Яйца по-новому: 10 оригинальных рецептов на любой вкус 

Яйца — полезный продукт: в их составе присутствуют витамины, минералы, незаменимые аминокислоты. Любое блюдо из яиц отличается не только высокой питательной ценностью, но и изумительным вкусом.
Яйца можно приготовить как самостоятельное блюдо множеством способов, а можно добавить в список ингредиентов для приготовления сложносочиненного блюда: супов, салатов, закусок, запеканок, омлетов.
В новой подборке рецептов мы собрали самые оригинальные и вкусные блюда, которые можно приготовить из яиц. Открывайте сезон экспериментов на вашей кухне!
Вам понадобятся:
Креветки — 150 г Яйца, сваренные вкрутую — 4 шт.
Оливки — 2-3 ст. л.
Репчатый лук — 1 ст. л.
Петрушка — 2 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Оливковое масло — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Отварите креветки в кипящей воде в течение 2 минут. Слегка остудите, а затем мелко порубите.
Яйца нарежьте на половинки и удалите желтки. Разомните три желтка в средней миске.
Добавьте к желткам рубленые креветки и остальные ингредиенты. Хорошенько перемешайте.
Нафаршируйте получившейся начинкой яичные белки.
Посыпьте яйца сверху раскрошенным яичным желтком и рубленой петрушкой.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Авокадо — 2 шт.
Яйцо — 4 шт.
Томатный соус — 4 ч. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Кинза свежая нарезанна — по вкусу
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Разрежьте авокадо пополам и аккуратно удалите сердцевину.
Аккуратно сделайте углубления в каждой половинке, чтобы оставить больше места для яйца.
Выложите авокадо открытой стороной вверх в форму для выпечки.
Добавьте чайную ложку соуса.
Разбейте яйцо и вылейте его в авокадо, посолите, поперчите.
Запекайте в духовке в течение 12-15 минут.
Посыпьте нарезанной кинзой и подавайте с теплыми тостами.
Вам понадобятся:
Кленовый сироп — 1 чашка
Яйца — 2 шт.
Хлеб — для подачи
Способ приготовления:
В маленькой кастрюле доведите кленовый сироп до кипения на сильном огне.
Уменьшите высокую температуру до средней. Варите на медленном огне пару минут.
Аккуратно разбейте яйца в сироп.
Варите до готовности яиц, периодически поливая их сиропом.
Переложите блюдо в горшочки и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Растопленное сливочное масло — 1/4 чашки
Греческий йогурт — 1 чашка
Лимонный сок — 3 ст. л.
Маття — 1,5 ч. л.
Сушеный чеснок — 1/2 ч. л.
Молотый тмин — 1/2 ч. л.
Мед — 1 ч. л.
Соль — 1/4 ч. л.
Теплая вода — 1/4 чашки
Яйца — 8 шт.
Цельнозерновые булочки — 4 шт.
Рубленый зеленый лук — для подачи
Способ приготовления:
В миске смешайте растопленное сливочное масло, греческий йогурт, лимонный сок, маття, сушеный чеснок, тмин, мед и соль. Тщательно перемешайте.
Добавьте в соус несколько ложек теплой воды.
Приготовьте яйца пашот.
Цельнозерновые булочки немного подогрейте.
На булочки выложите яйца пашот. Полейте соусом.
Посыпьте зеленым луком.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Лук-шалот — 1 шт.
Рубленый розмарин — 1 ст. л.
Рубленый тимьян — 1 ст. л.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Растительное масло — 1/2 ч. л.
Яйца — 8 шт.
Молоко или сливки — 1/4 чашки
Тертый пармезан — 1/4 чашки
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Лук-шалот порубите.
В маленькой кастрюле растопите 1/2 столовой ложки сливочного масла и 1/2 столовой ложки растительного масла на среде-сильном огне.
Добавьте лук-шалот и обжаривайте его до мягкости и аромата. Это займет приблизительно от 3 до 5 минут. Выключите огонь, добавьте зелень и соль. Перемешайте.
Возьмите 4 формочки для выпекания. На дно каждой выложите небольшой кусочек масла. Отправьте формочки в духовку на несколько минут, пока масло полностью не растает.
