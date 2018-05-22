Простые рецепты: астраханка печет торты, чтобы выжить

Три года назад счастливые супруги Ирина Алексей Никулины переехали в Москву из Астрахани за большими возможностями, не подозревая, как сурово с ними может обойтись судьба. По красивым постам тортиков в социальных сетях не просто догадаться, что кондитерское искусство для Ирины — это не хобби, а вынужденная мера. После того, как болезнь приковала Николая к постели, Ирине приходится не только искать деньги на лечение мужа, но и обеспечивать двух маленьких детей, один из которых грудной. Никаких сборов в социальных сетях и криках о помощи — только кропотливый и креативный труд, чтобы принести радость другим и выжить самой.

«С Лешей мы женаты 8 лет и еще больше вместе. У нас очень долго не было детей. Что мы только ни делали. Но в итоге благодаря одной бабушке–целительнице в 2015 году у нас родилась дочь Полина. А в 2016 мы уехали в Москву за большими возможностями. Сначала Леша работал в кафе охранником, а потом персональным водителем. А затем мы взяли в аренду машину и он начал работать таксистом. Работал сутками, чтобы прокормить семью. Совсем не щадил себя. В ноябре 2017 года у нас родился сын — Вовочка. А в конце декабря у Леши начала болеть спина. Это произошло после того, как однажды он вез девушку в аэропорт, и у машины прокололось колесо. Девушка плакала, говорила, что опаздывает. Леша быстро начал менять колесо, приподнял машину и вдруг у него в спине что-то хрустнуло. Девушку он довез вовремя, но после этого начались сильные боли в спине», — рассказывает Ирина.

Оказалось, что у Алексея межпозвоночная грыжа, защемление седалищного нерва, остеохондроз и смещение позвонка. Сегодня медицина может справиться с этими заболеваниями, только где взять средства, когда в семье двое маленьких детей, а из родственников — только пожилая мать Алексея. Сначала Ирина пекла торты на заказ в Москве, но денег на лечение Алексея и на то, чтобы прокормить детей, все равно не хватало. В результате семья переехала в Астраханскую область. В московской квартире, которую арендовала семья, до сих пор остались вещи, которые они не могут перевезти.

«На Рождество он уже мучился из-за сильных болей. Мы вызвали скорую, врачи сделали укол, но в больницу Лешу не забрали. «Когда парализует, тогда и заберем», — сказали тогда сотрудники скорой помощи. На тот момент у мужа уже немели рука и нога. Я отвезла его в мануальный центр, где поставили три блокады, но ни одна не помогла. Его приковало к постели, на четвереньках кое-как доходил до туалета. А в последние дни кричал в подушку от боли — обезболивающие не помогали.

В итоге я нашла больницу, в которой его положили в неврологическое отделение. Врачи говорили, что надо делать операцию, но они не давали гарантии, что после хирургического вмешательства его не парализует. К тому моменту деньги уже кончились. А знакомые мне говорили: «Начни печь, ты же вкусно готовишь». И я начала — торты, орешки, пироги, лепешки», — вспоминает Ирина.

Крошка По рулит?Волга матушка #астрахань #polinikulina #insta_mamo4ki #детиэтосчастье #мамина_радость_конкурс

Публикация от Irina Nikulina (@irinanikulina.ivni)

5 Июл 2016 в 6:18 PDT Алексею — 45, Ирина моложе его на 13 лет. Сегодня, чтобы поставить мужчину на ноги, нужен курс подводного вытяжения позвоночника, который стоит в районе 12-15 тысяч рублей. Если это не поможет, то будет необходимо хирургическое вмешательство. Для Никулиных — это большие деньги. Сегодня семья из четырех человек живет в однокомнатной сельской квартире, нужны продукты, памперсы, оформление старшей дочери в сельский детский сад. При всей тяжести ситуации Алексей не сдается и не хочет, чтобы молодая супруга тянула на себе всю семью. Он готов на любую работу, в том числе и свою любимую — водителя, если в Астрахани его на нее кто-то возьмет.

«Я пеку торты, но это огромный труд. К тому же, для этого, конечно, нужен другой масштаб. В Астрахани меня пока мало кто знает. Леша тоже хочет найти какую-то работу. Говорит, что будет обезболиваться и все выдержит. Он сильный духом мужчина и очень мечтает выздороветь! Говорит: «Как только встану на ноги, поеду снова на работу в Москву». Но если бы была работа в Астрахани, то и никуда бы и ехать не нужно было», — говорит Ирина.

