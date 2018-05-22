Слоеный пирог с лососем

Что может быть вкуснее и полезнее запеченного лосося? Только пирог с лососем в слоеной корочке. Такое сочное, ароматное и сытное блюдо может стать прекрасным дополнением к праздничному столу или обычному домашнему ужину.

Гости вашего дома и родные люди будут с удовольствием есть такое эффектное на вид и оригинальное по вкусу блюдо. Если вы давно ищете идеальный и быстрый рецепт для торжественных мероприятий, обязательно возьмите на заметку эту кулинарную идею. Вы точно не пожалеете!

Хорошенько промыть под водой листья капусты кале. Удалить из капусты толстые стебли, а листья мелко нарубить. Смешать измельченную капусту кале со сливочным сыром в миске и добавить к ним сок лимона.

Приправить массу перцем и посолить по вкусу. Тщательно перемешать содержимое миски до состояния густой пасты.

Поверхность стола посыпать мукой. Выложить на муку слоеное тесто и начать раскатывать его с помощью скалки. Сформировать с теста прямоугольник толщиной не более 3 мм.

Расположить в середину сформированного прямоугольника рыбу. Посолить и поперчить рыбу по вкусу. Покрыть мясо лосося сверху слоем из сливочного сыра и капусты кале. Сложить боковые стороны слоеного пирога в виде конверта и надежно закрепить их пальцами.

Разбить в небольшую емкость яйцо и хорошенько его взбить. Смазать яйцом края пирога, чтобы они плотно закрепились.

Разогреть духовку до 200˚С. Подготовить форму для выпекания. Покрыть ее пергаментной бумагой. Сверху на нее аккуратно выложить пирог с лососем. Взбитым яйцом промазать верх пирога.

Из оставшегося теста сделать украшение в виде косички и выложить его поверх слоеного пирога с рыбой. Сделать парочку прорезей для вентиляции и после отправить блюдо в духовку.

Выпекать пирог в течение 30 минут. Как только блюдо приобретет красивый румяный цвет, его можно вытащить их духовки. Перед подачей пирогу дать немного остыть. Для этого вполне хватает 5 минут.