В Украине будут выдавать электронные рецепты на лекарства

Об этом сообщает канал «Обозреватель». Новые правила выписки рецептов на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения содержатся в приказе МОЗ 735 от 18. 05. 2018 года.

«Новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для пациента, так и для медучреждений», — говорится в пресс-службе Министерства охраны здоровья.

Новый бланк будет содержать поле «источник финансирования», без которого препарат не отпустят. Предполагается, что электронный рецепт сразу попадет в систему, где его увидят фармацевты.

По желанию пациента врач может распечатать рецепт, но это не является его обязанностью. Пациент получит СМС — уведомление с номером рецепта, который предъявит в аптеке.

Однако все как всегда: гениальные идеи придумывают в столице, а воплощать их в жизнь будут на местном уровне. Точнее не будут, так как для этого еще нужны компьютеры, принтеры, программное обеспечение, право электронной подписи, наличие интернета и обученный персонал. То есть то, что появится, особенно в глубинке, очень не скоро.

Пилотный проект планируют запустить в Виннице, Черкассах, Днепре и Ивано-Франковске.