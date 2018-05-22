С киви, йогуртом или коньяком. Как удивить гостей шашлыком

Шашлык стал едва ли не главным «летним» блюдом в нашей стране, простым жареным мясом на шампурах уже никого не удивищь. «АиФ-Челябинск» собрал необычние рецепты шашлыка, которые позволят по-новому раскрыть вкус известного блюда.

Из баранины с водкой

Ингредиенты:

2 кг охлажденной бараньей корейки,2 лимона,0,5 кг репчатого лука,150 г водки,1 ст. ложка соли, черный молотый перец, свежая мята.

Корейку нарезать на порции, чтобы получилось мясо с рёбрышками. Репчатый лук очистить и пропустить через мясорубку. Из лимонов выдавить сок и процедить от косточек. Соединить лук, лимонный сок, водку, соль и черный перец. В готовый маринад уложить мясо, размять его руками, оставить мариноваться на 3-5 часов.

Куски корейки насадить на двойные шампуры, чтобы равномерно распределить центр тяжести. Готовить над углями 20 — 25 минут. Подавать с листочками свежей мяты.

Из печени с беконом

Это легкий шашлык быстрого приготовления, идеальный в качестве закуски или в ожидании основных шашлыков.

Ингредиенты:

500 г печени (говяжьей или любой другой),100 г тонко нарезанного бекона,2 — 3 ст. ложки оливкового масла, сок 1 лимона,1 ч. ложка кориандра, перец и соль по вкусу.

Печень нарезать средними кусочками. Смешать оливковое масло, лимонный сок, черный перец, этим маринадом обмазать кусочки печени и оставить на 15 минут. Каждый кусок печенки обмотать полоской бекона и насадить на шампур. Эта маленькая хитрость не даст печени пересохнуть в то время, когда будет томиться бекон. Готовить над углями не более 15 минут.

Рыбный шашлык из скумбрии

Шашлык из этой относительно недорогой, но жирной и малокостистой рыбы удивит даже заядлых гурманов. Мясо скумбрии отлично сочетается с запахом дыма.

Ингредиенты:

1,5 кг скумбрии с головой,1 пучок петрушки,1 пучок базилика,3 лимона, щепотка красного перца, щепотка черного перца, щепотка соли.

Рыбу тщательно промыть и освободить от внутренностей. Голову у рыбы не отрезать, чтобы тушка сохранила сочность во время жарки. Лимон без кожуры нарезать мелкими кусочками, смешать с мелко нарезанными петрушкой и базиликом. К этой смеси добавить черный и красный перец. Рыбу натереть солью и поместить в смесь пряностей. Мариновать не более 30 минут. Каждую рыбку насадить на шампур или выложить на решетку и медленно поджарить над углями около 20 минут.

Шашлык в шампанском

Ингредиенты:

2,5 кг мяса1 бутылка сухого шампанского,5 луковиц, специи и соль.

Лук порезать кольцами, влить шампанское, добавить специи. Мариновать 1-2 часа. Чтобы мясо не было сухим, солить следует перед нанизываем на шампур. Жарить над углями 20 минут.

Гранатовый шашлык

Ингредиенты:

3 кг свинины или баранины,3 шт. граната или 150 мл гранатового сока,150 мл растительного масла, ½ лимона,3-7 зубчиков чеснока,2 шт. лаврового листа, ½ ч. ложки зиры,1 ст. ложка кинзы,1 ст. ложка сухого базилика,1 ст. ложка кориандра в зернах, перец и соль.

Выжать сок из лимона и граната. Измельчить чеснок. Все ингредиенты смешать в блендере. В получившейся массе замариновать мясо на 2-3 часа. Жарить над углями, предварительно надев кусочки мяса на шампуры. Подавать к столу со свежими овощами и зеленью.

Шашлык с киви

Киви имеет свойство размягчать мясные волокна. Рецепт идеально подойдет тем, кто не очень удачно выбрал мясо, и оно оказалось жестким.

Ингредиенты:

1 кг мяса,1-2 киви,1 лайм,1 луковица,1 ч. ложка молотого перца,1 пучок петрушки.

Мясо порезать средними кусками, обвалять в смеси соли и перца. Киви очистить от кожицы и превратить в пюре. Лук нарезать полукольцами, петрушку крупно порубить. Мясо мариновать 1 час. Жарить над углями до готовности.

Шашлык с йогуртом

Ингредиенты:

1,5 кг мяса, (баранина, свинина, птица),500 мл йогурта,1 пучок мяты,3-5 зубчиков чеснока,3-5 помидоров,2 ч. ложки молотого перца, ½ ч. ложки кардамона, ½ ч. ложки розмарина,

Измельчить чеснок и мяту. Соединить их с йогуртом, добавить специи и соль. Мариновать 3-6 часов. Помидоры нарезать кольцами. На шампуры нанизать мясо, чередуя с помидором. Жарить на углях до готовности.

Шашлык с коньяком

Ингредиенты:

2 кг мяса100 мл соевого соуса,100 мл коньяка,2 ст. ложки растительного масла,3 луковицы, молотый перец, хмели-сунели и соль.

Мясо порезать кусочками, лук — кольцами. Мясо уложить в кастрюлю слоями, чередуя с луком и пересыпая слои приправами с солью. Заправить соевым соусом, растительным маслом и коньяком. Перемешать. Мариновать 4-6 часов.