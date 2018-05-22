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Высыпания на лице: главные причины появления прыщей на разных участках кожи
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Высыпания на лице: главные причины появления прыщей на разных участках кожи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Переживаешь из-за высыпаний на лице? Связаны ли они с днем на календаре или съеденным вчера пирожным? Не все так просто. Дерматологи рассказывают о причинах появления прыщей на разных участках кожи.
1. Лоб  Высыпания на лбу хорошо скрывает челка, но она же собирает грязь, пот и брызги лака для волос, так что лучше коже не становится. Решать тебе! Причиной появления прыщей на лбу часто называют избыток в рационе красного мяса, насыщенных жиров и алкоголя. Попробуй избегать их некоторое время, ешь овощи, пей воду и зеленый чай.
2. Щеки
Одна из самых проблемных зон: легко получить прыщи и сложно вывести. «Макияж ради акне» — это уже не шутка: здесь часто случаются высыпания из-за косметических продуктов. Также может быть виновата еда: мясо, сахар, молочные продукты.
3. Под нижней челюстью
Хорошо, что здесь высыпания не так видны. Они могут быть связаны с проблемами в работе кишечника, который, например, не справляется с тяжелой едой: от готового фастфуда до жирного кремового торта.
4. Подбородок
Здесь могут появиться проявления гормонального или кистозного акне. Самое эффективное средство — жидкость для умывания с салициловой кислотой.
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