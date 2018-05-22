Ещё
Салат с камчатским крабом и дайконом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салат с камчатским крабом и дайконом 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
краб камчатский — 50 г  дайкон — 40 г  дайкон свекольный — 20 г  микрозелень — 3 г  масло чимичурри — 10 г  Для свекольного маринада:
свекольный фреш — 30 г  смородиновый соус — 30 г  сок хрена — 10 г  Для заправки:
масло растительное — 5 г  масло арахисовое — 5 г  мед цветочный — 3 г  уксус рисовый — 1 г  сок лимонный — 1 г  полугар перечный — 1 г  Приготовление:
Дайкон нарезаем слайсами и маринуем в свекольном маринаде 12 часов. Затем нарезаем его соломкой, смешиваем с крабом. Для заправки смешиваем растительное и арахисовое масло, мед, рисовый соус, лимонный сок и полугар. Заправляем салат, выкладываем его на тарелку. Сверху выкладываем нарезанный слайсами свекольный дайкон. Украшаем блюдо микрозеленью, а по периметру аккуратно наливаем масло чимичурри (это аргентинский соус).
Passion.ru: последние новости
Лазанья с овощным рагу И вкус, и польза! Оригинальные блюда из морской капусты Саша Савельева, Рита Дакота и другие звезды привели любимых питомцев на открытие кафе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье3
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе9
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила8
Рэперша пожаловалась на «пост-сосковый мир»4
Странные связи4
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение