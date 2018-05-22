Роспотребнадзор: тюменцы стали есть меньше овощей, но больше фруктов

В соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, ежедневно необходимо использовать в питании 300-400 гр. разнообразных овощей. Кроме того, каждый день рекомендуется съедать 200-250 гр. фруктов (3-4 штуки), желательно разных цветов. Каждому цвету соответствует определенный набор полезных компонентов — микроэлементов и витаминов.

Анализ уровня потребления пищевых продуктов населением Тюменской области в 2017 году позволил отметить положительную динамику по ряду моментов (по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу).

Увеличилось потребление на душу населения фруктов и ягод (с 78 кг до 81 кг при норме 100 кг), картофеля (с 58 кг до 64 кг при норме 90 кг).

«Остается высоким потребление мяса и мясопродуктов (118 кг при норме 73 кг), рыбы и рыбопродуктов (29 кг при норме 22 кг). Мясо и рыба — источники белка, важных минералов и витаминов, помогают гармонично функционировать организму и получать необходимые питательные элементы, в том числе ненасыщенные жирные кислоты, цинк, калий и другие элементы. Тем не менее избыточное потребление этих продуктов не желательно», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ниже нормы потребления остаются такие продукты питания, как овощи и бахчевые (снижение с 108 кг до 106 кг при норме 140 кг), яйца (уменьшение количества с 261 шт. до 254 шт. при норме потребления 260 шт.).

Уровень потребления пищевых продуктов в Тюменской области в 2016-2017 гг. (%)

Снижается (по сравнению с 2016 годом), но пока остается высоким потребление таких продуктов, как сахар (с 42 кг до 39 кг при норме 24 кг), хлеб и хлебные продукты (с 125 до 120 кг при норме 96 кг), что в свою очередь может стать причиной нарушения обмена веществ и ожирения, а также служит фактором риска развития сахарного диабета.