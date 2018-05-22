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Мастер‑классы по приготовлению необычных блюд пройдут на фестивале «Рыбная неделя»
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Мастер‑классы по приготовлению необычных блюд пройдут на фестивале «Рыбная неделя» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Москвичей приглашают 24-25 мая посетить мастер-классы по приготовлению необычных блюд из морепродуктов, например, знаменитого вьетнамского супа лау, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«На этой неделе гостей площадки на Тверской площади ждут сразу два мастер-класса по приготовлению необычных блюд из рыбы и морепродуктов. 24 мая в 18:00 ведущий реалити-шоу «Решала» на телеканале «Че» Влад Чижов научит гостей готовить оригинальный рыбный ужин: рыбу в винном соусе и горячий салат из морепродуктов. А 25 мая в 18:00, бренд-шеф ресторанов «Шикари» Максим Коломацкий вместе с гостями сварит знаменитый вьетнамский суп лау», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, Чижов научит всех желающих готовить авторские блюда, в состав которых войдут ледяная рыба, креветки, мурманские осьминоги и кальмары.
Коломацкий проведет мастер-класс по приготовлению азиатского хита — супа лау, который готовили в XVII-XVIII веках крестьяне провинций Вьетнама. Традиционно этот суп варили в большом котелке из тех продуктов, которые были в наличии. Своеобразие супа лау заключается в том, что каждый раз он получается уникальным: в приготовлении можно использовать различные ингредиенты в любом количестве на свой вкус.
Для гостей «Рыбной недели» Коломацкий приготовит авторскую версию лау, используя более 30 ингредиентов, в числе которых — лосось, мидии, креветки и кальмары.
Продолжительность каждого из мастер-классов — один час. Участие — бесплатно для всех желающих.
Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов: пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее.
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