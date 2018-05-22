10 мифов о здоровом образе жизни

Что мы на самом деле знаем о здоровье? Вокруг здорового образа жизни сложилось много противоречивых мнений. Одни специалисты считают, что нужно пить по 2 литра воды в день, другие — что не стоит. Кто-то советует диету Дюкана, другие считают, что это вредно. Утвердилось мнение, что ЗОЖ — это дорого. И многие думают, что коричневый сахар полезнее белого.

В этой статье мы расскажем о самых популярных мифах о здоровье, и дадим несколько надежных ЗОЖ-советов. Надеемся, что статья поможет вам вести здоровый образ жизни.

Миф 1. Нужно выпивать 2 литра воды в день Сколько воды нам на самом деле нужно? Этот стереотип появился в 1945 году. В середине прошлого века Коллегия по питанию США рекомендовала американцам выпивать по 8 стаканов чистой воды в день, чтобы сохранить здоровье.

Однако последующие исследования показали, что совсем не обязательно выпивать 2 литра воды в день. Пить воду нужно умеренно, в соответствии с индивидуальными потребностями и жаждой. Злоупотребление водой может навредить организму.

Чрезмерное количество воды может вызвать гипонатриемию — недостаток солей в организме. Соли просто будут вымываться вместе с жидкостью. По словам доктора Рэйчел Вриман из Центра исследований детского здоровья при Университете Индианы, вымывание солей из организма может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Миф 2. Сила воли + тайм-менеджмент = продуктивность

Люди часто думают, что продуктивность зависит от силы воли и хорошего тайм-менеджмента. На самом деле, основа продуктивности — сбалансированный образ жизни, а не сила воли.

Случалось ли, что вы планировали сдать отчет за 4 часа, а работа в итоге затягивалась на целый день? Согласно новейшим исследованиям, причины низкой производительности не имеют ничего общего с нехваткой силы воли.

Не исключено, что вы находитесь в состоянии стресса. Исследования показали, что стресс на рабочем месте делает сотрудников более «медленными». В результате на выполнение дел тратится больше времени.

Стресс — не единственный фактор, который снижает производительность. Неблагоприятное влияние оказывают душное помещение, нарушение режима сна и работа в непродуктивные для вас часы.

Поэтому, если вы мало успеваете сделать за день, перестаньте себя винить. Вместо этого сбалансируйте ваш образ жизни: уходите с работы вовремя, ложитесь спать в одно и то же время, договоритесь с коллегами проветривать помещение в нерабочие часы и не берите на себя больше работы, чем можете выполнить.

Миф 3. В яйцах много ​​​холестерина Опасны ли яйца для здоровья? В народе бытует мнение, что яйца не очень полезны для здоровья, и нужно ограничить их количество в рационе. Многие убеждены, что, если часто употреблять яйца, то уровень холестерина в крови повысится.

Последние исследования говорят о том, что на повышение уровня холестерина в крови влияют строго определенные виды жиров. В яйцах этих жиров содержится в два раза меньше, чем, например, в молоке средней жирности. А вот содержание белка, витаминов A и D в яйцах значительно выше.

По мнению западных специалистов, съедать яйцо в день полезно для здоровья.

Миф 4. Хорошее здоровье определяется генетикой

Если вы уверены, что забота о вашем здоровье — бесполезное занятие, потому что хорошее здоровье зависит только от наследственности, то вы ошибаетесь. Исследования показывают, что главная причина хронических заболеваний — нездоровый образ жизни.

По словам доктора Тима Армстронга из Всемирной организации здравоохранения, неинфекционные заболевания, такие, как рак и диабет — причина 35 миллионов смертей в год. Это 60% всех смертей в мире. Риск заболеть возникает из-за вредных привычек, неправильного питания и отсутствия физической нагрузки, а не из-за плохой наследственности.

«Мы можем предотвратить болезни с помощью здоровых привычек. Например, 30 минут умеренной физической активности каждый день, то есть эквивалент быстрой прогулки, может снизить риск сердечного приступа на 50%. Увеличение количества съедаемых фруктов и овощей может снизить риск развития рака толстой кишки до 50%», — поясняет доктор Армстронг.

Миф 5. Есть перед сном — вредно Так ли уж опасно есть перед сном? На самом деле, фигуре вредит не поздний ужин сам по себе, а то, какие продукты вы съедаете перед сном. Доказательств, что легкий перекус вреден и ведет к избыточному весу, на сегодняшний день не существует. Поэтому съесть на ночь яблоко, легкий салат или выпить стакан не жирного кефира вполне можно.

Некоторые люди часто просыпаются посреди ночи. Если что-нибудь съесть, это поможет скорее уснуть. Конечно, по ночам не стоит есть жирные и тяжелые блюда — например, мороженое или картофель с мясом. Зато вполне можно съесть яблоко с орехами, морковь, банан или горсть ягод.

Миф 6. От стресса один вред

Бытует мнение, что стресс — всегда вред для организма. Да, в большинстве своем стресс вреден. Но есть ситуации, когда стресс может принести и пользу.

Когда человек находится в сложной или экстремальной ситуации, стресс побуждает к активным действиям. Например, человек внезапно узнает, что болен диабетом. Безусловно, это серьезный стресс. Если эта новость побудит его бегать в парке и привести вес в норму, стресс продлит ему жизнь.

Таким образом, стресс вреден не всегда, а только в том случае, если под воздействием стресса человек оказывается надолго. Например, если человека регулярно несправедливо наказывают на работе, но он ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию или найти другую работу, стресс перерастает в дистресс. Из-за дистресса у человека развиваются нервные расстройства, язва желудка и даже болезни сердца.

Миф 7. Чтобы похудеть, нужно перестать есть углеводы Стоит ли навсегда отказаться от углеводов? Да, некоторые виды углеводов действительно вредны, и их употребление лучше исключить. Важно понимать, о каких углеводах идет речь.

Есть вредные «короткоцепочечные», или «быстрые» углеводы, такие, которые содержатся в белом хлебе или сахаре. Быстрые углеводы быстро перевариваются, не давая организму пользы и чувства насыщения. Поэтому, когда съешь булочку или шоколадный батончик, вскоре снова хочется есть.

Тем не менее, углеводы организму необходимы. Только это «длинноцепочечные», или «медленные» углеводы, которые содержатся в цельнозерновых продуктах. Медленные углеводы перевариваются постепенно, и дают огрганизму необходимую для жизни энергию.

Нехватка медленных углеводов приводит к проблемам со здоровьем. Поэтому важно исключить только короткоцепочечные углеводы, заменив из длинноцепочечными.

Миф 8. Здоровый образ жизни стоит дорого

Клубная карта в фитнес-зал стоит недешево, полезные органические продукты тоже не всем по карману. Из-за этого складывается впечатление, что здоровый образ жизни — это привилегия состоятельных людей. Однако это не совсем так. Вполне можно оставаться здоровым и красивым, если вы не располагаете большими финансовыми возможностям.

Вместо спортивного зала можно делать регулярную зарядку утром по 15-20 минут. Это даст вам больше энергии и создаст хорошее настроение на весь день. Фитнес-клуб можно заменить тренировками дома, а летом — и на свежем воздухе. Даже простая ходьба по 30 минут вечером способна держать вас в тонусе. Не говоря уже о том, что по выходным можно кататься на велосипеде и роликах.

Что же до органических продуктов, то они, конечно, полезны, но на каждый день ими не запастись. Вместо этого можно покупать свежие овощи и фрукты на местном рынке. И оздоравливать себя ежедневно порциями ароматных, свежих и полезных продуктов.

Миф 9. Коричневый сахар полезнее белого Бывает ли полезный сахар? Цвет коричневому сахару придает липки сироп — меласса, или кормовая патока. Белый сахар получают, очищая сахар от этой патоки.

С одной стороны, патока — натуральный продукт, который содержит минералы и витамины, например калий и магний. С другой стороны, полезных веществ в патоке очень мало, и явно недостаточно, чтобы организм почувствовал пользу.

Организму не так уж важно, какой сахар получать. На не в цвете сахара, а в его количестве.

Миф 10. Молоко укрепляет кости

С детства нам твердят, что нужно пить молоко, чтобы в организме был кальций — необходимый костым минерал. Увы: согласно последним исследованиям, количество выпитого молока не влияет на крепость костей и количество переломов.

Каждый день появляются публикации, что пить молоко в принципе полезно, но с возрастом надо снижать употребление молочных продуктов. Некоторые ученые отмечают, что у некоторых людей молоко может спровоцировать аутоиммунные заболевания.

Теперь вы знаете, что правда, а что вымысел. В заключение дадим простые советы, основы здорового образа жизни.

ЗОЖ: советы, которые действительно работают

Обратите внимание на то, как вы питаетесь. Питание должно быть полезным, сбалансированным. Не сидите на диетах, а постоянно придерживайтесь умеренности в еде. Посвящайте телу 20 минут по утрам. Делайте зарядку. Например, попрыгать на месте 100-200 раз и сделайте комплекс упражнений на растяжку. Приучите себя вставать и ложится спать в одно и тоже время. Организм постепенно привыкнет к режиму, и вам больше не понадобится будильник. Потому что вы будете просыпаться сами. Принимайте контрастный душ по утрам. Это придаст бодрости и укрепит стенки сосудов. А если хотите жить долго и не пить таблетки в старости, сделайте волевое усилие — исключите вредные привычки.

Ко всему этому добавьте мирное, доброжелательное отношение к людям и окружающей действительности, и хвори обойдут вас стороной.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!