Нужно отдать должное Ирине, ведь она печет торты только из натуральных ингредиентов. Без химических добавок и растительного жира, поэтому они не только красивые и вкусные, но и еще и полезные. Ирина поделалась с корреспондентом «МИР 24» простыми и быстрыми рецептами тортов, которыми можно порадовать гостей на любой праздник.

ТОРТ «МОЛОЧНАЯ ДЕВОЧКА»

Нам понадобится:

Для коржей:

Яйца — 2 шт Сгущеное молоко — 400 г Мука — 160 г Разрыхлитель — 10 г Для крема:

Сливки — 350 г Творожный сыр — 300 г Сахарная пудра — 50 г 1. Яйца и сгущеное молоко взбить венчиком или в блендере.

2. Просеять муку, добавить разрыхлитель и снова взбить полученную массу в блендере или венчиком.

3. Половником вылить полученное тесто на пергамент, выбрать необходимый диаметр для коржа и выпекать 5 — 7 минут. Для вкуса полученные коржи стоит пропитать сливками или молочным коктейлем.

4. Сливки, сыр и сахарную пудру взбивать в течение 7 минут. Крем выложить на каждый корж. Так же выравнить кремом верх торта. Фрукты и ягоды можно добавить на свое усмотрение.

Просто торт-просто к чаю! Но, очень вкусный. #мамаастрахани #тортназаказ #тортастраханьназаказ #тортастрахань #тортыназаказастрахань #тортбезмастикиастрахань #пекудома #медовикастрахань #торт_ландия

Публикация от Irina Nikulina (@irinanikulina.ivni)

21 Апр 2018 в 11:57 PDT БИСКВИТ С МАКОМ

Нам понадобится:

Яйца — 5 шт Сахар — 6 ст л Мука — 6 ст л Ванилин — 1 пакетик

Крахмал — 2 ст л Мак — 3 ст л 1. Взбиваем отдельно белки. Постепенно вводим в них сахар.

2. Чередуем яйца со всеми сухими ингредиентами. Ставим в духовку выпекать. Чтобы проверить готовность пирога, вставьте в центр зубочистку. Если она сухая, значит, пирог готов.

3. Готовим крем. Для сметанного крема взбиваем 200 г сметаны 25%-35% жирности с сахарной пудрой.

4. В качестве альтернативы сметанному крему можно приготовить сырный на масле. Для этого нужно взбить 100 г сливочного масла с сахарной пудрой. Добавить к полученной массе 300 г холодного сыра и снова взбить в блендере.

5. Готовые коржи разрезаем на две части, промазываем кремом и вареной сгущенкой — чередуем слои. Сверху выравниваем кремом и украшаем по желанию.

Торт домашний весом 1,5 кг. -2 кг. Ванильный бисквит, шоколад, свежие ягоды, сырный крем, ягодное пюре в прослойках. #домашнийторт #торт_ландия #пекуторты #пекудома #домашняявыпечка #мамавдикрете #тортымосква #тортыастрахань #вкуснаявыпечка

Публикация от Irina Nikulina (@irinanikulina.ivni)

3 Окт 2017 в 1:48 PDT ЧИЗКЕЙК БЕЗ ВЫПЕЧКИ

Нам понадобится:

Яйца — 2 шт Сахарная пудра — 75 г Мука — 75 г Желатин — 20 г Творог 9% — 500 г Сливки 33% — 200 г Сахар — 100 г 1. Яйца взбить до пиков. Это состояние, при котором белки уже стали пенистыми, но при этом еще остаются жидкими. Поставить выпекать при 160 градусах.

2. Замочить желатин по инструкции. Пока замачивается желатин, в блендере взбить творог.

3. Взбиваем холодные сливки с 100 г сахара.

4. Вмешать взбитые сливки с творогом и ванилью, влить растопленный желатин.

5. В разъемную форму выложить бисквит, сверху на него — полученную жидкую массу и отправить в холодильник на 6 часов.

#Чизкей. Нежный, хрупкий. Аромат на кухне такой, что хочется скорее налить чаю и съесть кусочек. Но нет, все до крошки любимым клиентам. #мамаможет #кчаю #мамавдекрете #пекудома #выпечка #домашнийторт #Астрахань #Москва

Публикация от Irina Nikulina (@irinanikulina.ivni)

9 Мар 2018 в 4:56 PST Приятного чаепития!

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