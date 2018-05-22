В Железнодорожном районе Красноярска пройдет большая продовольственная ярмарка

Завтра, 23 мая, с 10 до 16 часов в Железнодорожном районе будет работать большая продовольственная ярмарка. Она пройдет на площади рядом с красноярским музыкальным театром (проспект Мира, 129)

Как рассказали в мэрии Красноярска, в ярмарке будут участвовать сельхозпроизводители и садоводы из Красноярска и районов края. Там можно будет купить свежие мясо, рыбу, молочные продукты, выпечку, мёд, ягоды, икру и другое. Кроме того, на ярмарке можно будет получить консультацию опытных садоводов. Планируется и дегустация блюд.