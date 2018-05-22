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В Железнодорожном районе Красноярска пройдет большая продовольственная ярмарка
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В Железнодорожном районе Красноярска пройдет большая продовольственная ярмарка 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Завтра, 23 мая, с 10 до 16 часов в Железнодорожном районе будет работать большая продовольственная ярмарка. Она пройдет на площади рядом с красноярским музыкальным театром (проспект Мира, 129)
Как рассказали в мэрии Красноярска, в ярмарке будут участвовать сельхозпроизводители и садоводы из Красноярска и районов края. Там можно будет купить свежие мясо, рыбу, молочные продукты, выпечку, мёд, ягоды, икру и другое. Кроме того, на ярмарке можно будет получить консультацию опытных садоводов. Планируется и дегустация блюд.
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