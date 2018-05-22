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Как стирать изделия из трикотажа
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Как стирать изделия из трикотажа 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Ɣ Стирать трикотаж лучше вручную «отжимающими» движениями в теплой мягкой воде с применением специальных моющих средств для шёлка и шерсти при температуре не выше 40°С. Помните, что в горячей воде трикотажные изделия деформируются и дают усадку.
Фото: etsy.com Ɣ Изделия из шёлкового и шерстяного, особенно тонкого трикотажа не рекомендуется замачивать более чем на 10–15 минут. Не рекомендуется также их отбеливать.
Фото: aliexpress.com  Ɣ Шелковые и шерстяные (полушерстяные) трикотажные изделия из шерсти можно также стирать в стиральной машине при специальном деликатном режиме в холодной воде или при температуре не выше 30°С, с отключенной функцией отжима.
Ɣ Для освежения цвета изделий из трикотажа в воду для полоскания рекомендуется добавить столовый уксус из расчета 2–3 столовые ложки на 10 литров воды.
Ɣ Сушить одежду из трикотажа, особенно из шёлкового и шерстяного, нужно только в горизонтальном положении на плоской поверхности на полотенце или большой махровой простыне, предварительно придав изделию первоначальную форму.
Ɣ Утюжить шёлковые и шерстяные трикотажные изделия надо при температуре не более 110°С, через хлопчатобумажный проутюжильник и без нажима. Во избежание нарушения рельефности рисунка вещи из объемной пряжи лучше не утюжить.
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