Сибирские ученые придумали способ борьбы со скрытым голодом

НОВОСИБИРСК, 22 мая. / ТАСС /. Сибирские химики разработали капсульную форму биологически активных веществ для борьбы с так называемым скрытым голодом, или нехваткой необходимых организму микроэлементов. Об этом сообщил ТАСС и. о. завлаборатории Института химии твердого тела (ИХТТМ) Сибирского отделения РАН Игорь Ломовский.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) определяет скрытый голод как дефицит витаминов, минеральных веществ, микроэлементов. Он возникает из-за того, что рацион современного человека не соответствует принципам сбалансированного питания. Скрытому голоду подвержено 2 млрд людей.

"Один из эффективных методов решения проблемы скрытого голода — это разработка новых продуктов питания, обогащенных незаменимыми нутриентами. Мы придумали, как инкапсулировать флавоноиды, или антиоксиданты (замедляют процессы окисления в организме — прим. ТАСС) из рябины, зеленого чая, зверобоя и калины в полисахаридные матрицы. В результате получается порошок, который можно добавлять в хлеб, хлебобулочные изделия, напитки, молочные продукты и так далее. Стадия инкапсуляции позволяет вводить добавку в больших количествах, повышая пищевую ценность готового продукта, при этом не изменяя его вкуса", — рассказал Ломовский.

В отличие от сахара полисахариды не сразу растворяются в воде и начинают работать уже в организме. Также полисахариды связывают и выводят из организма вредные вещества, выступая природными сорбентами.

Пока идут научные исследования продукции и их пищевой ценности, в перспективе планируется выпуск готовых продуктов на рынок.