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Пионы стали обильно выделять сок. Это нормальное явление или нет?
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Пионы стали обильно выделять сок. Это нормальное явление или нет? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Пионы стали обильно выделять сок, вид как после обильной росы. Это нормальное явление или нет?
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