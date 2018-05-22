Сколько раз в день нужно есть?

Большинство источников говорят о том, что для похудения нужно есть как минимум четыре раза в день, то есть они признают классическое трехразовое питание неправильным. Не менее распространено мнение о том, что для похудения нельзя есть после шести часов вечера, иначе вся еда мгновенно преобразуется в жировые отложения.

Научная точка зрения говорит о том, что периодичность питания важно, но только при соблюдении подходящей калорийности рациона. Если человек постоянно переедает, то при пятиразовом питании он съест намного больше, чем при трехразовом. Диетологи подчеркивают, что качество еды не менее значимо, чем периодичность ее приема. Для избавления от лишнего веса необходимо отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, это сладости и мучные изделия, после употребления который уровень сахара в крови резко повышается, а затем стремительно падает. Этот замкнутый круг заставляет людей есть сладкое снова и снова, набирая лишние килограммы.

Большая часть людей не может избавиться от лишнего веса не по причине отсутствия режима, а из-за неспособности контролировать свой голод. Неправильное питание по причине ложного голода вызывает гормональные сбои. При дисбалансе гормонального фона рекомендуемое диетологами дробное питание может не сработать, неправильные пищевые привычки заставляют употреблять вредные продукты, а пятиразовое питание может только повысить калорийность рациона.

Постоянное чувство голода — это повод пересмотреть свой рацион, отказаться от хлеба, выпечки и сладостей, увеличить употребление клетчатки в виде овощей.

Многие люди успешно худеют с переходом на пятиразовое питание, но не всегда успех достигается благодаря частым приемам пищи. Чаще люди привыкают следить за тем, что они едят, перестают есть во время просмотра телевизора, исключают вредные продукты и благополучно худеют. То же самое относится к приемам пищи по вечерам, если они укладываются в допустимую дневную калорийность, то не вызовут появление лишнего веса.

Такие же оговорки присутствуют при составлении рациона для набора мышечной массы. Частое питание рекомендовано для того, чтобы мышцы получали нужное количество энергии для роста и тренировок. В теории бодибилдеры могли бы питаться трижды в день, но тогда каждым прием пищи стал бы слишком объемным, большинству спортсменов удобнее разделить питание как минимум на пять приемов.

Для того, чтобы похудеть, необходимо придерживать калорийность питания в пределах 1800-200 калорий в день, это количество должно равномерно делиться на число приемов пищи. Если каждый прием пищи будет содержать 25 граммов жиров, 30 граммов белка и 80 граммов медленных углеводов, то трех приемов пищи будет вполне достаточно. Для набора мышечной массы нужно употреблять не менее 2700 калорий в день, такое питание лучше разделить на пять приемов, чтобы каждый из них не был слишком объемным. Половина калорий должны поступать за завтраком и обедом, но большая часть углеводов должна приниматься после силовой тренировки.

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