Что лучше — гейнер или протеин?

Выбор спортивного питания должен происходить на основании сопоставления плюсов и минусов каждого из средств. Как гейнеры, так и протеины, являются важными составляющими спортивного рациона, но каждый из них будет полезен исключительно для достижения определенных целей.

Гейнер представляет собой белково-углеводную смесь, его принимают в качестве добавки к стандартному рациону для повышения его калорийности. Основная составляющая гейнера — это углеводы, они составляют не менее 70% смеси, на белки приходится 15-30%, в качестве дополнительных компонентов могут быть добавлены витамины и питательные добавки, которые помогают перенести нагрузки.

Гейнеры помогают достигнуть следующих целей:

Ускорение набора мышечной массы даже для тех, у кого этот процесс идет очень медленно;

Увеличение взрывной мышечной силы и других силовых показателей;

Повышение работоспособности.

Использование гейнеров имеет два недостатка, первый из них — это содержание мальтодекстрина, это вещество встречается практически во всех гейнерах и не сильно отличается по свойствам от обыкновенного сахара. Употребление высокого количества сахаров со временем приводит к гипогликемии, после резкого подъема уровня глюкозы в крови всегда будет идти его спад, то есть чувство усталости с ухудшением настроения. Второй недостаток использования гейнеров — это накопление не только мышечной массы, но и жировой, такой эффект происходит, когда количество гейнера не соответствует интенсивности тренировок.

Гейнеры не нужно использовать при физических нагрузках низкой и средней интенсивности. Спортсменам-любителям нужно стараться постоянно поддерживать насыщение своей крови питательными веществами, для этого нужно употреблять больше продуктов на основе сложных углеводов, а также насыщать свой организм аминокислотами из протеиновых коктейлей.

Протеиновые коктейли отличаются от гейнеров другим соотношением питательных веществ, в них присутствует гораздо меньше углеводов и очень много белка. В протеиновых смесях премиум класса присутствует до 80% белка и не более 5% углеводов.

Протеиновые коктейли подразделяются на концентраты, изоляты и гидролизаты.

Гидролизат протеина усваивается организмом примерно полчаса, изолят белка — около полутора часов, а на усвоение концентрата может уйти до семи часов.

Для спортсменов со средним уровнем физических нагрузок лучшим выбором станут многокомпонентные протеиновые смеси, присутствие разных протеиновых компонентов обеспечит качественное насыщение организма белками на длительный период. Профессиональные спортсмены используют сывороточные протеины, они необходимы для того, чтобы компенсировать недостаток белков после интенсивной тренировки, обеспечить мышцы необходимым набором аминокислот для быстрого восстановления и роста.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Чем заменить протеин и креатин?

Чем кокосовое масло лучше других?

Работает ли растительный протеин?