14 рецептов колбасок и с колбасками

Начинять кишки животных их же мясом умели еще древние греки, знавшие толк в прекрасном. В средневековой Европе колбаски и сосиски перешли даже в разряд роскоши, но сейчас это доступный продукт, от которого в хозяйстве и за столом сплошная радость. Колбаски и сосиски можно делать самим (выбрать кишку покрепче и начинять ее чем только вздумается), а можно покупать готовые, чтобы жарить их на гриле, запекать в тесте, варить в кастрюле и укутывать в тесто. Мы выбрали четырнадцать рецептов разной степени сложности: от самодельных бараньих колбасок до серьезного английского завтрака со свиными сосисками и кровяной колбасой.

Колбаски с паприкой и вялеными помидорами

Постная говядина, свиная лопатка и шпик для сочности. А еще красный перец и вяленые помидоры — но экспериментировать с начинкой можно и дальше. Колбаски с паприкой и вялеными помидорами

Колбаски с черносливом

Легкие колбаски, в которых курицы больше, чем свинины. В начинку помимо чернослива советуют добавить рюмку водки — для сочности. Микс-колбаски с черносливом

Бараньи колбаски на гриле

Мясо желательно не проворачивать через мясорубку, а мелко нарубить. Ну или провернуть через самую крупную сетку. Домашние колбаски на гриле

Сосиски в тесте с картофельным кремом

Копченые сосиски прочно упаковываются в дрожжевое слоеное тесто и подаются с мягким картофельным кремом. Без крема, если вы в школе или в электричке, тоже будет вкусно. Рецепт Дмитрия Зотова из его кафе «Крылышко или ножка». Сосиски в тесте с картофельным кремом

Карривурст

Один из самых популярных в Германии, а особенно в Берлине, способ поедания колбасок: жареные колбасные дольки подаются в томатной пасте с карри. В Берлине карривурсту посвящен целый музей. Карривурст

Снерт

Густой гороховый суп из Голландии. Калорийная бомба, спасающая местных от сырого ветра: помимо свиного окорока в дело идут копченые колбаски. Снерт

Стамппот

Голландское тоже изобретение — подавать копченые сосиски с картофельным пюре, в которое вмешаны овощи. В этом, например, есть капуста и репчатый лук. Стамппот

Полный английский завтрак

Местная достопримечательность и туристический аттракцион: все, кто приезжает в Англию впервые, считают своим долгом победить эту белковую бомбу. Удается не всем. Свиные сосиски дополняют несколько долек кровяной колбасы. Полный английский завтрак

Сосиски с чечевицей

Чечевица, как и большинство бобовых, идеально сочетается с колбасками. В этом блюде они долго тушатся вместе в красном вине. Сосиски с чечевицей

Пататас-бравас с колбасками

Знаменитая испанская жареная картошка с соусом и так вещь самодостаточная, но когда к ней присоединяют охотничьи колбаски, то обед превращается в праздник. Пататас-бравас с колбасками

Савойская капуста с копчеными колбасками

Любимая французами савойская капуста тушится с тмином и колбасой. Попробуйте добавить к ним щепотку сахара, но только после того, как капуста с колбасками истекут соком. Савойская капуста с копчеными колбасками

Салат с картошкой и копчеными колбасками

Придумывая этот салат, шеф-повар ресторанов «Горыныч» и Mushrooms Артем Лосев вспоминал детство: картошка, колбаски, зеленый горошек — традиционный обед российского школьника. Салат с картошкой и копчеными колбасками

Этот салат готовит Артем Лосев, шеф-повар ресторанов «Горыныч» и Mushrooms.

Мидии с шафраном и колбасками чоризо

Мидии тушатся в вине вместе с жареными колбасками чоризо. Если под рукой нет чоризо, сойдут любые твердокопченые колбаски. Мидии с шафраном и колбасками чоризо

Орекьетте с брокколи и колбасками

Паста ореккьетте (та, что в виде ушек) варится в бульоне из-под брокколи, а после сочетается с пюре из брокколи и сосисками. Рецепт повара Мишеля Ломбарди, когда-то работавшего поваром на «Калипсо» Жак-Ива Кусто. Орекьетте с брокколи и колбасками