном помешивании, пока не испарится влага из грибов. Добавьте бекон и тщательно перемешайте.

Взбейте яйца с нашинкованным зеленым луком, посолите и поперчите. Смешайте с беконом и грибами. Вылейте омлет в прямоугольную форму для выпечки, посыпьте сыром и выпекайте в предварительно разогретой до 225 градусов духовке до готовности.

Нарежьте омлет длинными полосками, скрутите рулетики, закрепив их зубочистками.