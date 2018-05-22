Травы на кухне: 10 классических сочетаний

Многие блюда невозможно представить без использования специй, пряностей или трав. Последние могут не просто преобразить вкус, но и изменить цветовую палитру блюда. В качестве добавки к блюдам может использоваться не только укроп или петрушка, хотя они сами по себе тоже достойны отдельного внимания. Ассортимент ароматных растений и трав весьма разнообразен, и каждая из них предлагает свой собственный уникальный вкус и аромат. Выбирая для блюда травы, важно понимать, как они взаимодействуют между собой и гармонируют с другими ингредиентами. Пока вы найдете этот вкусовой баланс между травами и компонентами блюда, придется пройти довольно тенистый путь, связанный с вереницей проб и ошибок. Для начала лучше воспользоваться классическими рецептами и остановиться на проверенных сочетаниях, которые гарантированно будут удачными.

— Базилик —

Однолетнее травянистое растение практически повсеместно используется в средиземноморской кухне. Самая распространенная разновидность — душистый базилик. Его пряный запах и терпкий вкус хорошо гармонируют с сильными ароматами, как, например, у чеснока. Базилик обладает ярко выраженным запахом, который может подавить вкус фруктов и овощей с тонким ароматом — к ним базилик лучше добавлять дозированно.

В качестве добавки: к белому мясу, малине, клубнике, запеченной говядине, индейке, баранине Дружит с травами и пряностями: тимьяном, орегано, петрушкой, мятой, кориандром, эстрагоном С маслом: оливковое масло, масло грецких орехов, рапсовое масло, растительное масло, кунжутное масло, масло виноградных косточек Как ингредиент блюд: стир-фрай, маринады, многие итальянские блюда, как песто или томатный соус

— Розмарин —

Эта классическая пряность может применяться и как самостоятельная приправа, и в составе пряных композиций. Для розмарина характерен сильный сладковатый аромат и камфарный запах. Его листья могут придать блюдам и напиткам оригинальный свежий вкус, но только при условии, что вы возьмете небольшое количество приправы. В противном случае можно получить обратный эффект — блюдо будет горчить.

В качестве добавки: к томатам, шпинату, запеченному мясу, грибам, говядине, жареной рыбе, свинине, запеченному мясу, индейке, цветной капусте, картофелю Дружит с травами и пряностями: тимьяном, орегано, чесноком С маслом: оливковое масло, рапсовое масло, растительное масло, кукурузное масло Как ингредиент блюд: в соусах, для начинки полости птиц

— Укроп —

Однолетней травянистое растение семейства Зонтичные в качестве приправы встречается в свежем, сушеном и соленом виде. Его сильный, пряный освежающий вкус хорошо подчеркивает и дополняет многие блюда — от ароматных соусов до рыбы и консервированных овощей, которые, помимо всего прочего, укроп еще и предохраняет от порчи.

В качестве добавки: к рыбе, моркови, огурцам, йогурту, картофелю Дружит с травами и пряностями: горчица, черный перец, ямайский перец, мускатный орех, лавровые листья, корица, гвоздика, имбирь, шнитт-лук, петрушка С маслом: рапсовое масло, растительное масло Как ингредиент блюд: супы, рагу, овощные салаты, консервированные овощи, cливочные сыры, зерновой творог

— Мята —

Когда дело доходит до использования этого многолетнего растения, джулепы и «мохито» — всего лишь верхушка айсберга. Мятой украшают блюда, добавляют в качестве пищевого красителя, а также в сушеном и свежем виде кладут в различные блюда для придания новых вкусовых и ароматических качеств.

В качестве добавки: к свинине, баранине, картофелю, горошку, шоколаду, фруктам, коктейлям Дружит с травами и пряностями: имбирь, кайенский перец, кумин, ромашка, лимонная вербена С маслом: рапсовое масло, растительное масло, масло грецкого ореха (в качестве дрессинга), кокосовое масло Как ингредиент блюд: торты, мороженое, пироги, желе

— Кинза —

Кинза органично вписалась во множество рецептов в самых разных кухнях мира. Ее кладут в тайский кокосовый суп, мексиканский гуакамоле и индийский карри из цветной капусты и гороха. Если блюдам нужно добавить свежий, яркий вкус, берут свежую зелень; для придания древесного, сладковатого аромата используются семена.

В качестве добавки: к говядине, курице, рыбе, маринованным овощам, свинине Дружит с травами и пряностями: имбирь, корица, кумин, кардамон, ямайский перец, мускатный орех С маслом: рапсовое масло, растительное масло, cафлоровое масло Как ингредиент блюд: яблочный пирог, начинка для птицы, колбаски, салаты, выпечка

— Тимьян —

Острый пряный вкус тимьяна дает легкую горчинку. Кладут его во многие блюда, а чтобы он лучше раскрыл свой аромат, добавлять тимьян следует в начале приготовления.

В качестве добавки: к яйцам, баранине, рыбе на гриле, запеченному мясу, индейке, свинине Дружит с травами и пряностями: лавровый лист, розмарин, орегано, майоран, кинза, сумах С маслом: рапсовое масло, сафлоровое масло Как ингредиент блюд: вегетарианские блюда, фасоль, яйца

— Орегано —

Орегано является близким родственником мяты и майорана. С последним орегано схож внешне, но растения имеют совершенно разный вкус. В зависимости от сорта этого пряного растения его аромат и вкусовые качества будут меняться. Используют орегано в сушеном и свежем виде.

В качестве добавки: к говядине, курице, рыбе, свинине, запеченному мясу, индейке Дружит с травами и пряностями: чили, лавровые листья, майоран, тимьян, базилик, фенхель С маслом: рапсовое масло, cафлоровое масло, масло авокадо, оливковое масло Как ингредиент блюд: томатные соусы, пицца

— Шалфей —

Шалфей редко используется в свежем виде, разве что для ароматизации масла и соусов. Сушеная, пряная смесь нашла более широкое применение: тушеное мясо, супы, рыба, а в Латинской Америке измельченные корни шалфея являются обязательным ингредиентом для приготовления некоторых местных напитков.

В качестве добавки: к сладким фруктам и овощам (вроде яблок и тыквы сквош), колбаскам, говядине, сыру, жареной рыбе, свинине, индейке Дружит с травами и пряностями: лимон, горный чабер С маслом: рапсовое масло, сафлоровое масло, масло авокадо Как ингредиент блюд: блюда, требующие длительного приготовления, как рагу; начинка для полости птиц; колбаски; запеченная свинина; бургеры

— Эстрагон —

Это растение принадлежит к семейству полыни. Многим оно известно больше как тархун. Его пряный аромат и слегка терпкий вкус хорошо оттеняет гарниры, мясные блюда, супы. Чтобы эстрагон не потерял своих вкусовых качеств, добавляют его в конце приготовления.

В качестве добавки: к курице, жареной рыбе, маринованным овощам, томатам Дружит с травами и пряностями: петрушка, шнитт-лук, кервель С маслом: рапсовое масло, сафлоровое масло, масло авокадо Как ингредиент блюд: соусы для мяса и овощей, салаты, блюда из яиц и сыра

— Петрушка —

Эта пряная трава, как в сушеном, так и в свежем, хорошо сочетается со многими блюдами, за исключением, пожалуй, десертов. Кроме них, зелень петрушки не стоит класть к говядине и свинине, поскольку он дает им своеобразный привкус. Что касается других блюд, то тут предоставляется полная свобода действий. Петрушка хорошо переносит термическую обработку, которая лишь усиливает ее вкус и аромат.

В качестве добавки: к рыбе, курице, картофелю, овощам, яйцам Дружит с травами и пряностями: базилик, шнитт-лук, эстрагон С маслом: рапсовое масло, сафлоровое масло, сливочное масло Как ингредиент блюд: паста, супы, маринованные овощи