Тест: Угадайте мультик по еде

Аппетит приходит во время еды, а иногда — во время просмотра мультфильмов. Вы когда-нибудь замечали сколько прекрасных, красивых и вкусных блюд поглощают наши любимые герои? Очаровательные пельмешки панды По, восхитительные спагетти Леди и Бродяги, праздничный тортик из «Малыша и Карлсона». М-м-м, вкуснятина!

Давайте проверим ваши гастрономические познания в сфере анимации. Попробуйте угадать, из какого мультфильма блюдо на картинке. А после теста советуем повторить один из этих рецептов дома и поучаствовать в кулинарном конкурсе «Супермапа», победа будет вам обеспечена!

Кулинарный конкурс «Супермапа» продлится до 1 июня, финалистов назовут во время фестиваля «Мультимир-2018». Поучаствовать в конкурсе проще простого: снимите на видео процесс приготовления любимого семейного блюда, пришлите ролик на официальный сайт и выигрывайте семейный отдых в шикарном отеле, бытовую технику, книги и много другое.

Всего вам самого вкусного!

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