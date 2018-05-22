2 быстрых рецепта японской кухни на ужин 

563 calories
Баклажан с говядиной
Известный также как «Гюнику насу мисо итамэ» — обжаренный во фритюре баклажан, фаршированный говядиной и овощами в соусе насу мисо. Баклажан с говядиной СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 563 ккал
Ингредиенты
Баклажаны ½ шт. Говядина 75 г Соус (насу мисо) 70 мл Болгарский перец 30 г Лук (репчатый) 40 г Лук (порей) 10 г Кунжут (семена) для украшения
Вырежьте мякоть из половины баклажана. Обжарьте отдельно мякоть и сам оставшийся баклажан во фритюре до готовности.
Подготовленные и нарезанные лук-порей и репчатый лук обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
Добавьте нарезанную на слайсере говядину и соус насу мисо (его можно приготовить из светлой мисо пасты, соевого соуса и сахара). Обжарьте до готовности мяса, постоянно помешивая.
В самом конце добавьте нарезанный болгарский перец и мякоть баклажана. Готовьте ещё пару минут.
Выложите содержимое сковороды в обжаренную во фритюре половину баклажана и посыпьте кунжутом.
540 calories
Куриное филе в соусе терияки
Или «Тори терияки», как говорят японцы, — простейший рецепт курицы за 10 минут. Куриное филе в соусе терияки СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 540 ккал
Ингредиенты
Курица (бедро) 180 г Соус (терияки) 25 мл Креветки (чипсы) для украшения Салат (корн) для украшения Лук (порей) для украшения
Куриное бедро обжарьте на сковороде на среднем огне в течение 7 минут.
Залейте курицу соусом терияки, тушите ещё 2 минуты, затем снимите с огня.
Готовую курицу выложите на блюдо, сверху украсьте обжаренными во фритюре луком-пореем и креветочными чипсами, а также листьями корна.
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