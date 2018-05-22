Как выбрать хороший протеин?

Качественный сывороточный протеин — это отличное средство, которое не может навредить здоровью, но это относится к качественному очищенному протеину, а не к большинству недорогих смесей. Для того, чтобы продать свою продукцию, производители идут на всякие уловки, они добавляют более дешевые компоненты, а также химические вещества для улучшения вкуса, облегчения разведения порошка в воде.

Первый и главный критерий протеиновой смеси — это содержание чистого белка на 100 граммов продукта. В качественных смесях на каждый 100 грамм приходится 73-83 грамма белка, то есть 22-25 грамм на стандартную порцию. Содержание углеводов не должно превышать 15%, если в смеси меньше белка и больше углеводов, то от ее покупки будет лучше воздержаться.

Далее необходимо внимательно изучить состав продукта, все компоненты представлены в порядке их количественного убывания. Чем меньше компонентов в составе смеси — тем выше ее качества, к примеру, для изготовления вегетарианского протеина из сои или гороха используется множество химических добавок, что негативно сказывается на свойствах продукта.

Главный компонент для сывороточного протеина — это концентрат молочной сыворотки или изолят молочного белка, производитель должен указывать способ очистки сырья — механический или химический. Очищение белка необходимо для того, чтобы он разбился на аминокислоты, в таком виде организму будет легче его усвоить.

Протеин механического очищения стоит дороже того, что был очищен при помощи химии, но он принципиально лучше по качеству.

В чистом виде молочная сыворотка плохо растворяется в воде и обладает неприятным вкусом, производители используют заменители сахара, загустители и ароматические добавки, чтобы сделать свой товар более приятным для потребителя. Крайне нежелательным компонентом протеина является аспартам, при низком уровне глюкозы в крови он оказывает негативное воздействие на работ головного мозга. Присутствие большого количества загустителей тоже не приветствуется, так как более густая структура мешает усвоению белка. Наиболее безвредными загустителями считаются каррагенан и ксантановая камедь, эти же добавки часто используются для изготовления колбасных изделий и молочных коктейлей.

Качественный спортивный протеин — это очень сложный продукт, его производство требует немалых затрат, и поэтому он не может дешево стоить. На данный момент производство спортивного питания практически не регламентируется законодательно, поэтому недобросовестные производители стремятся удешевить процесс в ущерб качеству. Необходимо понимать этот момент и подбирать спортивное питание по качеству, а не по цене.

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