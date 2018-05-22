Ещё
9 диетических продуктов-провокаторов переедания
Далее:
Читайте также:
Ещё

9 диетических продуктов-провокаторов переедания 

Kitchenmag 40 минут назад
Фото: Kitchenmag
Для многих из нас аппетит считается главной проблемой набора лишнего веса. Именно он подталкивает съедать большие порции еды, заставляет перекусывать на работе и переедать на ночь.
Причина такого поведения организма вовсе не в аппетите, а в тех продуктах, которые вы едите. Рассказываем о самых распространенных здоровых продуктах, которые провоцируют переедание и способствуют набору лишних килограммов.
У многих из нас вошло в привычку начинать утро с хлопьев с молоком. Такой завтрак кажется идеальным вариантом для быстрого и здорового утреннего перекуса. Оказывается, что эта распространенная привычка совершенно ошибочна. Дело в том, что продукты с низким содержанием воды не способны в полной мере насытить наш организм.
Хлопья хоть и богаты клетчаткой и витаминами, но не могут дать требуемое чувство сытости. Даже добавление в блюдо молока не может кардинально изменить ситуацию. Поэтому, если вы любите завтракать хлопьями, попробуйте заменить их аналогичными вариантами каш, но более сытными и влажными.
Натуральные йогурты кажутся идеальным вариантом для полезного перекуса. Такой продукт содержит в своем составе нужный организму белок, кальций и полезные для пищеварения бактерии. Казалось бы, что может быть плохого в йогурте?
В составе обезжиренного йогурта содержится сахар или его натуральные аналоги. Кроме того, из-за жидкой структуры данного продукта наш мозг не воспринимает его как еду, поэтому вскоре мы снова чувствуем себя голодными.
Чтобы этот продукт стал питательным для организма, в его составе не должно быть вкусовых добавок. Плюс ко всему, в йогурте обязательно должны быть орехи или хлопья.
Все мы слышали наставления диетологов о включении в ежедневный рацион фруктов и ягод. Безусловно, эти продукты должны присутствовать в вашем меню при правильном питании. Однако не стоит надеяться на то, что они оградят вас от переедания. Любой фрукт или ягода провоцируют выделение кислоты в желудке. Она начинает разъедать слизистую желудка и вызывает еще большее чувство голода.
Полюбившиеся большинству приверженцев здорового образа жизни травяные смузи с овощами и фруктами, вариации с миндальным молоком и прочими полезными ингредиентами очень вкусны и полезны. Но в них, как и в йогурте, нет твердых компонентов, которые можно пожевать. Питаясь только смузи, наш организм получает меньшее количество питательных веществ, чем поедание тех же продуктов, но уже в твердом виде.
Наверное, каждый из нас привык заканчивать сытный обед или ужин чем-то сладеньким. Эта вредная привычка стала завершающим этапом приема пищи, который посылает нашему мозгу сигнал о его прекращении.
Но на самом деле, завершая обед или ужин десертом, в нашем организме происходит все по другому сценарию. Поедание замороженного йогурта с высоким содержанием сахара, наоборот, снова вызывает аппетит и заставляет нас подходить к холодильнику за едой.
Никто не станет отрицать тот факт, что свежие салаты очень полезны для нашего организма. Но сама по себе зелень, входящая в состав салата, ничуть не насыщает организм. При поедании ее в организме пробуждается аппетит и постоянное чувство голода.
Отказываться от сочной зелени, конечно, не стоит. Попробуйте добавить в любимый салат что-то из белковой пищи. Чтобы салат стал питательным, в него можно добавить также орехи, нежирное мясо или рыбу, а также фрукты, оливковое масло и нежирный сыр.
Вы будете удивлены, но полюбившиеся нам соусы являются жуткими провокаторами переедания. Песто, сальса и гуакамоле придают готовым блюдам разнообразнейшие вкусовые ощущения, а это, по мнению ученых, способствует поеданию большего числа калорий. Даже обычная горчица и кетчуп сильно пробуждают аппетит. Будьте осторожны с такими продуктами, если не хотите сильно набрать в весе!
Если вы давно отказались от белого хлеба и батона в пользу цельнозерновых хлебобулочных изделий, не спешите радоваться. Этот продукт не так хорош, поскольку плохо утоляет чувство голода и подталкивает нас к перееданию.
Продукт имеет высокий гликемический индекс и сахар в крови может поднимать не меньше того же шоколада. С падением уровня сахара вы начнете чувствовать жуткий голод и съедите намного больше продуктов. Результат от поедания цельнозернового хлеба отразится на пищеварительной системе и приведет к набору лишнего веса.
Пить свежевыжатый сок у многих также вошло в привычку. В нем содержится огромное количество витаминов и полезных микроэлементов. Но диетологи всего мира единогласны в своем мнении и рекомендуют воздерживаться от такого продукта.
Огромное количество сахара и почти полное отсутствие в его составе клетчатки делают сок опасным для организма. Свежевыжатый сок вызывает резкое поднятие инсулина и в последующем его резкое падение. В итоге мы начинаем чувствовать острое чувство голода.
Kitchenmag: последние новости
Слоеный пирог с лососем Яйца по-новому: 10 оригинальных рецептов на любой вкус Пять вкусных рецептов разного домашнего кваса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голое» платье Сиары стало самым откровенным5
Варнава показала грудь без пластики70
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг3
Оргазм и еще 9 веских причин для мастурбации3
Звёзды, которые оконфузились на публике
Новости партнеров
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение