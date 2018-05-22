Чем кормить школьника в период экзаменов?

Время сдачи экзаменов — напряжённый период для выпускников. Каким должен быть рацион школьника в это время, чтобы организм успешно справлялся с нагрузками?

Специалисты рекомендуют в период проведения экзаменов включать в меню выпускников следующие продукты:

Морская рыба — в ней содержится цинк, способствующий улучшению памяти;Богатые железом сухофрукты, зеленые овощи и обезжиренное мясо — повышают концентрацию внимания;Цитрусовые, белокочанная капуста, томаты — содержат витамин С, который, поможет побороть стресс. Молочные продукты — богаты кальцием, который обеспечивает нормальное функционирование нервной системы;Морковь — высокое содержание каротина и витамина А хорошо стимулирует обмен веществ в мозге. Специалисты рекомендуют есть по 150-200 г тёртой моркови с маслом перед тем, как начать заучивать даты исторических событий, формулы, цитаты, правила и аксиомы. Орехи — кальций, магний, фосфор которые улучшают концентрацию внимания.

«Во время подготовки к экзаменам необходимо питаться не реже четырех раз в день. Не следует увлекаться сахаром, конфетами, печеньем и другими продуктами с высоким содержанием простых углеводов, т. к. они придадут кратковременный энергетический толчок организму, и чувство усталости наступит раньше. Необходимо исключить чипсы, поскольку из-за высокого содержания жира желудку будет сложно их переварить при сильном эмоциональном напряжении. Жевать в процессе обучения не рекомендуется: прочитанные строчки «съедятся» вместе с пищей и забудутся через десять минут», — советуют в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Специалисты рекомендуют отказаться от крепкого чая и кофе, а также сладких газированных напитков, поскольку они способствуют истощению нервной системы. Кофе можно заменить чаем с мятой, липовым цветом и ромашкой. Недостаток воды в организме сказывается на деятельности мозга, поэтому школьникам в период экзаменов особенно важно соблюдать питьевой режим.