Как стирать изделия из трикотажа

Ɣ Стирать трикотаж лучше вручную «отжимающими» движениями в теплой мягкой воде с применением специальных моющих средств для шёлка и шерсти при температуре не выше 40°С. Помните, что в горячей воде трикотажные изделия деформируются и дают усадку.

Фото: etsy.com Ɣ Изделия из шёлкового и шерстяного, особенно тонкого трикотажа не рекомендуется замачивать более чем на 10–15 минут. Не рекомендуется также их отбеливать.

Фото: aliexpress.com Ɣ Шелковые и шерстяные (полушерстяные) трикотажные изделия из шерсти можно также стирать в стиральной машине при специальном деликатном режиме в холодной воде или при температуре не выше 30°С, с отключенной функцией отжима.

Ɣ Для освежения цвета изделий из трикотажа в воду для полоскания рекомендуется добавить столовый уксус из расчета 2–3 столовые ложки на 10 литров воды.

Ɣ Сушить одежду из трикотажа, особенно из шёлкового и шерстяного, нужно только в горизонтальном положении на плоской поверхности на полотенце или большой махровой простыне, предварительно придав изделию первоначальную форму.

Ɣ Утюжить шёлковые и шерстяные трикотажные изделия надо при температуре не более 110°С, через хлопчатобумажный проутюжильник и без нажима. Во избежание нарушения рельефности рисунка вещи из объемной пряжи лучше не утюжить.