Удалите формочки из духовки, добавьте в каждую 1 столовую ложку молока и разбейте по 2 яйца.
Посыпьте блюдо рублеными травами и отправьте в духовку еще на 7 минут.
Увеличьте температуру и готовьте яйца еще 3-4 минуты.
Готовое блюдо посыпьте тертым сыром, солью и перцем.
Дайте постоять в течение 5 минут и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Брокколи — 1 кочан
Вода — 1 л Масло оливковое — 3 ст. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Яйцо куриное — 4 шт.
Фисташки — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Брокколи разделите на соцветия и отварите в кипящей подсоленной воде 20 минут. В это время отварите яйца-пашот.
Откиньте брокколи на дуршлаг, оставив немного воды, в которой она варилась.
Измельчите брокколи в блендере, постепенно добавляя воду, до получения гладкого однородного пюре. Добавьте оливковое масло, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Подавайте пюре, выложив сверху яйцо-пашот и посыпав немного измельченными фисташками.
Вам понадобятся:
Яйца — 4 шт.
Помидоры — 1/2 пачки (200 г)
Масло растительное — для жарки
Петрушка — небольшой пучок
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Хлеб — 1 ломтик
Способ приготовления:
Яйца перед приготовлением помойте. Вымойте также петрушку и оставьте сохнуть.
Поставьте сковороду на средний огонь, влейте масло для жарки. Сразу разбейте в сковороду все яйца, поставьте таймер на 2 минуты.
Через 2 минуты яйца немного «прихватятся». Добавьте помидоры, выложите вокруг яиц, продолжайте жарить еще 3 минуты.
Перемешайте аккуратно помидоры, посолите и поперчите. С солью будьте аккуратны, помидоры уже достаточно соленые.
Подайте к столу, посыпав сверху нарезанной петрушкой.
Вам понадобятся:
Яйца — 8 шт.
Зеленый лук — 2 стебля
Сливочное масло — 1/2 ч. л.
Маття — 1/2 ч. л.
Лайм — 1 шт.
Способ приготовления:
Порубите зеленый лук.
В среднюю миску разбейте яйца. Смешайте.
Добавьте соль и немного перца. Еще раз перемешайте.
В сковороде растопите 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне.
Добавьте зеленый лук и обжаривайте в течение 1 минуты.
Влейте в сковороду яйца. Приготовьте болтунью.
Выложите яйца на тарелку. Посыпьте маття.
Украсьте блюдо ломтиками лайма и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Сливочное масло — для смазывания
Шпинат — 85 г Яйца — 3 шт.
Творог — 6 ст. л.
Зеленый лук — 3 стебля
Укроп — по вкусу
Молотый мускатный орех — щепотка
Соль — щепотка
Черный молотый перец — щепотка
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Застелите противень бумагой для выпекания. Слегка смажьте пергамент маслом.
Положите шпинат в дуршлаг и полейте кипятком. Просушите. Произвольно мелко нарежьте.
Взбейте яйца венчиком. Посолите и поперчите.
Смешайте яйца со шпинатом, творогом, рублеными зеленым луком и укропом, мускатным орехом.
Разлейте тесто по формочкам.
Выпекайте 18-20 минут.
Слегка остудите и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Яйцо куриное — 6 шт.
Шампиньоны — 250 г Бекон — 200 г Зеленый лук — небольшой пучок
Оливковое масло — 2 ст. л.
Пармезан — 100 г Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
Обжарьте бекон на сковородке без масла и выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало излишек жира.
В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарьте мелко нарезанный лук в течение 3-4 минут, затем добавьте нарезанные маленькими кубиками грибы и жарьте при постоянном помешивании, пока не испарится влага из грибов. Добавьте бекон и тщательно перемешайте.
Взбейте яйца с нашинкованным зеленым луком, посолите и поперчите. Смешайте с беконом и грибами. Вылейте омлет в прямоугольную форму для выпечки, посыпьте сыром и выпекайте в предварительно разогретой до 225 градусов духовке до готовности.
Нарежьте омлет длинными полосками, скрутите рулетики, закрепив их зубочистками.