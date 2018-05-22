Ещё
Как выбрать хороший протеин?
Далее:
Читайте также:
Ещё
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье

Как выбрать хороший протеин? 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Качественный сывороточный протеин — это отличное средство, которое не может навредить здоровью, но это относится к качественному очищенному протеину, а не к большинству недорогих смесей. Для того, чтобы продать свою продукцию, производители идут на всякие уловки, они добавляют более дешевые компоненты, а также химические вещества для улучшения вкуса, облегчения разведения порошка в воде.
Первый и главный критерий протеиновой смеси — это содержание чистого белка на 100 граммов продукта. В качественных смесях на каждый 100 грамм приходится 73-83 грамма белка, то есть 22-25 грамм на стандартную порцию. Содержание углеводов не должно превышать 15%, если в смеси меньше белка и больше углеводов, то от ее покупки будет лучше воздержаться.
Далее необходимо внимательно изучить состав продукта, все компоненты представлены в порядке их количественного убывания. Чем меньше компонентов в составе смеси — тем выше ее качества, к примеру, для изготовления вегетарианского протеина из сои или гороха используется множество химических добавок, что негативно сказывается на свойствах продукта.
Главный компонент для сывороточного протеина — это концентрат молочной сыворотки или изолят молочного белка, производитель должен указывать способ очистки сырья — механический или химический. Очищение белка необходимо для того, чтобы он разбился на аминокислоты, в таком виде организму будет легче его усвоить.
Протеин механического очищения стоит дороже того, что был очищен при помощи химии, но он принципиально лучше по качеству.
В чистом виде молочная сыворотка плохо растворяется в воде и обладает неприятным вкусом, производители используют заменители сахара, загустители и ароматические добавки, чтобы сделать свой товар более приятным для потребителя. Крайне нежелательным компонентом протеина является аспартам, при низком уровне глюкозы в крови он оказывает негативное воздействие на работ головного мозга. Присутствие большого количества загустителей тоже не приветствуется, так как более густая структура мешает усвоению белка. Наиболее безвредными загустителями считаются каррагенан и ксантановая камедь, эти же добавки часто используются для изготовления колбасных изделий и молочных коктейлей.
Качественный спортивный протеин — это очень сложный продукт, его производство требует немалых затрат, и поэтому он не может дешево стоить. На данный момент производство спортивного питания практически не регламентируется законодательно, поэтому недобросовестные производители стремятся удешевить процесс в ущерб качеству. Необходимо понимать этот момент и подбирать спортивное питание по качеству, а не по цене.
Читать далее
Другие материалы по теме:
Чем кокосовое масло лучше других?
Работает ли растительный протеин?
На каком масле можно жарить?
Fiteria: последние новости
Как использовать имбирь для похудения? Мифы и заблуждения о завтраке «Шведский стол», бар и деликатесы: что выбрать и что пропустить
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные связи2
Варнава показала грудь без пластики83
Оргазм и еще 9 веских причин для мастурбации13
К чему ведет кровосмешение
Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью37
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
00:48
Пугачева опубликовала редкий архивный кадр
Звёзды
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
01:11
«Голое» платье Сиары стало самым откровенным
Звёзды
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение