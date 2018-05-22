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Ночь шопинга в Сinnabon
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Ночь шопинга в Сinnabon 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
На горячие булочки с корицей в ближайшую субботу скидка 20%
Ночь шопинга состоится 26 мая с 18.00 до 00.00 в двух пекарнях Сinnabon: в шопинг-центре на Московской площади и в Central Park.
В обоих кафе с мировым именем, как всегда, будет уютная атмосфера, разнообразные напитки и, конечно же, ароматная выпечка. Здесь будут представлены классические булочки с корицей, пропитанные нежной сливочной глазурью, шокобоны, мини-боны, капкейки и другие сладости. Изысканными десертами можно лакомиться в пекарне или взять с собой, чтобы устроить чаепитие дома или в гостях. А в ночь шопинга выпечку можно приобрести на очень выгодных условиях.
Горячие булочки только из печи можно будет купить на 20% дешевле, а синнапаки с витрины будут продаваться со скидкой до 45%. Подробности акции уточняйте на кассе пекарен.
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