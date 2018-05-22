Средиземноморская диета защищает от вредных выбросов в атмосфере

Средиземноморская диета может активно противостоять загрязнениям воздуха. Употребляющие фрукты, овощи и цельнозерновые люди в 5 раз реже умирают от болезней, связанных с вредными выбросами. Средиземноморская диета обеспечивает защиту от вредных воздействий загрязнений воздуха, как показало исследование ученых из Университета Нью-Йорка. Они выяснили, что взрослые люди, употребляющие большое количество фруктов, овощей и цельнозерновых, в 5 раз реже умирали от болезней, связанных с вредными выбросами. Таковы результаты наблюдений за состоянием здоровья 548 699 взрослых людей в 6 американских штатах, которые продолжались 17 лет. За этот период ученые оценивали уровень воздействия определенных видов загрязнений воздуха на людей. Исследователи также определяли их вкусовые предпочтения, включая следование средиземноморской диете, которая содержит фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, оливковое масло, рыбу и куриные изделия. Выяснилось, что во всех штатах участники исследования чаще умирали от инфарктов и других болезней сердца, если сталкивались с более высоким уровнем загрязнений воздуха. Однако увеличение смертности удавалось нивелировать в том случае, если люди предпочитали средиземноморскую диету. Так, среди взрослых людей, которые не употребляли продукты из средиземноморской диеты, смертность от болезней сердца увеличивалась на 10% при росте уровня углекислого газа в атмосфере в 10 частиц на миллиард. А среди любителей средиземноморской диеты этот показатель смертность повышался только на 2%. То же самое касалось и других видов загрязнителей атмосферы. По мнению исследователей, средиземноморская диета насыщена антиоксидантами, защищающими организм от действия свободных радикалов. Кроме того, она очень полезна для работы сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)