Мастер‑классы по приготовлению необычных блюд пройдут на фестивале «Рыбная неделя»

Москвичей приглашают 24-25 мая посетить мастер-классы по приготовлению необычных блюд из морепродуктов, например, знаменитого вьетнамского супа лау, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На этой неделе гостей площадки на Тверской площади ждут сразу два мастер-класса по приготовлению необычных блюд из рыбы и морепродуктов. 24 мая в 18:00 ведущий реалити-шоу «Решала» на телеканале «Че» Влад Чижов научит гостей готовить оригинальный рыбный ужин: рыбу в винном соусе и горячий салат из морепродуктов. А 25 мая в 18:00, бренд-шеф ресторанов «Шикари» Максим Коломацкий вместе с гостями сварит знаменитый вьетнамский суп лау», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, Чижов научит всех желающих готовить авторские блюда, в состав которых войдут ледяная рыба, креветки, мурманские осьминоги и кальмары.

Коломацкий проведет мастер-класс по приготовлению азиатского хита — супа лау, который готовили в XVII-XVIII веках крестьяне провинций Вьетнама. Традиционно этот суп варили в большом котелке из тех продуктов, которые были в наличии. Своеобразие супа лау заключается в том, что каждый раз он получается уникальным: в приготовлении можно использовать различные ингредиенты в любом количестве на свой вкус.

Для гостей «Рыбной недели» Коломацкий приготовит авторскую версию лау, используя более 30 ингредиентов, в числе которых — лосось, мидии, креветки и кальмары.

Продолжительность каждого из мастер-классов — один час. Участие — бесплатно для всех желающих.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов: пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее.