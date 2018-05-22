Салат с камчатским крабом и дайконом

Вам понадобится:

краб камчатский — 50 г дайкон — 40 г дайкон свекольный — 20 г микрозелень — 3 г масло чимичурри — 10 г Для свекольного маринада:

свекольный фреш — 30 г смородиновый соус — 30 г сок хрена — 10 г Для заправки:

масло растительное — 5 г масло арахисовое — 5 г мед цветочный — 3 г уксус рисовый — 1 г сок лимонный — 1 г полугар перечный — 1 г Приготовление:

Дайкон нарезаем слайсами и маринуем в свекольном маринаде 12 часов. Затем нарезаем его соломкой, смешиваем с крабом. Для заправки смешиваем растительное и арахисовое масло, мед, рисовый соус, лимонный сок и полугар. Заправляем салат, выкладываем его на тарелку. Сверху выкладываем нарезанный слайсами свекольный дайкон. Украшаем блюдо микрозеленью, а по периметру аккуратно наливаем масло чимичурри (это аргентинский соус).