9 диетических продуктов-провокаторов переедания

Для многих из нас аппетит считается главной проблемой набора лишнего веса. Именно он подталкивает съедать большие порции еды, заставляет перекусывать на работе и переедать на ночь.

Причина такого поведения организма вовсе не в аппетите, а в тех продуктах, которые вы едите. Рассказываем о самых распространенных здоровых продуктах, которые провоцируют переедание и способствуют набору лишних килограммов.

У многих из нас вошло в привычку начинать утро с хлопьев с молоком. Такой завтрак кажется идеальным вариантом для быстрого и здорового утреннего перекуса. Оказывается, что эта распространенная привычка совершенно ошибочна. Дело в том, что продукты с низким содержанием воды не способны в полной мере насытить наш организм.

Хлопья хоть и богаты клетчаткой и витаминами, но не могут дать требуемое чувство сытости. Даже добавление в блюдо молока не может кардинально изменить ситуацию. Поэтому, если вы любите завтракать хлопьями, попробуйте заменить их аналогичными вариантами каш, но более сытными и влажными.

Натуральные йогурты кажутся идеальным вариантом для полезного перекуса. Такой продукт содержит в своем составе нужный организму белок, кальций и полезные для пищеварения бактерии. Казалось бы, что может быть плохого в йогурте?

В составе обезжиренного йогурта содержится сахар или его натуральные аналоги. Кроме того, из-за жидкой структуры данного продукта наш мозг не воспринимает его как еду, поэтому вскоре мы снова чувствуем себя голодными.

Чтобы этот продукт стал питательным для организма, в его составе не должно быть вкусовых добавок. Плюс ко всему, в йогурте обязательно должны быть орехи или хлопья.

Все мы слышали наставления диетологов о включении в ежедневный рацион фруктов и ягод. Безусловно, эти продукты должны присутствовать в вашем меню при правильном питании. Однако не стоит надеяться на то, что они оградят вас от переедания. Любой фрукт или ягода провоцируют выделение кислоты в желудке. Она начинает разъедать слизистую желудка и вызывает еще большее чувство голода.

Полюбившиеся большинству приверженцев здорового образа жизни травяные смузи с овощами и фруктами, вариации с миндальным молоком и прочими полезными ингредиентами очень вкусны и полезны. Но в них, как и в йогурте, нет твердых компонентов, которые можно пожевать. Питаясь только смузи, наш организм получает меньшее количество питательных веществ, чем поедание тех же продуктов, но уже в твердом виде.

Наверное, каждый из нас привык заканчивать сытный обед или ужин чем-то сладеньким. Эта вредная привычка стала завершающим этапом приема пищи, который посылает нашему мозгу сигнал о его прекращении.

Но на самом деле, завершая обед или ужин десертом, в нашем организме происходит все по другому сценарию. Поедание замороженного йогурта с высоким содержанием сахара, наоборот, снова вызывает аппетит и заставляет нас подходить к холодильнику за едой.

Никто не станет отрицать тот факт, что свежие салаты очень полезны для нашего организма. Но сама по себе зелень, входящая в состав салата, ничуть не насыщает организм. При поедании ее в организме пробуждается аппетит и постоянное чувство голода.

Отказываться от сочной зелени, конечно, не стоит. Попробуйте добавить в любимый салат что-то из белковой пищи. Чтобы салат стал питательным, в него можно добавить также орехи, нежирное мясо или рыбу, а также фрукты, оливковое масло и нежирный сыр.

Вы будете удивлены, но полюбившиеся нам соусы являются жуткими провокаторами переедания. Песто, сальса и гуакамоле придают готовым блюдам разнообразнейшие вкусовые ощущения, а это, по мнению ученых, способствует поеданию большего числа калорий. Даже обычная горчица и кетчуп сильно пробуждают аппетит. Будьте осторожны с такими продуктами, если не хотите сильно набрать в весе!

Если вы давно отказались от белого хлеба и батона в пользу цельнозерновых хлебобулочных изделий, не спешите радоваться. Этот продукт не так хорош, поскольку плохо утоляет чувство голода и подталкивает нас к перееданию.

Продукт имеет высокий гликемический индекс и сахар в крови может поднимать не меньше того же шоколада. С падением уровня сахара вы начнете чувствовать жуткий голод и съедите намного больше продуктов. Результат от поедания цельнозернового хлеба отразится на пищеварительной системе и приведет к набору лишнего веса.

Пить свежевыжатый сок у многих также вошло в привычку. В нем содержится огромное количество витаминов и полезных микроэлементов. Но диетологи всего мира единогласны в своем мнении и рекомендуют воздерживаться от такого продукта.

Огромное количество сахара и почти полное отсутствие в его составе клетчатки делают сок опасным для организма. Свежевыжатый сок вызывает резкое поднятие инсулина и в последующем его резкое падение. В итоге мы начинаем чувствовать острое чувство голода.