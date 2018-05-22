Лариса Гузеева поделилась рецептом любимого калорийного блюда

@_larisa_guzeeva_Лариса Гузеева поделилась рецептом любимого калорийного блюдаЛариса Гузеева (58) любит и умеет готовить. Об этом без ложной скромности часто говорит сама телеведущая. Супруга, который является президентом федерации рестораторов России, допускают к плите нечасто, обычно кулинарит мама Гузеевой или она сама. На днях актриса поделилась с многочисленными фолловерами любимым рецептом тушеного мяса. Сразу предупредила — калорийно, вредно и очень вкусно:

Ножки индюшки в закрытой стеклянной посуде запекаю часа 3, пока не оголятся косточки с изюмом, курагой, чесноком, солью и смесью из разных перцев, масло сливочное! Да! Вредно, но я не обещала диету. Достаете кости, ножом произвольно рубите и на ночь в холодильник. Получается в желе кисло-сладко-остром вот такое вкусное мясо. Девочкам нравится.

Поклонницы в тот же вечер опробовали рецепт и засыпали телеведущую комплиментами: «Лариса, огромное спасибо за рецепт! Сегодня попробовала сделать в русской печке — просто бомба! Муж съел с аппетитом, передает вам привет!», «Потрясающе вкусно! Ну и что что калорийно? Зачем эта талия, если нет блеска в глазах?! Делитесь еще рецептами!», «Потрясающе вкусно и очень быстро готовится! Респект вам!».

Лариса Гузеева не раз замечала, что не сидит на диетах. По ее словам, в еде себя часто ограничивают люди, которые не имеют аппетита к жизни, то есть «пресные и скучные». Поклонники любят телеведущую в том числе за это — страсть к жизни и острый язык.

А тем временем Татьяна Догилева впервые прокомментировала резкий набор веса.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 17 Май 2018 в 8:07 PDT Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 1 Май 2018 в 1:00 PDT